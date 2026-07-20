2026世界盃正式落幕這場史上最賺錢足球盛事背後卻藏著最醜陋真相當政治干預球賽洗錢疑雲籠罩我們熱愛足球還剩下多少純粹？
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2026美加墨世界盃剛結束，這場號稱史上觀眾人數最多、商業價值最高的足球盛事，卻在爭議聲中畫下句點。當FIFA賺得盆滿缽滿，球迷看到的卻是一場場被商業與政治污染的比賽。
商業掛帥，足球淪為廣告載體
本屆賽事最令人詬病的，莫過於所謂的「飲水時間」。這項美其名為保護球員的措施，被球迷一眼看穿只是為了安插電視廣告的手段。足球的流暢節奏被硬生生切斷，資本主義的氣息遠比草地上的汗水味更濃。
政治干預，規則淪為笑話
最荒謬的莫過於美國隊的賽事。當美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）領紅牌被逐，竟然傳出美國前總統特朗普（Donald Trump）致電FIFA施壓，最終成功撤銷停賽處分。這種赤裸裸的政治干預，讓足球規則瞬間淪為笑柄，也讓美國隊成為球迷眼中的反派。
醜聞纏身，衛冕軍形象崩塌
另一邊廂，阿根廷隊的形象亦跌至谷底。從十六強淘汰埃及時的偏袒爭議，到阿根廷足總涉嫌洗黑錢遭FBI調查，加上球員在場上的挑釁行為，這支衛冕軍在場外輸得一敗塗地。
儘管FIFA預計將抱走高達130億美元的驚人營收，但對於真正的球迷而言，這屆世界盃留下的，恐怕更多是對於足球純粹性喪失的無奈與憤怒。
資料或影片來源：原文刊於新假期