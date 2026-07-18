世界盃決賽主球證被起底！曾涉販毒賣淫？FIFA呢個決定令全球球迷震驚

2026世界盃決賽即將在香港時間7月20日凌晨3時開打，由阿根廷與西班牙上演巔峰對決。然而，國際足協（FIFA）指派的主球證雲錫（Slavko Vinčić）卻引發軒然大波，這位斯洛文尼亞籍球證的過往黑歷史被翻出，令這場大戰蒙上陰影。