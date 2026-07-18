世界盃決賽主球證被起底！曾涉販毒賣淫？FIFA呢個決定令全球球迷震驚
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2026世界盃決賽即將在香港時間7月20日凌晨3時開打，由阿根廷與西班牙上演巔峰對決。然而，國際足協（FIFA）指派的主球證雲錫（Slavko Vinčić）卻引發軒然大波，這位斯洛文尼亞籍球證的過往黑歷史被翻出，令這場大戰蒙上陰影。
曾捲入販毒與賣淫醜聞
2020年5月，雲錫在波斯尼亞一場大規模掃黑行動中被捕，當時警方搗破一個涉及販毒、走私武器及跨國賣淫的犯罪集團。雖然他最終獲不起訴處分，僅作為證人接受偵訊，但這段經歷已成為他職業生涯中揮之不去的污點，如今在決賽前夕被翻出，令外界質疑FIFA的用人標準。
西甲豪門眼中「公敵」
雲錫在歐聯執法時多次引發爭議，被西班牙球迷視為「頭號公敵」。皇馬主帥曾公開批評他對卡馬雲加（Eduardo Camavinga）的紅牌判罰極度不公；巴塞隆拿亦曾因他沒收關鍵入球及無視12碼，憤而向歐洲足協申訴，雙方積怨已深。
判罰尺度惹質疑
與西班牙球隊的恩怨不同，雲錫在2022年世界盃執法阿根廷對沙特阿拉伯一戰時，曾單場向沙特球員出示6張黃牌，當時已被質疑判罰尺度偏袒。如今在決賽再次執法，FIFA的任命再次成為輿論焦點，這場冠軍戰的公平性亦備受關注。
資料或影片來源：原文刊於新假期