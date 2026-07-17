世界盃決賽變Adidas內戰？Nike贊助球隊全軍覆沒網民笑稱：Adidas才是最大贏家！
廣告
2026世界盃決賽將於本月20日上演，由西班牙對決阿根廷。這場備受矚目的賽事，除了球員表現，場外的品牌贊助戰同樣精彩，甚至被網民戲稱為「Adidas內戰」。
Adidas成決賽最大贏家
兩支決賽隊伍西班牙與阿根廷，竟然同樣由Adidas贊助。這意味著無論誰奪冠，Adidas都已穩坐冠軍寶座，成為這場運動品牌大戰的最終贏家。對於品牌而言，決賽的曝光度是整個賽事中最關鍵的時刻，Adidas這次無疑是「賺好賺滿」。
Nike贊助球隊全軍覆沒
反觀Nike，雖然在本次賽事中贊助了包括法國、英格蘭在內的12支球隊，但這些隊伍在四強賽後全數無緣決賽，只能轉戰季軍賽。這對於近年銷售成績備受挑戰的Nike來說，無疑是一次重大的曝光損失，錯失了在決賽舞台展示產品的黃金機會。
網民熱議：這就是「四強通殺」
不少網民對此現象議論紛紛，笑言Adidas這次「簽對人」，簡直是「四強通殺」。更有網民戲稱，Nike贊助的隊伍全數出局，這場決賽變成了Adidas的「內戰」。這場品牌之間的無聲較量，意外成為了球迷在賽事之外的熱門話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期