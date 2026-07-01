2026世界盃：奇觀醜聞與妥協代價
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2026世界盃正式落幕，當紐澤西上空的金色紙屑散去，這場被譽為「奇觀」的賽事，留下的卻是滿地爭議。這不僅是一場足球比賽，更是一場關於權力、金錢與妥協的博弈。
規則為球星而設？FIFA「雙重標準」
今屆賽事最令人詬病的，莫過於國際足協（FIFA）對規則的隨意詮釋。為了確保美斯（Lionel Messi）與C朗拿度（Cristiano Ronaldo）等頂級球星能夠參賽，FIFA不惜拋棄過去64年的先例，甚至被指操縱參賽資格。這種將商業利益凌駕於公平競爭之上的做法，讓人不禁質疑：未來的世界盃，是否只屬於少數「特權球星」？
奢華背後代價：球迷與城市犧牲
世界盃不再是大眾運動，而是一場奢侈活動。高昂的票價將普通球迷拒之門外，而主辦城市付出的代價更是沉重。在美國與加拿大，為了賽事進行街道清理，無家可歸者被驅趕，甚至被剝奪基本生存物資；在墨西哥，與賽事相關的環境破壞亦引發強烈抗議。這些社會成本，又有誰來承擔？
媒體被拒、組織混亂：足球還是生意？
除了場外問題，賽事的組織水平亦備受質疑。不少媒體機構因報導內容不符合官方論調，甚至面臨採訪被拒的窘境。加上場館設施配套不足，這屆賽事被不少外媒形容為「災難」。雖然球場上的戲劇性比賽不少，但當足球淪為純粹的「榨取收入單位」，這場盛宴的本質是否已經變質？
資料或影片來源：原文刊於新假期