2026世界盃總收入預計突破100億美元大關成為史上最賺錢體育賽事！究竟係足球魅力定係美國市場嘅紅利？
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2026年世界盃正進入決賽階段，除了場上的激烈對決，場外的商業戰場同樣驚人。根據最新數據顯示，本屆賽事總收入有望突破100億美元，成為體育史上首個達到此里程碑的賽事，商業價值遠超以往。
商業巨獸：收入翻倍秘密
國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）曾預測，本屆世界盃收入將達到2022年卡塔爾世界盃的兩倍。卡塔爾世界盃當時錄得約58億美元收入，而本屆賽事透過擴軍至104場比賽，加上美國市場強大的消費力，成功將商業價值極大化。相比之下，近期舉辦的巴黎奧運總收入約為50億美元，德國歐洲國家盃則約為29億美元，世界盃的吸金能力顯然已進入另一個層次。
美國市場「不可複製」紅利
本屆賽事有78場比賽在美國舉行，成熟的職業體育市場讓FIFA得以大幅提升門票與款待服務收入，預計僅此兩項便可帶來約35億美元進帳，是上屆的三倍。除了Adidas、可口可樂等長期贊助商，家得寶（The Home Depot）及美國銀行（Bank of America）等美國本土企業亦爭相投入，單一贊助協議價值最高達1億美元。
長期隱憂：邊際效應與觀眾疲勞
儘管帳面數字亮眼，但這頭「商業巨獸」亦面臨挑戰。轉播權專家指出，雖然擴軍至48隊能短期增加廣告與轉播收益，但長期恐面臨邊際效應遞減及觀眾疲勞。分析認為，本屆的成功很大程度歸功於美國市場的獨特性，當2030年賽事移師西班牙、葡萄牙與摩洛哥時，FIFA能否維持同樣的收入水平，將成為未來商業模式的一大考驗。
資料或影片來源：原文刊於新假期