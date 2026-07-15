世界盃／5年前神預言再被翻出！2026冠軍劇本差1步 ESPN轉發：真會發生？
廣告
2026美加墨世界盃進入白熱化階段，網上瘋傳一則5年前嘅「神預言」，內容精準到令人毛骨悚然，連《ESPN FC》都忍唔住轉發關注。
5年前嘅「未來人」預言？
2021年7月，網民「dilemma」喺X平台寫下：「阿根廷剛在2026世界盃決賽以3比2擊敗西班牙。」當時呢個留言被視為球迷嘅天馬行空，點知隨住賽事發展，西班牙已經成功殺入決賽，呢個劇本距離完全成真，只差阿根廷過到四強呢一關。唔少網民紛紛朝聖，驚呼「難道真係來自未來？」。
阿根廷與英格蘭嘅宿命對決
阿根廷要實現呢個預言，必須先喺四強擊敗英格蘭。美斯 (Lionel Messi) 表示，能喺四強舞台對戰英格蘭非常特別。英格蘭領隊杜曹 (Thomas Tuchel) 亦嚴陣以待，甚至喺賽前記者會透露，正考慮採取「老派貼身盯防」嚟限制呢位球王，戰術火藥味十足。
巧合定係劇本？
目前呢場「神預言」距離兌現僅剩最後關鍵。如果阿根廷最終晉級並喺決賽以3比2勝出，呢個網絡玩笑將會成為足球史上最震撼嘅巧合。究竟係數據趨勢定係神秘預言，全球球迷都拭目以待。
資料或影片來源：原文刊於新假期