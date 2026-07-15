聽到美模老婆一句「不要鬧」！ 阿根廷拿達路馬天尼斯成就四強之路

阿根廷在世界盃八強賽中，憑藉拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在加時賽的關鍵入球，以3:1擊敗瑞士，成功晉級四強。這場勝利背後，除了戰術部署，拿達路馬天尼斯在場上的一次「心理覺醒」更成為球迷熱話。