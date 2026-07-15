聽到美模老婆一句「不要鬧」！ 阿根廷拿達路馬天尼斯成就四強之路
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阿根廷在世界盃八強賽中，憑藉拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在加時賽的關鍵入球，以3:1擊敗瑞士，成功晉級四強。這場勝利背後，除了戰術部署，拿達路馬天尼斯在場上的一次「心理覺醒」更成為球迷熱話。
戰況膠著，VAR改判成轉捩點
上半場麥亞里士打（Alexis Mac Allister）接應美斯（Lionel Messi）角球先開紀錄，隨後瑞士由尼度耶（Dan Ndoye）扳平。下半場戰況激烈，瑞士前鋒安保路（Breel Embolo）因「插水」領黃，累積兩黃一紅被逐，阿根廷獲得人數優勢。
關鍵一句「不要鬧了」
加時賽中，拿達路馬天尼斯因剷倒國際米蘭隊友艾簡治（Manuel Akanji）領黃，情緒一度失控。據悉，當時他彷彿聽到看台上的母親與妻子異口同聲喊出「不要鬧了」（¡Basta!），這句話讓他瞬間冷靜，專注於比賽。
絕殺奠定勝局
冷靜下來的拿達路馬天尼斯，在加時補時階段把握機會，補射入網，為阿根廷鎖定勝局。賽後主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）大讚球隊在體能極限下仍展現強大韌性，這場勝利是全隊共同努力的成果。
資料或影片來源：原文刊於新假期