宿敵重逢！英格蘭硬撼阿根廷這場四強戰將是意志與戰術終極考驗
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世界盃四強迎來經典宿敵對決，衛冕軍阿根廷將與「三獅軍團」英格蘭爭奪決賽席位。這場充滿歷史恩怨的賽事，被視為五五波的硬仗，極大機會將戰線拉長至加時甚至互射十二碼。
體能與傷病成隱憂
兩隊在八強賽皆經歷了加時賽的洗禮，體能消耗巨大。阿根廷目前陣容相對完整，反觀英格蘭主力中堅干沙 (Ezri Konsa) 與防守中場懷斯 (Declan Rice) 均有傷在身，若帶傷上陣，恐影響球隊引以為傲的防守紀律。
戰術博弈：制空權對決傳控
英格蘭擁有強大的中場厚度與制空優勢，死球攻勢更是其殺手鐧。阿根廷則依賴豐富的大賽經驗與純熟的地面傳控。然而，阿根廷防線在死球防守上較為脆弱，且主力陣容平均年齡較大，若比賽進入下半場後段，英格蘭能否利用比寧咸 (Jude Bellingham) 與沙卡 (Bukayo Saka) 的速度撕裂對手，將是勝負關鍵。
美斯能否再次破局？
這場比賽的焦點無疑落在美斯 (Lionel Messi) 身上。英格蘭若能成功鎖死美斯，切斷其傳送路線，將能大幅削弱阿根廷的進攻威脅；反之，若讓美斯在防線空隙中覓得機會，其破局能力隨時能決定賽果。雙方門將的表現亦將成為決定勝負的最後一道防線。
資料或影片來源：原文刊於新假期