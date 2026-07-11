比利時「黃金一代」無冠即失敗？高圖爾斯：我們只是小國
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比利時在今屆世界盃八強賽中以1:2不敵西班牙，這場敗仗不僅宣告球隊止步八強，更象徵著比利時「黃金一代」的時代正式落幕。這批球員在過去多年被寄予厚望，卻始終未能在大賽中捧起冠軍獎盃，引來外界不少冷嘲熱諷。
傳奇還是遺憾？
比利時這批球員曾被視為歐洲最強戰力之一，但無論是世界盃還是歐洲國家盃，始終無法突破2018年世界盃季軍的成績。隨著迪布尼（Kevin De Bruyne）、盧卡古（Romelu Lukaku）及韋素（Axel Witsel）等核心球員年華老去，這支「黃金一代」似乎已難以再在國際舞台上爭奪最高榮譽。
門將高圖爾斯反擊
面對外界批評球隊「一冠未得」，門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）公開為球隊辯護。他直言比利時僅是一個不足1200萬人口的小國，資源與人才庫無法與英格蘭、西班牙或法國等足球大國相提並論。他認為，比利時能在國際賽場上長期保持競爭力，本身已經是一項驚人的成就，而非外界口中的「失敗」。
新血接班挑戰
儘管「黃金一代」即將退場，但比利時的青訓系統依然運作良好。高圖爾斯對未來表示樂觀，點名包括杜古（Jeremy Doku）、迪基迪拉尼（Charles De Ketelaere）等年輕球員已準備好接班。這支球隊能否在未來重整旗鼓，將是比利時足球接下來的最大課題。
資料或影片來源：原文刊於新假期