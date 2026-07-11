比利時「黃金一代」無冠即失敗？高圖爾斯：我們只是小國

比利時在今屆世界盃八強賽中以1:2不敵西班牙，這場敗仗不僅宣告球隊止步八強，更象徵著比利時「黃金一代」的時代正式落幕。這批球員在過去多年被寄予厚望，卻始終未能在大賽中捧起冠軍獎盃，引來外界不少冷嘲熱諷。