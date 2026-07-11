世界盃／逆轉埃及惹爭議？阿根廷主帥：很多人不想我們贏
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阿根廷在世界盃十六強賽事中，上演驚天大逆轉，從落後兩球到最終反勝埃及。然而，賽後焦點卻不在球賽本身，而是圍繞著球證判決的巨大爭議。
爭議判決引爆不滿
比賽下半場成為爭議核心。埃及前鋒施高（Mostafa Zico）在58分鐘的入球，經視像助理裁判（VAR）介入後，被判利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）受侵犯在先，入球無效。隨後埃及隊情緒失控，補時階段更因多次犯規領黃，助理教練薩凡（Saafan El-Sagheer）更被紅牌驅逐。
史卡朗尼：質疑聲浪非新鮮事
面對外界指控球證偏袒阿根廷，主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）表現得相當冷靜。他直言：「早在1986年就有人說我們獲得優待，這不是什麼新鮮事。阿根廷始終是爭冠熱門，很多人根本不希望我們贏。」他認為這些輿論只是對手試圖獲取優勢的手段。
VAR時代沒有灰色地帶
對於判決爭議，史卡朗尼強調科技的客觀性。他指出，利辛度馬天尼斯那次碰撞，在VAR監控下根本沒有模稜兩可的空間，無論輕重都是犯規。他認為現在的球賽環境下，偏袒一方幾乎是不可能的任務，所謂的爭議多半是被社交媒體過度放大。
資料或影片來源：原文刊於新假期