阿根廷四強戰對英格蘭竟然要靠「玄學」？傳聞阿根廷足總已向FIFA申請換上深藍色「幸運戰袍」難道歷史數據真係有得計？
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阿根廷即將於香港時間7月16日凌晨3點，喺世界盃四強戰硬撼「三獅軍團」英格蘭。大戰當前，除咗球員積極備戰，場外竟然出現「玄學」話題！據外媒報道，阿根廷足總已向國際足協（FIFA）提出申請，希望喺呢場關鍵戰役換上深藍色「幸運戰袍」。
歷史數據揭秘：深藍色波衫係「幸運符」？
翻查歷史，阿根廷同英格蘭喺世界盃交手5次，其中兩次勝仗都係身穿深藍色波衫。最經典嘅莫過於1986年，馬勒當拿（Diego Maradona）憑「上帝之手」同「世紀金球」以2：1擊敗對手；另一場則係1998年十六強互射十二碼勝出。反觀1962、1966同2002年嘅敗仗，阿根廷大多係穿上經典嘅藍白直間波衫。
申請換衫背後：心理戰定係迷信？
今屆四強戰，英格蘭作為主隊將穿上白色波衫。阿根廷為咗延續呢個「玄學」優勢，順勢向FIFA申請換上深藍色戰衣。雖然足球講求實力，但喺大賽壓力下，任何心理優勢都可能成為關鍵。究竟呢個申請會唔會獲批？官方最快將於周二公布最終決定。
網民熱議：波衫顏色真係會影響戰果？
呢個消息一出，隨即引起球迷熱烈討論。有人認為波衫顏色只係心理作用，實力先係決定勝負嘅關鍵；亦有球迷深信「玄學」力量，認為換衫可以提升球員士氣。究竟呢個「幸運戰袍」係咪真係咁靈驗，大家拭目以待。
資料或影片來源：原文刊於新假期