2030世界盃橫跨三大洲！64隊擴軍成真？
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2026年世界盃剛落下帷幕，全球足球迷的目光已迅速轉向四年後的2030年。作為世界盃創辦100周年的紀念性大會，下一屆賽事將寫下史無前例的紀錄，不僅由六國合辦，更可能迎來規模巨大的賽制改革。
橫跨三大洲百年紀念
2030年世界盃預計於6月8日至7月21日舉行，這將是史上首次橫跨南美洲、非洲及歐洲三大洲的賽事。主辦國包括西班牙、葡萄牙、摩洛哥，以及首屆主辦國烏拉圭、阿根廷與巴拉圭。這六個國家已自動獲得決賽周的參賽資格，賽事規模之大，在足球史上前所未見。
64隊擴軍引發激烈辯論
儘管目前賽制預計延續2026年的48隊模式，但FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）正積極推動將參賽隊伍進一步擴張至64隊。他強調世界盃應是「全世界的盛事」，每個國家都應有追逐夢想的權利。然而，此舉在足壇內部引發強烈反彈。歐洲足協（UEFA）主席施費連（Aleksander Ceferin）及多位名帥如昆洛斯（Carlos Queiroz）均公開表達憂慮，警告過多球隊參賽可能導致賽事競技水平被稀釋，令比賽變得平庸。
究竟世界盃應維持現有規模，還是邁向64隊的大擴軍時代？這場關於足球發展與競技質素的爭論，將成為未來四年國際足壇最受關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期