2030世界盃：史上最混亂一屆？
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距離下屆世界盃還有四年，但2030年世界盃的輪廓已經讓人感到「混亂」。這場被譽為史上最龐大的足球盛事，將徹底打破過去單一或雙國主辦的傳統，變成一場橫跨三大洲、六個國家的「全球巡迴」。
橫跨三大洲「全球巡迴」
國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）宣佈，2030年世界盃將由摩洛哥、葡萄牙和西班牙聯合主辦。這不僅是世界盃首次登陸北非，更是史上首次跨越洲份足協的合作。為了紀念世界盃100周年，FIFA更安排烏拉圭、阿根廷和巴拉圭各舉辦一場比賽，其中首屆決賽場地——烏拉圭蒙特維多的世紀球場（Estadio Centenario）將成為百年慶典的核心。
64支球隊瘋狂擴張？
除了主辦國的分佈讓人摸不著頭腦，參賽隊伍的數量也成為爭議焦點。雖然目前定案為48支球隊，但恩芬天奴已暗示，相關委員會將審查擴軍至64支球隊的可能性。南美洲足協主席杜明基斯（Alejandro Domínguez）更公開支持這一提議，認為百年慶典值得一次史無前例的擴張。
為了紀念而犧牲賽事靈魂
這種將賽事「碎片化」的做法，雖然滿足了FIFA對「全球化」的願景，卻引發了關於賽事靈魂的質疑。球員與球迷需要跨越半個地球來參與這場盛事，物流與時差將成為巨大的挑戰。當世界盃變成一場無處不在卻又難以捉摸的巡迴賽，這究竟是足球的進步，還是商業擴張下的必然代價？
資料或影片來源：原文刊於新假期