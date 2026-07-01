C朗拿度仍有機會再戰世界盃？葡萄牙新帥開綠燈

葡萄牙國家隊近日迎來人事變動，由曾執教艾納斯的佐治捷西斯（Jorge Jesus）接掌帥印。這位71歲的資深教練上任後，隨即被問及關於C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的未來，其回應為這位41歲球星的國家隊生涯留下了懸念。