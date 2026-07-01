C朗拿度仍有機會再戰世界盃？葡萄牙新帥開綠燈
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葡萄牙國家隊近日迎來人事變動，由曾執教艾納斯的佐治捷西斯（Jorge Jesus）接掌帥印。這位71歲的資深教練上任後，隨即被問及關於C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的未來，其回應為這位41歲球星的國家隊生涯留下了懸念。
葡萄牙迎來新帥，C朗國家隊之路現轉機？
佐治捷西斯在就職記者會上，談及與C朗拿度在沙特阿拉伯艾納斯共事的經歷。他表示，當初接受艾納斯的挑戰，很大程度上是為了協助C朗拿度贏得冠軍，兩人亦因此建立了良好的合作關係。隨著馬天尼斯（Roberto Martinez）離任，捷西斯接手葡萄牙國家隊，外界自然關注他會如何處理這位葡萄牙傳奇球星的入選問題。
捷西斯：他永遠不會是問題
面對傳媒追問，捷西斯態度堅定，強調C朗拿度「永遠不會成為國家隊或我的問題」。他指出，自己會與每位球員進行單獨溝通，不會因為C朗拿度的特殊地位而有不同對待。捷西斯認為，只要C朗拿度保持競技狀態，且符合國家隊的戰術需求，他絕對會將其納入徵召考慮之列。他同時提到，自己過去在球會執教時，亦曾多次將C朗拿度換下，證明他會以教練的專業判斷為優先。
41歲抉擇：退役還是繼續？
在葡萄牙於世界盃十六強出局後，C朗拿度曾淚灑球場，並表示這可能是他最後一屆世界盃。然而，他當時亦強調自己不會做出草率的決定，需要時間反思並陪伴家人。隨著新帥開出「大門」，C朗拿度是否會延續其國際賽生涯，再次披上國家隊戰袍，目前仍是未知之數。這場關於老將去留的討論，無疑將成為未來一段時間葡萄牙足球界的核心話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期