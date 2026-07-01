C朗拿度國家隊告別戰日期曝光
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國際球壇傳出震撼消息，葡萄牙傳奇球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）據報已準備好為國家隊寫下最後篇章。這位41歲的球壇巨星，預計將在今年9月24日對陣威爾斯的歐國聯賽事中，完成其國際賽生涯的最後一戰。
傳奇落幕舞台
據外媒引述消息，這場極具意義的告別戰將於士砵亭的艾華拉迪球場（Estádio José Alvalade）舉行。對於C朗拿度而言，這不僅是回歸母會主場，更象徵著他長達二十多年的國家隊生涯即將畫上句號。葡萄牙新任主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）亦已表明，不會對陣容進行劇烈變動，這意味著C朗拿度將能以最體面的方式，在球迷的見證下告別國際舞台。
難以超越數據紀錄
回顧C朗拿度的國家隊生涯，他留下了無數難以被後人打破的紀錄。截至目前，他合共為葡萄牙上陣233次，攻入146個入球，穩坐國際賽史上上陣次數最多及入球最多的球員寶座。從2016年帶領球隊勇奪歐國盃冠軍，到兩度贏得歐國聯錦標，他不僅是葡萄牙的象徵，更是世界足球歷史上不可磨滅的傳奇。
邁向千球里程碑
雖然國際賽生涯即將告一段落，但C朗拿度的職業生涯並未結束。他與艾納斯的合約將持續至2027年夏天，目前他職業生涯累積入球已達976球，距離「1000球」的終極目標僅一步之遙。在卸下國家隊重擔後，他將全心投入球會賽事，繼續追逐這項史無前例的成就。
資料或影片來源：原文刊於新假期