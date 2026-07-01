C朗拿度國家隊告別戰日期曝光

國際球壇傳出震撼消息，葡萄牙傳奇球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）據報已準備好為國家隊寫下最後篇章。這位41歲的球壇巨星，預計將在今年9月24日對陣威爾斯的歐國聯賽事中，完成其國際賽生涯的最後一戰。