希耶絲遇上美斯與沙拿：Queen GOAT 追星時刻
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美國女足主教練希耶絲（Emma Hayes）近日在世界盃賽場上，展現了難得一見的「小粉絲」一面。這位帶領美國隊奪得奧運金牌的名帥，在阿根廷對陣埃及的十六強大戰中，獲邀擔任賽前擲硬幣嘉賓，與兩大傳奇球星美斯（Lionel Messi）及沙拿（Mohamed Salah）近距離接觸。
夢幻同框：當名帥遇上球王
希耶絲在賽後難掩興奮之情，直言自己當時感覺就像回到了童年。能夠站在兩位當代最偉大球員之間，對這位執教生涯獲獎無數的教頭來說，依然是難以忘懷的時刻。她在社交媒體上分享了這段經歷，並表示：「能夠與兩位傳奇握手，這一天我永遠不會忘記，我真的太愛足球了。」
伊恩胡禮認證：「Queen GOAT」
這段溫馨的互動引起了足球界的廣泛關注，連阿仙奴傳奇球星伊恩胡禮（Ian Wright）亦忍不住在帖文下留言，稱呼希耶絲為「Queen GOAT」。這不僅是對她作為教練成就的肯定，更展現了足球界對這位女性領軍人物的極高尊重。
賽場內外傳奇時刻
當日的比賽同樣精彩，阿根廷在落後的情況下，憑藉羅美路（Cristian Romero）、美斯及費南迪斯（Enzo Fernandez）的入球，最終以3:2反勝埃及晉級。希耶絲在場邊見證了這場經典戰役，而她目前的重心已放回美國女足的發展上，目標直指2027年巴西女子世界盃，力爭衛冕世界冠軍寶座。
資料或影片來源：原文刊於新假期