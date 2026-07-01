希耶絲遇上美斯與沙拿：Queen GOAT 追星時刻

美國女足主教練希耶絲（Emma Hayes）近日在世界盃賽場上，展現了難得一見的「小粉絲」一面。這位帶領美國隊奪得奧運金牌的名帥，在阿根廷對陣埃及的十六強大戰中，獲邀擔任賽前擲硬幣嘉賓，與兩大傳奇球星美斯（Lionel Messi）及沙拿（Mohamed Salah）近距離接觸。