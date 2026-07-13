世界盃期間英國球迷嘅奇葩要求真係令外交官崩潰！你估大使館係你私人秘書咩？
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四年一度嘅世界盃足球賽正進行得如火如荼，大批英國球迷飛往世界各地觀賽。不過，英國外交部近日就公開咗一啲令人哭笑不得嘅「求助」案例，呼籲球迷唔好再濫用領事協助資源，因為大使館真係唔係你嘅私人秘書！
呢啲要求真係認真？
英國外交部分享咗幾個歷年來最離譜嘅求助請求。有旅居格魯吉亞嘅英國公民竟然問，佢養嘅兩隻寵物可唔可以申請英國公民身分，方便佢哋喺海外獲得外交保護；仲有遊客喺約旦打電話去大使館，問邊度可以挑染頭髮。最誇張嘅係，有遊客喺巴黎艾菲爾鐵塔附近泊低架車，之後搵唔返，竟然打電話叫大使館幫手搵車！
酒店投訴都要搵大使館？
除咗生活瑣事，仲有唔少旅客因為酒店客房嘅淋浴水溫唔夠熱、餐廳食物質素差，就要求大使館出面解決，甚至要使館幫手向業者索取賠償。亦有旅客當大使館係旅行社，打電話問可唔可以代訂活動門票。外交部領務聯絡中心主任麥道高（Fraser McDougall）無奈表示，外交部人員好樂意幫忙，但佢哋真係搵唔返你架車，亦唔會知邊度有得睇波。
大使館真正嘅功能
雖然外交部去年處理咗超過32萬宗求助，但佢哋嘅職責主要係處理護照失竊、簽發緊急旅行證件、提供當地法規同安全建議，以及協助喺海外被捕或遇到刑事案件嘅公民。外交部再次提醒，出國旅遊前請先查閱旅遊安全指引，唔好再將大使館當成萬能管家，浪費寶貴嘅緊急救援資源。
資料或影片來源：原文刊於新假期