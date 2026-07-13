比寧咸用表現打臉批評者：質疑他正選簡直荒謬
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在今屆世界盃，英格蘭中場祖迪·比寧咸（Jude Bellingham）以無可爭議的表現，成為三獅軍團殺入四強的靈魂人物。面對賽前外界對他正選位置的質疑，他用入球與統治力給予了最強而有力的反擊。
追平馬勒當拿紀錄
在對陣挪威的八強戰中，比寧咸再次展現巨星風采，個人梅開二度協助球隊以2-1反勝。這不僅讓他今屆賽事入球數累積至6球，更追平了阿根廷傳奇馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年世界盃創下的連續兩場淘汰賽攻入兩球的紀錄，狀態極度火熱。
隊友力撐：質疑簡直荒謬
隊友摩根·羅渣士（Morgan Rogers）在賽後訪問中，對賽前那些要求將比寧咸剔出正選的言論感到憤怒。他直言：「有些人認為他不應該上陣，這想法簡直荒謬。」羅渣士強調，比寧咸在場上毫無保留，每場比賽後都筋疲力盡，這種為球隊付出的精神才是他成功的關鍵。
劍指四強
隨著英格蘭成功晉級，比寧咸已確立了球隊進攻核心的地位。接下來，他將帶領三獅軍團在星期三的四強戰中硬撼阿根廷，爭奪決賽席位。那些曾經的質疑聲，如今已在球場上的實力面前顯得蒼白無力。
資料或影片來源：原文刊於新假期