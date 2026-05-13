讀寫障礙不等於學不懂：言語治療的專業支援與及早介入
根據Chan、Ho、Tsang、Lee及Chung（2007）發表於Educational Studies的研究，香港學齡兒童讀寫障礙的普遍率介乎約9.7%至12.6%（Chan et al., 2007），換言之，幾乎每十名學童中，便有一人面對相關困難。近年求助個案亦有上升趨勢，我認為這與家長教育水平的提高、對兒童發展問題的敏感度提高，以及更願意尋求專業支援有關。
香港現況：每十名學童或有一人受影響
香港學前教育的學習要求一向較高，不少兒童在K1至K3階段已開始接觸書寫與認字，因此讀寫障礙的早期徵狀往往較早浮現。臨床上，我經常見到小朋友寫字時出現筆劃次序錯誤、字形記憶困難、部件位置混亂（例如左右部件對換、上下部件顛倒），甚至分不清外形相似的字，亦經常會留意到持續及頻繁的「鏡面字」現象。在語言意識方面，他們可能難以掌握押韻，命名速度（rapid automatized naming, RAN）亦較慢。值得一提的是，國際與香港本地研究均一致指出，預測中文閱讀能力最重要的指標，除了語音覺識（phonological awareness），更包括「語素覺識」（morphological awareness） —— 即兒童能否理解、操弄字詞的最小意義單位（例如分辨「飛機」與「機會」中「機」字的不同含意）。不過，在日常會話上，大部分患有讀寫障礙兒童其實沒有明顯問題，直至升上小學，學習重心轉向閱讀與書寫時，相關困難才變得明顯，甚至開始抗拒與文字相關的學習。這亦正正是讀寫障礙容易被忽略的原因之一。
評估與介入：把握黃金時機
現時香港政策規定，讀寫障礙需待兒童滿六歲後，才可由教育心理學家或臨床心理學家透過標準化工具進行確診（教育局，2022）。但在實務上，這個年齡限制往往令很多孩子錯過了學前介入的黃金時機。
我建議家長若已觀察到相關徵狀，可於學前階段先尋求言語治療師做讀寫前期技巧的篩查，在學前階段識別出高風險兒童，並即時展開語音與語素覺識訓練，及早介入。
這種及早識別⼗分重要，因為讀寫障礙屬終身的神經發展性狀況（lifelong neurodevelopmental condition），但透過適當的補償策略（compensation strategies）及有系統的訓練，孩子仍然可以逐步掌握閱讀能力，達到基本實用讀寫能力（functional literacy）水平，從而對學業及自信的影響減到最低（Lyon、Shaywitz 及 Shaywitz，2003）。
特製教材訓練：結合中文結構與多感官學習
在治療方面，我會根據中文的結構特性設計訓練內容。研究指出，約七成或以上的現代漢字屬於形聲字（Shu及Anderson，1997），因此我會教導孩子利用聲旁與部件結構進行拆字，運用「字形—字音對應規律」（例如我們比較熟悉的「有邊讀邊」），幫助他們建立閱讀規律。在實際訓練中，這套概念會配合部件分析，幫助有讀寫障礙的學生建立有系統的識字及書寫策略，提升認讀的效率。
同時，我亦會為每位孩子度身訂製教材，加入遊戲元素，讓他們在理解字形、字音與字義關係的同時，提高學習動機。在訓練中亦會使用多感官學習法，例如讓孩子在沙上寫字、利用觸控屏幕書寫，或配合聲音提示，幫助他們建立更穩固的記憶連結。根據我的臨床經驗，不少孩子在持續訓練約三個月後已見明顯進步；若能持續半年，認字與書寫的速度通常會有顯著提升，學習信心亦隨之增強。
家長支援：建立正向學習循環
治療成效不僅來自課堂訓練，家長的參與同樣重要。我經常與家長溝通，協助他們為孩子訂立階段性目標，並鼓勵他們在日常練習中，給予孩子正面回饋。
我亦觀察到一個常見情況：當孩子讀錯或寫錯時，有些家長會不自覺地責罵孩子，這其實容易令他們失去信心，甚至抗拒學習。相反，耐心與鼓勵才能幫助孩子建立持續學習的動力，避免陷入惡性循環。
家校合作：調適學習與評核方式
在學校層面，我認為家校合作亦不可或缺。大部分讀寫障礙學童在語音理解方面並無問題，他們只是在文字處理上遇到困難。因此我建議學校在功課及評核上作出適當調適，例如增加口語講解、減少重複抄寫、延長考試時間、容許用平板電腦輸入答案等 — 這些都屬於國際公認的合理調整（reasonable accommodations）（International Dyslexia Association, 2018）。
很多孩子其實知道正確答案，只是因書寫速度較慢而影響表現。若能提供合適支援，便能讓他們更公平地展現能力，同時避免因成績受挫而影響自信與學習興趣。
未來展望：科技輔助與早期介入並行
展望未來，讀寫障礙的研究將會結合更多科技元素。例如，以眼動追蹤作為研究方法，可幫助科學家了解兒童閱讀時的注視模式（fixation）與跳視（saccade）特徵。但需澄清的是：眼動追蹤目前主要用於研究而非治療，讀寫障礙的核心並非視覺處理問題，視覺訓練（vision therapy）對讀寫障礙並無實證效果。因此，治療重心仍應放在語言層面的系統訓練。
我亦期望香港社會各界能加深對讀寫障礙的認識，讓家長與教師能更早察覺問題並作出轉介；同時希望政策層面能正視言語治療師在學前讀寫篩查的角色，讓孩子可以更早接受介入訓練。
讀寫障礙並不代表學習能力不足，而是學習方式的不同。只要及早識別、適切介入，再配合家庭與學校的支持，我深信每一位孩子都能按照屬於自己的節奏中成長，發揮潛能。
專欄：仁安健談
撰文： 仁安醫院言語治療師鄺嘉儀小姐
參考文獻
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