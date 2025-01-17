兒童便秘｜小朋友多日無大便？兒童便秘原因/症狀/改善排便指南
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小朋友連續幾天沒有排便，或排便時用力過度、滿面通紅，這是便秘嗎？兒童的排便頻率與成人不同，且受飲食、生活習慣、心理因素影響。兒科專科林嘉儀醫生為大家講解兒童便秘症狀、成因及治療方法，幫助家長正確應對孩子的腸道健康問題。
判斷兒童便秘的3大指標
港童便秘情況普遍，有研究顯示香港一至兩成小學生出現便秘，六歲以下小朋友有接近三成出現便秘，甚至早於嬰兒期都有機會出現便秘，若孩子的排便情況符合以下特徵，便可能是便秘：
- 六個月內，大部分時間排便次數少於每週3次
- 大便乾硬、大塊或呈顆粒狀
- 排便時需費力，甚至感到疼痛
家長可以留意小朋友大便形態從而了解有沒有便秘問題，大便的形態可以參考Bristol Stool Chart圖表，如果大便常常呈第一型或第二型的狀態，便有機會屬於便秘，有部分小朋友肛門可能因排便受損，導致大便有血絲。
家長還可以透過蛛絲馬跡以判斷小朋友有沒有便秘問題，部分便泌的小朋友，因為排便感到痛楚而忍住不肯排便。情況持續可能會導致大便積聚於直腸，導致大便滲漏或肚脹。有部分亦都可能因為肚脹或間歇性肚痛，導致胃口差。
影響孩子排便的因素
1.飲食與水分攝取不足
- 缺乏膳食纖維：如水果、蔬菜、全穀類攝取不足
- 水分補充不足：尤其是轉換配方奶或開始進食固體食物的嬰幼兒
2.心理因素影響
- 曾因排便疼痛而產生恐懼，進而抗拒排便
- 上學期間害怕向老師請假，長時間忍便
- 不習慣在陌生環境如學校、外出場所排便
幫助小朋友建立規律如廁習慣，以免長期忍便。
3.缺乏運動
運動有助於腸道蠕動，香港的孩子因課業壓力、長時間久坐，容易導致腸道運動減少，影響排便。每天安排戶外活動或輕度運動，促進腸道健康。
4.藥物影響
某些藥物，如補鐵劑、止痛藥可能會影響腸道蠕動，導致便秘。解決方法：若服用這類藥物後出現便秘情況，應諮詢醫生調整劑量或改善飲食。
5.罕見疾病
較罕見的便秘原因包括先天性腸道疾病（如赫希普林病）、內分泌失調（如甲狀腺功能低下）等，若便秘情況長期未改善，應求醫檢查是否有潛在疾病。
從3方面入手 改善兒童便秘
1. 改善飲食習慣
- 多攝取水分：有些孩子不喜歡喝清水，可在戶外活動、遊戲時鼓勵飲水
- 選擇富含纖維的食物：
- 蔬菜：紅蘿蔔、南瓜、菜心
- 水果：橙、蘋果、香蕉、西梅
- 全穀類：全麥麵包、糙米
2.培養如廁習慣
飯後1小時為最佳排便時機，可陪小朋友去廁所，小朋友未必需要真的大便，讓身體習慣如廁的規律節奏，如廁時可放鬆心，另外，引導孩子察覺便意，避免習慣性忍便。
3.必要時以藥物輔助
乳果糖可幫助軟化糞便，較嚴重個案可能需要灌腸治療，應由醫生評估後進行。如便秘持續超過6個月，或孩子出現嚴重腹痛、大便帶血，應立即就醫。近年來，研究顯示補充益生菌可能有助於調節腸道菌群，改善便秘。但不同種類的益生菌效果因人而異，家長應先諮詢醫生意見，再選擇適合的益生菌產品。
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圖片來源：醫生提供