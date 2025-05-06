ADHD的不同表徵，何時應尋求協助？
經常會有家長以為ADHD（Attention Deficit and Hyperactivity Disorder-專注力不足及過度活躍症）一定是多動， 破壞規矩和頑皮，為何乖巧的小朋友也有ADHD，讓我們根據《精神障礙診斷與統計手冊第五版》（DSM-5），先了解ADHD的三大特徵：
1.注意力不集中（Inattention）
- 粗心大意，不留心細節
- 無法集中精神於一件事情上
- 表現得不能專心聆聽別人的說話
- 不能夠貫徹完成吩咐要做的事
- 有困難去安排及組織工作
- 不願、逃避做需有持久專注力的事情（如功課或家務）
- 遺失需要用的物品
- 容易受外界影響而分心
- 忘記日常要做的事
2.過度活躍（Hyperactivity）
- 坐不定、身體四肢不停蠕動
- 在需要安坐的情況下仍離位
- 在不適當的場合攀爬或奔跑
- 難以安靜地玩耍或參與活動
- 持續地有過多的動作，卻不能夠根據要求或社交場合需要而調節
- 過份多言
3.衝動（Impulsivity）
- 在未聽完問題便搶著回答
- 無耐性等候
- 打斷別人的說話及干擾別人的活動
這三個特徵可以只有其中一、兩項，也可以同時出現多項，所以我們也會再分類如下：
- ADHD-注意力不足型（Predominately Inattentive Presentation）
- ADHD-多動/衝動型（Predominately Hyperactive/ Impulsive Presentation）
- ADHD-混合型（Combined Presentation）
這些特徵通常在兒童時期出現， 並可能持續到成年。主要是因為腦部發展障礙，腦部神經傳遞物質多巴胺不足所致。診斷時需綜合考慮這些行為的持久性和對日常生活的影響。ADHD不單影響學業表現，亦會影響社交能力和患者和家人的日常生活質素。香港約有6%的學童患有這病症，且較常見於男孩，男女童患病的比例估計是四比一至六比一。
ADHD應何時求診？是否一發現有疑似症狀便需立刻求醫？可以考慮以下因素：
1.發展因素
兒童的注意力和自控能力會隨著年齡增長而改善。我們可以先觀察他們在發展過程中對於這些症狀有否自我改善。通常6歲或以上的評估會比較準確。
2.症狀的普遍性
許多兒童在成長過程中都有機會出現疑似專注力不足、過度活躍或衝動等症狀，應視乎症狀的多少和嚴重性，有否影響日常生活去判斷是否需要求醫。
3.多種因素影響
許多因素也可以導致注意力或行為問題， 如環境、家庭壓力、學習環境等， 這並不意味著孩子有ADHD。
4.專業評估的重要性
確診ADHD需要經過精神科醫生或臨床心理學家的專業評估和觀察， 包括多方面的信息收集，排除和綜合，再配合臨床判斷才得出的結論。不宜道聽途說或根據網上的資訊自行評估，否則有可能導致誤診或延誤治療。
ADHD的治療方案
- 藥物處方：包括中樞神經刺激劑和非中樞神經刺激劑，六歲或以上的小孩便可以使用藥物治療。醫生會根據個別情況來決定使用哪一個配方，如藥物應用的時間長短、副作用、受藥性等。
- 行為治療：用以改善症狀，建立規律， 提高自我調節。
- 家庭教育：通過家長教育，讓父母先認清ADHD的特徵，和如何有效地管教孩子的行為。透過不同的專業人士給予家長支持和支援。
- 家校合作：現時很多學校已有不同資源分配去照顧有特殊教育需要的學生。家長應與學校保持溝通，一同制訂幫助小朋友的方案，定期監察和作出調整。
發現小孩有ADHD並不可怕， 家長應與小孩一同正面面對， 在適當時候尋求專業協助， 透過藥物及心理/行為治療， 家校合作， 令孩子可以快樂自信地學習和成長。
專欄：仁安健談
撰文：董家懿醫生 仁安醫院精神科顧問醫生