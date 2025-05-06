ADHD的不同表徵，何時應尋求協助？

經常會有家長以為ADHD（Attention Deficit and Hyperactivity Disorder-專注力不足及過度活躍症）一定是多動， 破壞規矩和頑皮，為何乖巧的小朋友也有ADHD，讓我們根據《精神障礙診斷與統計手冊第五版》（DSM-5），先了解ADHD的三大特徵：

