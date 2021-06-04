一笑渡凡間劇透｜第11至15集劇情 湯洛雯與蕭正楠定下婚期 田斤偷玉案疑點重重
文：東方新地 圖：TVB.com
《一笑渡凡間》人物關係圖
《一笑渡凡間》第十一集劇透劇情 (06/07) 湯洛雯升任捕頭一職
湯洛雯升任捕頭一職，完成了大升的心願。小蘭甦醒，但傷重不能動彈，龐英和夫人任璇璣見狀，擔心不已。龐府內，有道提起女兒失蹤之事，顯得非常憂心。簡淑兒與蔣家旻為湯洛雯打扮得像淑女一樣，蕭正楠、沈震軒頓覺眼前一亮。傳言湯洛雯為了與沈震軒成親才故意打扮，衙門上下遂向沈震軒逼供。蕭正楠意外跌倒在金花娘娘廟神台上，暈倒時夢見自己的血為金花娘娘神像開光。另邊廂，沈震軒探望小蘭，探問之下取得行兇者的線索……
《一笑渡凡間》第十二集劇透劇情 (06/08) 田斤偷玉案疑點重重
衙門內，張達倫公審疑犯，掌握一切證據時，案件突然出現大轉折，張達倫瞬間成為眾矢之的！龐英欲接走小蘭，被湯洛雯阻止，雙方對峙……沈震軒等人於衙門討論小蘭一案時，突然收到「兇手」的死訊，令沈震軒成為嫌疑人，張達倫怒責沈震軒，着他不用再處理衙門事務。傳言簡淑兒當上有道的填房，被說三道四，更遭輕薄，幸得湯洛雯解圍。簡淑兒見蕭正楠有煩惱，好言開解，蕭正楠道出田斤偷玉一案的疑點。簡淑兒及後到龐家，藉機看龐英的玉石珍藏卻遇險……
《一笑渡凡間》第十三集劇透 (06/09)湯洛雯與蕭正楠發現張達倫偏私
簡淑兒為幫蕭正楠探查線索遇險，蕭正楠得知後深感內疚，遂多加陪伴開解。獨孤茹、武雄為簡淑兒之事到衙門報官，張達倫卻拒絕受理。蕭正楠發現沈震軒硬要簡淑兒到衙門頂證犯人，遂勸他不要傷害簡淑兒。蕭正楠拿起涉案的古玉，突然進入異境遇見田斤，得知古玉的秘密。湯洛雯與蕭正楠發現張達倫偏私，得悉事件另有內情。沈震軒告訴張達倫等人小蘭情況好轉，可安排她回家鄉休養。夜裡，有刺客潛入客棧刺殺小蘭……
《一笑渡凡間》第十四集劇透劇情 (06/10)湯洛雯昏迷不醒
鄉民因小蘭之事聲討張達倫，令張達倫不知所措，後來得知自己一直被利用，大怒，惟疑犯卻將責任撇得一乾二淨。簡淑兒百般依靠蕭正楠，被湯洛雯看在眼內。蕭正楠設局令疑犯自揭罪狀，對峙間被其脅持，湯洛雯出手解救，卻被刺傷。夜裡，蕭正楠夢見被一股黑氣纏擾，驚醒；沈震軒見蕭正楠手上的姻緣繩，隨後突然心口劇痛。玉石一案告一段落，張達倫對自己偏私愧疚萬分。湯洛雯昏迷不醒，蕭正楠嘗試施法救治……
《一笑渡凡間》第十五集劇透劇情 (06/11)湯洛雯與蕭正楠定下婚期
蕭正楠悉心照料湯洛雯，被沈震軒看在眼內。蕭正楠與沈震軒互相坦白對湯洛雯的感情，沈震軒成全並祝福蕭正楠與湯洛雯。其後沈震軒再感心口痛，身體更湧出一股黑氣。簡淑兒探望湯洛雯，向蕭正楠表露心跡。湯洛雯甦醒，眾人大喜，並與蕭正楠定下婚期。簡淑兒得知蕭正楠不接受她，傷心欲絕。當晚，蕭正楠夢見慧遠禪師，且被黑氣纏擾。武雄見心血染料被獨孤茹當作垃圾，對她的不滿瞬間爆發，揚言要休妻……