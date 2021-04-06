伙記辦大事｜1-32集劇情 歐陽震華、馬德鐘視帝對壘 警察律師大鬥法
文：東方新地 圖：TVB.com
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劇情介紹｜角色介紹｜劇情賣點｜精選劇照｜宣傳預告
《伙記辦大事》劇情介紹：馬德鐘設局 陷歐陽震華跌入失職誤殺圈套
新調任到交通意外調查組的歐陽聰(歐陽震華飾)擁有極高智商，由他處理的各宗複雜離奇 的交通意外都能夠輕易破解，他與秦永熙(楊 明飾)有著亦師亦友的關係。戴政君(馬德鐘飾)是一名出色的律師，憑著獨特的價值觀及出色的辯護技巧享負盛名。隨著一次調配的安排，歐陽聰(歐陽震華飾)與他一向心存好感的徐曦怡(萬綺雯飾)被安排至同一警署，藉著調查幾宗離奇案件，兩人有著密切的接觸。在偵查期間，秦永熙(楊 明飾)重遇舊愛常笑(陳 瀅飾)，對方竟由一名陽光正氣的女生，變成經常遊走於犯罪邊緣的不良少女，背後更隱藏著不為人知的動機。他們發現常笑(陳 瀅飾)跟黑幫中人戴政仁(敖 嘉年飾)走得很近，並同時與仁的哥哥君牽涉男女感情。仁的犯罪證據逐漸浮出水面，然而警方眼看可以「收網」之際，卻發現一直置身事外的戴政君(馬德鐘飾)，卻在重要關頭設局讓聰跌入失職誤殺的圈套中⋯⋯
《伙記辦大事》角色介紹
歐陽聰(歐陽震華飾)
交通部意外調查組總督察 恃才傲物，嘴不饒人。慧眼如炬，不論面對案件 還是人性都能一眼看穿，擁有嚴密而強大的邏輯 思維和聯想推理能力。在工作上表現出眾，私底 下卻受到一宗舊緋聞影響，終日鬱鬱不得志。
戴政君(馬德鐘飾)
事務律師 智商高，行動力強;意志堅定、有毅力，但為人 偏執。年少時循規蹈矩，為目標而努力奮鬥。及 後遭逢巨變，看盡人心險惡、社會不公，自此 認為世事並無絕對的對錯，信奉「擇其強者而從 之」，成為法律界強人。
徐曦怡(萬綺雯飾)
重案組警司 有修養、有品味的獨立女性，堅毅且信念堅定，明知世界 存在陰暗面，仍願意相信人性的美好。為人有情有義，但 不濫情。無論遇到多棘手的事情，她都能從容淡定面對。 工作上精明幹練，私底下卻是小事糊塗。
常笑(陳 瀅飾)
臥底 真誠直率，愛恨分明;聰明機靈，爭強好勝;為人光明磊落， 凡事全力以赴。有骨氣、有膽識，勇於表達意見與不滿， 亦勇於打破規則。堅持自己訂下做事準則，不輕易妥協。 表面上反叛不羈，其實口硬心軟。
秦永熙(楊 明飾)
交通部執法及管制組警員 機智聰敏，個性善良。父母雙亡，自小跟隨在江湖上打滾 的哥哥身邊，在邊緣社會生活，學懂街頭智慧和小聰明。 因出身而缺乏安全感，變得自負、過度自我防禦。
伙記辦大事｜花絮｜萬绮雯親自解構角色
萬绮雯飾演重案組警司徐曦怡。佢會同啲伙記辦咩大事，等萬二蚊親自講你知！
《伙記辦大事》劇情賣點
萬綺雯 X 陳瀅 「女神」集結
「長腿女神」萬綺雯入行多年，具豐富演出經驗，深受 觀眾喜愛。今次她將飾演一名通情達理且做事幹練的 重案組警司，與歐陽震華繼《東坡家事》後再度合作， 二人因一同查案而逐步譜出浪漫戀曲，令人期待。陳 瀅則一改「女神」形象，挑戰飾演反叛不羈的不良少女。 為了配合角色形象，她更親自剪去十吋長髮，初嘗短 髮滋味，從造型以至演繹，為觀眾帶來新鮮感。
警察律師大鬥法 正邪難辨
《伙記辦大事》結合喜劇、警匪及律政元素，一改一貫警匪或律政劇的作風及故事發展，以全新角度演繹警察、律師與黑幫互相牽連的故事，想必帶來意外驚喜。本劇以查案 為支線、隱藏多年的秘密為主軸，揭開感性與理性之間的 鬥爭、情理與法理的較量，難以分辨角色是非正邪，令劇 集別具吸引力。多位實力派演技較量，包括今屆「最佳女配 角」得主賴慰玲、敖嘉年、鄭子誠、張國強、黃子雄、楊卓 娜等等，演員陣容鼎盛，必定能為觀眾帶來連場好戲！
《伙記辦大事》精選劇照
《伙記辦大事》宣傳預告
【伙記辦大事】預告｜兩雄相遇 觸發正邪對決｜歐陽震華｜馬德鐘｜萬綺雯
一次調遷安排、數宗曲折案件，促使交通部意外調查組總督察歐陽聰(歐陽震華飾)與重案組警司徐曦怡(萬綺雯飾)緊密合作，兩人惺惺相惜。物流公司老闆女兒常笑(陳瀅飾)認定歐陽聰拆散其家庭，對他懷恨在心。歐陽聰曾向已離世的常母承諾會忍讓常笑，卻發現常笑跟律師戴政君(馬德鐘飾)、黑幫老大戴政仁(敖嘉年飾)越走越近，並得悉同僚兼好友秦永熙(楊明飾)是常笑舊愛，二人為引領她返回正途，盯上戴氏兄弟。歐陽聰、政君的價值觀不同，對公平一詞亦各有解讀，當兩雄相遇，一場高智角力戰已悄然引發……
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