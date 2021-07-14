刑偵日記劇情｜第14-20集劇透 菊梓喬回憶與王浩信初戀 黃智雯放棄幻愛

《刑偵日記》上周回顧：「幽靈斷腳案」令姜皓文憶起失蹤老婆陳煒，如今只剩一隻神秘斷腳！！第14-20集姜皓文從惠英紅口中得知，《血謎圖》的靈感源自Matt及菊梓喬童年時被欺凌的經歷⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com