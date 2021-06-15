刑偵日記劇情｜1至25集劇透及角色介紹！王浩信患「解離症」雙重人格 愛上黃智雯及王敏奕
文：東方新地 圖：TVB.com
《刑偵日記》劇情故事大綱
楊碧芯飽受精神分裂困擾，差點毒害兒子葉勁峰。峰受驚過度，竟解離 出體弱但窩心的人格朱璣。璣苦讀成筆跡和心理剖繪專家，幫助身手了 得的峰將一個犯罪集團連根拔起。 一宗雙重炸彈案令峰和星結下不解之緣，更令峰成為殺害同袍的疑兇。 與此同時，峰驚悉妹妹葉朗晴（戴祖儀飾）慘成血字裸屍案的受害人， 雖然倖存，但因受驚失常而送進精神病院接受治療。芯當年留下子女不 顧而去，為了補贖，成為病院助理保護晴，但與峰依然心結難解…… 四宗案件震驚全城、人心惶惶，警隊成立特案組，招攬各大專業範疇的 精英加入，並由剛治癒躁鬱症的聶山掌管，以新思維惡鬥種種心理偏差 的高智慧罪犯，偵破多宗驚慄懸案
《刑偵日記》人物角色介紹
楊碧芯（惠英紅飾） 精神病院服務助理
本是名門望族、掌上明 珠，有學識、有教養，可 惜遇人不淑，導致精神分 裂，飽經風霜。待人親切 有禮，做事勤懇，實則深 藏不露，心思極細密。身 軀瘦弱，卻有著勇毅的性 格及堅韌不屈的精神，為 保護兒女不惜一切。
韋睿傑（袁偉豪飾） 特案組專家顧問
精神科醫生及臨床心理學 家，精通精神治療、心理 分析、潛意識喚醒和催眠 技巧，善於看穿人的思想 和意圖、猜測人的想法， 繼而能掌握人心。平易近 人、隨和幽默，但兒時心 靈創傷使他思想扭曲，有 令人意想不到的另一面。
葉勁峰（王浩信飾） 矯健臥底
解離症患者，曾任警方臥 底，身手矯健，應變能力 高、觀察力強，精於揣摩 人 心， 但 行 事 衝 動， 遇 到棘手難題時更會選擇逃 避，此時次人格朱璣便會 出現替他收拾爛攤子。看 似自私愛逃避，其實重情 重義。
游雁星（黃智雯飾） 拆彈警花
爆炸品處理課炸彈處理主 任，為人冷靜從容，是一 位解難能力極高的「拆彈 專家」。自小被父母拋棄， 養成好勝硬朗的個性，勇 於接受挑戰，決心破除警 隊重男輕女的傳統。對敬 佩的人絕對忠誠，甘願為 信任及崇拜的人賣命。
朱 璣（王浩信飾） 筆跡及心理剖繪專家
峰的次人格，在峰十四歲 遭逢家庭巨變時衍生出 來，為他承擔了一個可怕 的秘密。璣彌補峰不足， 為了幫他查案，苦讀犯罪 心理學及筆跡分析，是一 位博學多才、精於觀察的 破案高手，同時亦是體弱 溫柔的「暖男」。
方菀芊（王敏奕飾） 法醫人類學家
自幼父母雙亡，體會人生 無常，養成獨立性格，幸 得山的關懷引導，令她感 受到人間有情。芊是法醫 人類學家，具使命感，不 怕污穢、有戀蟲癖。工作 上，不畏艱辛，百份百投 入，為查出真相有無比的 耐性和細心。
聶 山（姜皓文飾） 刑偵之父
具豐富的查案實戰經驗， 涉獵多種精闢專業，擅長 偵破連環重案，是警隊公 認的「刑偵之父」。表面 上豪邁粗獷，實則膽大心 細，低調實幹、不慕虛榮。 工作至上，卻因公忘私， 令妻子離他而去，亦令自 己患上躁鬱症。
江政勳（黎諾懿飾） 特案組副組長
具部署和指揮能力，能應 付突發場面和緊急事故， 精通槍械及格鬥術。善於 捕捉人心，能言善辯、笑 裡藏刀、好勝心強，為求 目的不擇手段。深諳政 治權謀，是一位機會主義者。
惠英紅 X 王浩信 X 姜皓文 巔峰對決！
惠英紅曾三度榮膺金像影后，憑《鐵探》首封視后及勇奪第26屆華鼎獎最佳女主角，成就影視大滿貫！今次為精彩劇本接拍TVB劇集，與《鐵探》創作團隊再度合作，飾演一名飽受命運和精神病折磨的偉大母親，角色多變，有多場歇斯底里的戲份，公認是演技派的紅姐也坦言演出有壓力，花盡心機演繹，絕對值得期待。曾兩度榮膺視帝的王浩信，繼人氣劇《不懂撒嬌的女人》後，與該劇監製及編劇再度打造嶄新懸疑驚慄劇集。他首次與影后紅姐合作，飾演其患有解離症的兒子，擁有多重人格，每個人格各有特色，一時是博學多才的破案高手，一時又是身手矯健、行事衝動的臥底，角色情緒複雜多變，難度非常高，極具發揮空間，有望衝擊三屆視帝。
金像獎最佳男配角姜晧文繼《鐵探》後，再度拍攝TVB劇集，飾演屢破奇案的警司，因愛妻失蹤而患上躁鬱症，慘受兩極情緒撕扯，發現牽涉跨國世紀懸案，天涯海角追尋摯愛，盡顯鐵漢柔情。黑哥曾勇奪金像獎，演技毋庸置疑，這深情複雜角色交由他處理，與影后視帝場場交鋒，火花四濺，必令《刑偵日記》生色不少。
刑偵日記 ｜預告｜海外版搶先睇｜王浩信｜惠英紅｜姜皓文｜袁偉豪
由王浩信、惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿主演嘅《刑偵日記》以人格解離症為題材。王浩信飾演嘅葉勁峰有呢個症狀，佢成為殺手疑兇。究竟佢真係殺人犯，定係另有其人呢？