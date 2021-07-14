刑偵日記劇情｜第14-20集劇透 菊梓喬回憶與王浩信初戀 黃智雯放棄幻愛
文：東方新地 圖：TVB.com
《刑偵日記》第14至20集劇情劇透線上看
《刑偵日記》第14集 「血謎圖」殺人 Matt被審
《刑偵日記》第15集姜皓文查真兇 線索曝光
《刑偵日記》第16集袁偉豪被抓 往事揭秘
《刑偵日記》第17集黃智雯蘇醒 案件成謎
《刑偵日記》第18集一體三人格 Matt反擊
《刑偵日記》第19集菊梓喬回憶與王浩信初戀 黃智雯放棄幻愛
《刑偵日記》第20集姜皓文被停職 產生幻覺
第14集：「血謎圖」殺人 Matt被審
朱璣來到Matt的內在世界，意外看到有關於「血謎圖」的畫作。與此同時，市民收到神秘短信，內容是「 每個like都化作一滴血」，等到完全滿溢後，才會讓驚悚小說《血謎圖》現身。事實上，Matt未經朱璣允許之前，擅自將小說前兩章賣給編輯菊梓喬，所以當朱璣恢覆意識，才發現網上已刊登小說內容。
戴祖儀的攝影作品經所有師生投票表決，將正式代表學校參加攝影比賽。然而作為戴祖儀好友兼學生會長的Jenny卻在私底下搞破壞，甚至將戴祖儀的頭摁進洗影液裡，逼她放棄比賽。正當戴祖儀獨自在暗室裡大聲呼救，沒想到袁偉豪竟從外面進來，心疼地撫摸著她的臉龐，輕輕留下一吻便離開。
當天下午，學校走廊驚現Jenny屍體，從她被殺情況看來，很明顯是兇手有意模仿血謎圖裡的殺人手法，他把死者雙手化作天使的翅膀，掩蓋帶著血污的兇器，然後走進教堂，跪在第二排替那惡魔般的欺淩者懺悔。
可是等到朱璣和黎諾懿等人趕往附近教堂時，卻發現裡面空無一人，僅通過蛛絲馬跡認定兇手曾出現在此處。惠英紅得知袁偉豪去過學校，所以猜測他是為保護戴祖儀，才會對Jenny怒下殺手。
趁著姜皓文向戴祖儀了解情況，惠英紅找個理由出去，實則是在他的充電寶上做手腳，等到姜皓文給手機充電時，不經意間引發爆炸，連同手機殼裡的照片也被燒毀。惠英紅躲在旁邊目睹這一切，及時刪掉自己與陳煒的合影，並且預定了飛往檳城的航班。
由於手機徹底報廢，姜皓文只能聯絡王浩信，結果在聊天期間，揭發他患有解離症。盡管姜皓文發現了王浩信的秘密，可他很能感同身受，甚至欣賞朱璣的能力，於是打算繼續替他隱瞞。怎料話音剛落，黎諾懿竟帶隊出現，因為現在主導身體的人格是Matt，所以他有理由認定Matt是這起案件的嫌疑人，立即帶回警局審訊。
姜皓文為Matt辯解，不讚同黎諾懿的觀點，警方也因為Matt屬於未成年人，打電話聯絡監護人惠英紅，讓她盡快到警局。朱璣恢覆了意識，繼續裝作Matt應付黎諾懿的審訊，惠英紅看出兒子換了個人格，於是配合他在警察面前吵架，私底下去找姜皓文幫忙，很快解除拘留，並且讓王浩信恢覆職位。
因為這起兇殺案的緣故，導致血謎圖被迫下架，讀者罵聲一片。朱璣繼續以Matt的身份去見菊梓喬，成功騙取她的信任，及時說明情況。沒想到菊梓喬竟在當晚出意外，王浩信明知菊梓喬被人下毒，還是要給對方做人工呼吸，導致他也中毒昏迷。
眼見袁偉豪現身，打算開槍殺死王浩信，幸好惠英紅及時出現，一棒子將他打倒。王浩信和菊梓喬同時被送進醫院，已無性命之憂，經過幾天休養後，朱璣收到通知，很快要跟姜皓文去馬來西亞調查斷肢案。回到目錄
第15集：姜皓文查真兇 線索曝光
當年負責照顧陳煒的護士麗薩已經辭職，據說是回家鄉古來照顧親人，也就意味著線索中斷。正當姜皓文打算去古來尋找麗薩之時，結果突然接到王敏奕的電話，證實之前找到小腿骨死者身份，其實就是失蹤多年的陳煒。
對於這個突如其來的噩耗，姜皓文蹲在街邊崩潰痛哭，殊不知惠英紅站在旁邊目睹全程。盡管姜皓文不願相信事實，可是DNA樣本比對無誤，令他不得不被迫接受，於是懇請連詩雅先暫緩檢驗，讓自己與妻子單獨相處。
經過一整晚的時間，姜皓文仔細觀察腿骨傷口，以及球鞋大小，始終認為陳煒根本沒有死，至少眼前這具殘骸不屬於妻子。果然正如姜皓文所料，陳勁鋒和張達倫在古來尋找麗薩，得知對方根本沒有回過家，足以說明她在刻意隱瞞行蹤。
姜皓文恍然想起那家診所，匆忙趕去要求翻查往年有關陳煒的檔案病歷，起初醫生態度堅決，甚至叫來保安要把他趕走，可當看到姜皓文跪著哭求，再加上王敏奕在旁邊勸說，終究有些於心不忍，索性答應了下來。
兩人在辦公室裡找遍了所有卷宗和文件，沒有看到關於陳煒的任何消息。姜皓文意外在櫃子縫隙裡找到一本雜志，裡面有張惠英紅與陳煒的合影照，瞬間明白為何前段時間總有莫名其妙的事情發生。
考慮到惠英紅是王浩信的老媽，所以姜皓文拜托王浩信回國調查，試圖找出有用線索。然而朱璣在觀察Matt的畫作時，突然被王浩信拽回身體裡，胳膊上寫遍他情緒不滿的話語。起初王敏奕還以為坐在面前的人是王浩信，跟他講述起自己童年的經歷，可當得知是朱璣之後，難免有些尷尬。
朱璣回到香港，第一時間是去找惠英紅，希望能幫她洗脫嫌疑，奈何惠英紅根本不領情，聲稱她會自行處理。沒過多久，惠英紅主動聯絡姜皓文見面，警告他如果想要知道陳煒現在何處，應該認真考慮為何妻子會選擇在三年前不告而別。
因為惠英紅的話，姜皓文回到家裡翻出妻子留下的便條，通過這些便條內容發現，原來陳煒為這個家庭付出太多，不僅放棄了設計師的工作，耽誤生孩子的最佳時間，就連日常的陪伴都成為祈求。
看著便條上的貼心叮囑，姜皓文懊悔不已，反思自己的所作所為，意識到他從來都不是一個好丈夫，虧欠妻子太多。姜皓文發現陳煒的登山杖不在家裡，猜測她離開前去了一趟相同名字的姜皓文。盡管姜皓文風景優美，可是手機在這裡沒有信號，所以如果遇到危險，很難向外界發出求救。
來到山頂處，姜皓文瞧見登山杖就在山坡下，本想過去拿，結果意外踩空滾了下去，若非惠英紅及時甩出繩索救他上來，恐怕很難離開這個地方。正因如此，姜皓文才知道陳煒登山當日下過暴雨，只不過她沒有姜皓文的好運，以至於被困在山下數日，沒有人能夠知道她有多麽絕望無助。
與此同時，菊梓喬陷入昏迷未醒，袁偉豪否認自己下毒，但是願意幫助警方尋找兇手。在姜皓文的堅持要求下，黎諾懿答應袁偉豪用腦掃描的方法，推測出兇手其實是一男一女，恰巧符合Matt畫作上的特征。回到目錄
第16集：袁偉豪被抓 往事揭秘
盡管菊梓喬已經醒來，可是她在講述案發經過時，有好幾處信息與之前存在出入，正因黎諾懿事先收集過腦區溝通法的實驗數據，所以相信袁偉豪的判斷沒錯，認定菊梓喬與小說殺手之間必然不簡單。
姜皓文征得黎諾懿的同意後，親自去找袁偉豪談判，成功說服他擔任特案組的顧問。袁偉豪答應會暫時考慮，但前提是要見完兩位朋友再作決定，一個是勢均力敵的朱璣，一個是他曾醫治的患者謝東閔。
探監室內，袁偉豪佯裝關心地問及謝東閔的近況，從而得知他家裡來了位客人，似乎與妻子關係很好。縱然這段對話並無任何異常，但是袁偉豪已經得到自己需要的答案，因此謝東閔見完袁偉豪，回家跟妻子聊起今天發生的事情，所謂的妻子不過是充氣人偶，坐在梳化上的人形骸骨才是他口中的客人。
朱璣去見袁偉豪之前，先在家裡分析血案字跡，同時安慰惠英紅不必過於擔心，因為他從中找出關鍵，確定了袁偉豪從小到大的成長經歷。考慮到環境影響，朱璣單獨申請一間會面室，周圍沒有安裝任何監控設備，唯有一面屏幕放映九個遇害死者的背部血字。
去除掉重覆字跡，朱璣從這二十二個字體裡，發現每個字都代表著袁偉豪母親的惡毒詛咒叱罵，足以證明袁偉豪為何會殺害多名女性，甚至切下對方小手指，在後背寫字泄憤。盡管朱璣的推斷準確無誤，可是袁偉豪並未急於辯解，而是用語言刺激朱璣。
幸好王浩信及時控制住Matt，搶奪回身體的主控權，沒想到袁偉豪再次故技重施，拆穿他與朱璣都是Matt衍生的副人格，至於真正的主人格則是目睹惠英紅下毒過程的Matt。因為袁偉豪的話，王浩信不由回想起十七年前的真相，令他情緒險些崩潰，最終令Matt趁機鉆了空子。
袁偉豪讓Matt假扮朱璣帶他離開警局，盡管過程較為順利，沒有露出任何馬腳，可是惠英紅很敏銳地識破身份，立馬打電話通知姜皓文。本來謝東閔已提前守在警局附近，打算偽造車禍協助袁偉豪逃走，怎料朱璣在關鍵時刻奪回身體，再加上惠英紅和姜皓文的配合，成功將袁偉豪制服。
謝東閔見狀棄車而逃，扛著充氣人偶躲在出租站內，警方在車裡找到人形骸骨，通過檢驗發現死者竟是袁偉豪的母親譚玉儀。根據醫院記錄以及信息方案所記載，譚玉儀本名譚玉匜，曾在1987年去醫院要求終止懷孕，但是因為懷孕周期超過二十四個星期，所以醫生以風險太高為由，拒絕為她做墮胎手術。
盡管譚玉匜在期間嘗試各種方法，依然沒能得逞，最終還是生下兒子袁偉豪，從此視他為恥辱，正式改名譚玉儀。姜皓文認為袁偉豪已經認罪，沒有必要再讓他知道自己身世如此淒慘，所以提醒大家對其保密，同時決定任命袁偉豪為特案組顧問，畢竟沒有人比他更了解連環殺手的心理。
朱璣想讓袁偉豪再次實施腦區溝通，試圖喚醒黃智雯，奈何結果令人失望。黎諾懿聲稱黃智雯童年較為覆雜，並且對朱璣的提議表示不滿，當眾指責他作為隨時都會消失的人格，根本不配得到愛情。王敏奕聽到黎諾懿的尖銳嘲諷，忍不住替朱璣說話，恰巧姜皓文打來電話，通知他們盡快去馬來西亞處理斷肢案進展。回到目錄
第17集：黃智雯蘇醒 案件成謎
經歷了這麽多的事情，朱璣與袁偉豪之間的恩怨也在此放下，反倒更尊重對方，若非正邪兩立，或許會成為知己。戴祖儀瞞著老媽去見袁偉豪，忍不住好奇他為何冒著風險來到學校，倘若之前坐車離開，也不至於會被警察抓到。
事實上，袁偉豪對戴祖儀的確付出過真心，他也從不後悔自己的決定，尤其是看到心愛之人受到欺負時。所以在得知真相後，戴祖儀內心感動甜蜜，承諾不管袁偉豪被判刑多久，都會守在外面等著他出來。
馬來西亞警方在葫蘆島沙灘陸續發現兩具小腿骨殘骸，分別為A18和A19 ，前後相差六個小時。姜皓文走訪附近海域居民，忽然看見樹下擺放的兩塊石頭，無論大小或位置，種種特征皆像是出自陳煒之手。
惠英紅飛往馬來西亞，故意將姜皓文支開，帶著他來到一座墓前，並且拿出陳煒曾經寫的日記。正因如此，姜皓文主動提出要休假兩天，獨自待在山頂翻看妻子的日記，了解到她如何經歷病痛折磨，還要帶著對丈夫的思念，堅持走完余下的時光。
根據惠英紅所說，陳煒從未想過要與姜皓文分開，之所以會去馬來西亞是為給身體做檢查，沒想到卻在大街上暈倒，恰巧是惠英紅和護士麗薩送她去診所。由於陳煒在馬來西亞無親無故，惠英紅和她極為投緣，很快成為了無話不談的好姐妹。
之後的日子裡，陳煒尋遍各個醫院，終於檢查出自己患上罕見的血管炎，即便這個病的治愈希望幾乎為零，可是她依然積極樂觀地面對，直到病情越發加重。在過去最為痛苦的時期，惠英紅一直陪伴在陳煒身邊，到後來不得不給她注射安樂死，但是這件事惠英紅沒有告知姜皓文。
時隔多年，姜皓文找到了妻子，可惜為時已晚，他唯一能做到的事情，便是經常來到墓前，講述著近期的遭遇。而在另一邊，黎諾懿繼續給黃智雯播放朱璣的小說，他明顯看出毫無意識的黃智雯，似乎逐漸露出笑容。
很長的一段時間裡，王浩信始終沒有再出現，王敏奕對此感到疑惑，就連朱璣也在尋找喚醒王浩信的方法。此時王浩信的人格漂浮在海洋上，仿佛徹底陷入沈睡，曾經王敏奕不明確自己的心意，只覺得跟朱璣聊天會很融洽，誤以為是喜歡他，可是現在她明白真正所愛之人究竟是誰。
朱璣見王敏奕徹底釋懷，他也跟著松了口氣，考慮到王浩信之前為自己險些丟了命，所以他決定用催眠的方法進入內在世界尋找王浩信。在王敏奕的幫助下，朱璣推開內在世界裡的房門，可是呈現在他面前的景象，除了海洋以外，只剩下一只海鳥。
Matt趁機奪走主導權，沒想到竟被王敏奕識破，幸好關鍵時刻，朱璣回到身體裡。正當兩人垂頭喪氣，不知該以何種方式聯絡王浩信，意外發現一位華僑女子走進海裡，不停呼喚女兒和丈夫。
女人自稱是格雷絲，半年前丈夫帶著女兒開船出海，結果遭遇海難，從此音訊全無。王敏奕對比殘骸身份，發現與格雷絲描述的特征不符，目前死者身份還是未解謎團。黎諾懿帶著菊梓喬去見科技罪案科的同事，以及專門負責此案的陳Sir，經過商討後，決定先讓菊梓喬在網站發布上架血謎圖第三章的預告，並以陳Sir作誘餌，引出真正的兇手。與此同時，躺在醫院病房裡的黃智雯逐漸恢覆意識，緩緩睜眼。回到目錄
第18集：一體三人格 Matt反擊
黃智雯醒來時，發現手心握著一片棉絮，足以證明朱璣在她昏迷時來過。然而身邊除了醫生護士以外，便是經常守在床邊照顧的黎諾懿。事實上，明知黃智雯是被朱璣的小說喚醒，可是黎諾懿依然對她隱瞞這些真相，故意編了一些謊話。
起初黃智雯信以為真，可是後來越想越不對勁，於是剛想拿手機給王浩信打電話，沒想到竟在抽屜裡看到另一副MP3。正如黃智雯所料，接電話之人就是她夜思暮想的朱璣，所以當朱璣得知黃智雯醒來後，再也顧不得手裡的工作，連忙收拾行李準備飛回國。
恰巧此時，王敏奕主動上門找朱璣，本該是有事尋求幫助，可是考慮到黃智雯需要他，索性找了個借口離開。王敏奕沒有旁人的協助，只能獨自穿著潛水服下海，試圖從中找到些有關於案件的線索，結果看到好幾具小腿骨殘骸。
王敏奕遭海底氣壓沖擊，導致氧氣瓶破損，尤其雙腳被海草束縛，難以掙脫。正當王敏奕險些喪命於此，幸好王浩信在關鍵時刻趕來，這才僥幸死裡逃生。黃智雯獨自待在病房裡，遲遲不見朱璣的出現，反倒是黎諾懿點名朱璣是寄宿在Matt體內的人格，根本沒有足夠的安全感。
共度一夜浪漫之後，王敏奕留下字條便離開，提醒王浩信將身體還給朱璣，是時候該回香港陪伴黃智雯。怎料Matt竟然搶先一步奪回主導權，他喬裝成朱璣飛回香港，實施自己還未完成的計劃。
自從姜皓文得知妻子去世，基本每天都會守在墓前，甚至還妄想能夠通過幻覺見到陳煒。惠英紅為讓姜皓文重新振作起來，主動帶他去陳煒的住所，從中找回對於陳煒的回憶，以及曾經所缺失的陪伴。
房間每一處都是陳煒親自設計，只要站在陽台就能看到大海，完全滿足陳煒生前的心願。惠英紅希望姜皓文應該明白何為放手，不要總抓著過去，徹底失去自我。但是惠英紅卻不知姜皓文早已出現幻覺，可惜僅是一段時間，已令他念念不忘。
黃智雯在護士的陪伴下，親自到花園裡散步，沒想到陳Sir居然帶著媒體過來采訪，要求她獨自行走，不許任何人攙扶。眼見黃智雯因體力不支，險些暈倒，喬裝成朱璣的Matt上前攙扶，並且惡搞陳Sir穿著防爆服。
盡管Matt自稱是朱璣，可黃智雯從未見過他這麽好捉弄人的性格，尤其發現對方的眼神似乎很陌生，內心起了疑惑。陳Sir讓記者拍攝特寫，黃智雯負責帶著頭盔，結果這一幕讓她想起不好的回憶，包括那場爆炸事故。
正因黃智雯受太大刺激，導致她當場暈倒，朱璣趕在關鍵時刻出現，內心滿是愧疚。直到黃智雯緩緩醒來，朱璣連忙上前關心詢問，順便幫她去走廊打熱水，殊不知黎諾懿從外面回來，直接將他推開，怒斥他屢次傷害黃智雯，就連身體都無法控制，任由Matt和王浩信頻繁出來。
Matt來到洗手間，看著鏡子裡的自己，開始自言自語起來，實則是王浩信和朱璣輪番控訴Matt，企圖將他壓制。奈何Matt太過狡猾，到頭來還是占據了身體的主導權，此刻手機收到一條來自菊梓喬的短信，Matt回覆了信息，兩人正式相認。回到目錄
第19集：菊梓喬回憶與王浩信初戀 黃智雯放棄幻愛
連詩雅根據最近幾起斷骨進行排查，基本可以排除他殺嫌疑，從而鎖定為自然災難導致人員死亡，之所以會有如此大量骸骨，很明顯是龍卷風席卷過人體農場，所以才會出現在附近海域範圍。考慮到格雷絲接連失去丈夫女兒，王敏奕申請親自跟進A18和A19，用於調查死者真正的身份。
姜皓文決定將此案交給張達倫處理，臨走之前再去妻子墳墓祭奠，王敏奕知他舍不得離開，於是專門用小瓶裝了些墓土，以便於陪伴思念。回到香港之後，姜皓文緊急召開特案組會議，盡管Matt和菊梓喬在大家面前表現得很正常，可是依然沒能逃過姜皓文與袁偉豪的雙眼，很明顯察覺到Matt人格出現，故意假扮成朱璣。
菊梓喬在Matt的陪伴下走出警局，卻在門口拿出一瓶搖晃過的可樂，兩人相視一笑，思緒仿佛回到17年前。當時菊梓喬經常遭受附近男孩們欺負，走到哪裡都被人叫做瘌痢頭，唯有Matt見義勇為，甚至主動請她吃漢堡喝可樂，自此之後成為好朋友。
有一段時間裡，Matt經常沈迷繪畫，每張圖裡都有他和菊梓喬手牽著手的背影。惠英紅氣憤兒子除了打架偷錢以外，就連上課也都不務正業，於是直接將畫撕得粉碎，沒想到Matt一怒之下把她推開，態度更為惡劣。
然而當天下午，Matt在過馬路時出車禍，起初惠英紅震驚不已，她在貴婦人的蠱惑下，恍然意識到自己很想擺脫這個累贅，可是看到抱著洋娃娃的小女孩用手指著Matt時，內心悲痛且絕望。
袁偉豪知道惠英紅極其反感Matt，奈何事實即是如此，往往她最喜歡的兩個兒子，偏巧只是解離人格，真正的主人格有可能背負殺人犯的嫌疑。奪回身體的Matt已肆無忌憚，再次回覆他調皮搗蛋的本性，就連戴祖儀也覺得震驚，不明白往日灑脫穩重的大哥為何變成這樣。
惠英紅請兒女到快餐店吃東西，並且跟戴祖儀說明實情，母女倆回家翻閱相冊，分辨究竟哪個是朱璣和王浩信。Matt覺得自己受到冷落，對此很是不滿，惠英紅見狀主動講和，母子倆把話說開，也便徹底冰釋前嫌。
事實上，早在此之前，惠英紅已按照姜皓文等人的叮囑，先假裝騙取Matt的信任，等他熟睡後，再煲湯喚醒朱璣人格。趁著晚上的時間，朱璣立馬聯絡黃智雯，跟她在醫院花園裡見面。黃智雯阻止朱璣接下來要說的話，而是牽著他的手看星星，直至日出以後，這才主動提出分手。
面對朱璣迫切地追問，黃智雯坦言自己深愛他到每分每秒，哪怕是在昏迷的那段時間裡，也能走進朱璣的內在世界，不僅看到了小說的內容，同時發現另一個黃智雯和朱璣在圖書館裡跳舞。可惜一曲結束，朱璣突然消失，圖書館裡的黃智雯深陷迷茫，曾經的美好幻化為泡影，只有無窮無盡地尋找。正因這種過於夢幻的感情，黃智雯考慮許久選擇放棄，避免未來留下更多遺憾。回到目錄
第20集：姜皓文被停職 產生幻覺
盡管朱璣難以接受分手的事實，可他還是尊重黃智雯的決定，就在準備離開之時，無意間看到漫天棉絮飄落。正因受此啟發，朱璣立馬想出解決方法，於是主動跑回病房向黃智雯承諾，兩人相擁而吻，內在世界變得明亮且愉悅。
與此同時，坐在海邊思念王浩信的王敏奕，忽然收到來自朱璣的短信，表示接下來的24小時裡，將要執行一個代號為“C方案”的計劃，關注著他與王浩信之間的歸屬，保障四個人都能得到幸福。
趕在八點之前，朱璣穿好Matt的衣服躺在床上，很快Matt從夢裡醒來，絲毫未對自己滿身汗臭而起疑。惠英紅按照朱璣的指令，今天主要負責陪著Matt，可是當她看著兒子在遊樂場裡玩得滿頭大汗，盡情歡笑，內心不由感慨萬千，似乎是很想補償近十幾年所缺失的母愛。
所以姜皓文發來消息後，惠英紅對此視若無睹，她在漢堡店裡詢問Matt的秘密，甚至願用自己的日記作為交換，從而得知Matt與菊梓喬早已熟識。因為Matt的話，惠英紅想起他經常調皮搗蛋，屢次被抓到警局，原來竟是為了那個瘌痢頭小女孩。
姜皓文沒有收到惠英紅的回覆，於是便派人將袁偉豪找來，主動跟他講述自己現在的困擾，希望能有方法產生幻覺見到陳煒。起初袁偉豪並不願提供幫助，最終在姜皓文的多番懇求下，只能勉強同意。
黎諾懿和陳Sir因為姜皓文的擅作主張而不滿，聯合其他警署長官向其施壓，當場拆穿姜皓文患有嚴重躁鬱症，甚至在馬來西亞辦案期間，經常和惠英紅糾纏不清。姜皓文為此據理力爭，堅稱自己的躁鬱症已經痊愈，所謂的藥瓶裡面裝著糖果。
然而程警官和惠英紅全都提供不利於姜皓文的證據，就連袁偉豪也表示他長期服用治療藥，更加證實姜皓文根本不適合繼續查案，所以警方高層立馬宣布停職，特案組由黎諾懿負責，陳Sir全程協助。
所有人都以為姜皓文是被他信任的人背叛，殊不知袁偉豪的臨時改供，無非是為刺激姜皓文，令他徹底產生幻覺。因為兩人在大家面前上演一出戲，默契無間地配合令姜皓文如願見到妻子，事後單獨約見惠英紅，才知惠英紅從始至終袁偉豪。
惠英紅總覺得袁偉豪才是小說殺手，可是姜皓文卻憑直覺相信袁偉豪根本沒有殺害Jenny，更不會是給菊梓喬下毒，也就意味著菊梓喬與Matt聯合作案的可能性極大。但是對於惠英紅來說，她不希望看到姜皓文和自己一樣，終日飽受精神折磨，同樣她為了查案，導致病情再次覆發，遠比之前還要嚴重。
Matt躲在旁邊偷聽到惠英紅曾經在湯裡下毒的行為，內心感到無比震驚，菊梓喬見Matt失魂破落的模樣，想問又不好開口，直到看見他站在天台，立馬意識到情況不對勁。Matt在菊梓喬的勸說下，逐漸打消自殺的想法，可始終無法釋懷十七年前的事情，菊梓喬提議Matt以牙還牙，在可樂姜湯裡下老鼠藥給惠英紅喝。