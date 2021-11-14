十八年後的終極告白2.0｜20集懸疑劇情劇透 畫家譚俊彥和陳山聰鬥智鬥力
《十八年後的終極告白2.0》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，此劇在2021年2月開拍，為《十八年後的終極告白》的續集，但故事無關聯！
文：東方新地
《十八年後的終極告白2.0》賣點：原班人馬再次一齊拍攝《18年後的終極告白2.0》，仲加入大馬視后龔嘉欣同埋產後復工嘅譚凱琪。佢哋未開工已經互有火花，仲有靠行運嘅曹永廉一齊合作！
主演：譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、曹永廉、譚凱琪、鄧卓殷、阮 兒、何啟南、邵展鵬
《十八年後的終極告白2.0》劇情
十八年前的一段孽戀看似被淡忘，但隨著一幅封塵的畫作重現，和這段孽緣有關的人和事被一一抖出，引起軒然大波，一發不可收拾……尚謙（譚俊彥）與妻子銳婷（譚凱琪）由英國回流返港。謙是一名畫家，出道十數載依然寂寂無名，得婷在旁督促，才未有放棄。畫廊老闆志浩（陳山聰）是謙的好友，謙的一幅舊作被浩視為「滄海遺珠」，經浩大肆宣傳，謙終於一嚐成名滋味。這幅畫作令謙回憶起當年畫班學生沈越，十八年前，二人曾有過一段曖味關係。就在此時，越（龔嘉欣）突然出現謙眼前，不斷纏繞著謙，似懷有不可告人目的，令謙再一次墮進感情深淵……婷瞞著謙發展婚外情，但卻發現謙竟也有外遇。婷找私家偵探調查謙，循著線索追尋到一工廈，期間被神秘人襲擊，她由天台墮下，倒卧血泊中，驚悉眼前的神秘人竟是……
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娛樂新聞 | 新劇《十八年後的終極告白2.0》演員譚俊彥、陳山聰、曹永廉細談飾演角色。 (此片段來自娛樂新聞台)