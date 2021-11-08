十月初五的月光｜萬朱莎華唔再係陳曼娜！一文看清新舊角色對照

《十月初五的月光》新舊版角色對照

《十月初五的月光（2021年版）》落實11月22日晚上8:30開播，全劇20集的新版《十月初五的月光》，據知係高度重現2000年由張智霖及佘詩曼合演的《十月初五的月光》，但經典角色一個不留，取景地點由澳門變元朗，故事無大改動但經典角色大革新，立即看看新舊角色對照：

舊版《十月初五的月光》雖說是20年前劇集，但由於經多次重播，2015年又用劇集原班人馬推出過電影版，都自深入民心，今次新版《十月初五的月光》角色造型陸續曝光，除了男女主角換新血，其他經典角色一樣大革新。