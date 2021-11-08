十月初五的月光

十月初五的月光｜萬朱莎華唔再係陳曼娜！一文看清新舊角色對照

劇情
撰文：東方新地

《十月初五的月光（2021年版）》落實11月22日晚上8:30開播，全劇20集的新版《十月初五的月光》，據知係高度重現2000年由張智霖及佘詩曼合演的《十月初五的月光》，但經典角色一個不留，取景地點由澳門變元朗，故事無大改動但經典角色大革新，立即看看新舊角色對照：

《十月初五的月光》新舊版角色對照

舊版《十月初五的月光》雖說是20年前劇集，但由於經多次重播，2015年又用劇集原班人馬推出過電影版，都自深入民心，今次新版《十月初五的月光》角色造型陸續曝光，除了男女主角換新血，其他經典角色一樣大革新。

【文　初】由胡鴻均代替張智霖

29歲的張智霖與31歲的胡鴻鈞。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
29歲的張智霖與31歲的胡鴻鈞。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【祝君好】由何依婷代替佘詩曼

25歲的佘詩曼與27歲的何依婷。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
25歲的佘詩曼與27歲的何依婷。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【朱莎嬌】由米雪代替薛家燕

51歲的薛家燕與66歲的米雪（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
51歲的薛家燕與66歲的米雪（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【司徒禮信】角由羅天宇代替馬浚偉

原版的司徒禮信最後與君好結成夫妻。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
原版的司徒禮信最後與君好結成夫妻。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【萬朱莎華】由姚嘉莉代替陳曼娜

除了「Q姨」由米雪頂上，而萬眾期待的角色「萬朱莎華」，外界一直以為現年70歲的「Manna姐」陳曼娜最應該重演這個極有氣勢的角色，可惜最後由現年43歲的姚嘉妮頂上，最新預告中亦可以聽到「我萬朱莎華就最講道理﹗」呢句經典對白。

最講道理的萬朱莎華。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
最講道理的萬朱莎華。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【金　勝】由郭子豪代替唐文龍

31歲的唐文龍與30歲的郭子豪。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
31歲的唐文龍與30歲的郭子豪。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【全海景】由石修代替顏國梁

（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【汪海琳】由林穎彤代替汪琳

林穎彤飾演燉奶妹，燉奶。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
林穎彤飾演燉奶妹，燉奶。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【祝展暉】由海俊傑代替郭峰

朱莎嬌的舊情人變成朱莎華的舊情人，太太由康華飾演。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
朱莎嬌的舊情人變成朱莎華的舊情人，太太由康華飾演。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【萬沛琪】由伍富橋代替鄧浩光

汪海琳之男友，於第12集被迫與黎曼玲結婚，於第19集車禍死亡，搞喊汪海琳。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
汪海琳之男友，於第12集被迫與黎曼玲結婚，於第19集車禍死亡，搞喊汪海琳。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【萬沛琪】由鄺潔楹代替劉永健

連角色性別都換了，鄺潔楹的角色是祝君好之表妹；原版中的萬沛祺是祝君好之二表哥、江依文之男友，於第19集與萬沛堅車禍死亡 。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
連角色性別都換了，鄺潔楹的角色是祝君好之表妹；原版中的萬沛祺是祝君好之二表哥、江依文之男友，於第19集與萬沛堅車禍死亡 。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

【江依文】由蔚雨芯代替姚樂怡

金勝之女友，為報復金勝，故意與萬沛琪發展⋯⋯（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
金勝之女友，為報復金勝，故意與萬沛琪發展⋯⋯（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

劇集預告1：《十月初五的月光》咁耐無見，你最近好嗎？

劇集預告2：《十月初五的月光》｜愛唔需要講出口

多個經典角色的新選角，在第2段預告中一次曝光！

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