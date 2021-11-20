十月初五的月光｜重溫張智霖佘詩曼舊版10大心噏位
《十月初五的月光》新版將成為台慶劇集，幕後人員表示希望將為觀眾帶來當年的感動，與其透過新版重溫，不如看看2000年原裝版20集《十月初五的月光》重溫。劇中演文初的張智霖與親如妹妹的君好 （佘詩曼）明明相愛卻為了對方著想、甘願犧牲的劇情夠晒賺人熱淚，完全係寧願沒擁抱共你可到老，二十年前播出後引起極大迴響。相信你都不止睇過一次《十月初五的月光》？重記得邊個位最令你心噏同喊爆?
文：東方新地
01.家燕姐威迫、保證不能愛上君好
嬌姨又可稿為Q姨(薛家燕)發現文初對君好產生好感，於是安排他到珠海學做點心，文初知莎嬌心意後，向她保證不會愛上君好，並求她不要丟下自己。
02.母子相認
貴芳將文初所贈積蓄歸還，文初用力地說出一聲「媽」，貴芳與文初抱頭痛哭，母子相認後，還將大馬住址告知文初。
03.得知君好喜歡別人
文初前往探望君好時，無意得知君好亦愛上司徒禮信(馬浚偉)，於是靜悄悄地離開。
04. 祝福君好找到另一半
君好向文初表白愛意，但文初卻輕輕帶過，之後文初在眾人面前說出第一世說話，就是祝福君好與司徒禮信。
05. 愛在心裡難開口
文初說準備到大馬找生母，君好捨不得，要求對方再揹自己。臨別在即，但二人都不肯講出心底話。
06. 與女友做戲 令君好死心
為了令君好死心，文初要求琳他女友，更向她送吻，目睹一切的君好以為文初從小喜歡的人就是琳，十分難過。
07. 一切只為你好
君好要離開澳了，文初雖然萬般不捨，但不敢叫對方留下，最終目送她的背影離開。
09. 君好獨自上路
Q姨為怕不捨，所以說自己很忙沒時間去送行。君好在機場不見莎嬌，感到十分難過，其實莎嬌一直暗地跟著文初的車去到機場。
09.真相大白 君好內疚
君好5年後回到澳門，發現人面全非，與海琳敘舊時，海琳終於山告之真相，表示文初與莎嬌為了她的幸福，甘願留在澳門。君好知道自己錯怪了他們，十分內疚。
10.只望停在遠處祝君安好
最後一集，君好與文初再次見面，二人的淚水不自覺流下來。身為觀眾的你，應該已經喊到眼腫。