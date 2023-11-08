叠影狙擊結局劇透｜24集文字劇情 周秀娜兩姊妹結局大反轉
叠影狙擊大結局24集劇情劇透
叠影狙擊劇情｜首周第1-5集劇透 周秀娜一人分飾兩角、文頌嫻客串演出
周秀娜有一個雙胞胎姊妹，兩人長得十分相像，自小姐妹情深，父母離異後，周秀娜隨母去新加坡定居，妹妹梁曦則隨父留在香港。長大成為特警的周秀娜在一次突擊行動中竟發現妹妹梁曦的屍體，為查明真相，周秀娜更以梁曦的身分展開調查，並跟蹤前來新加坡調查工程師失蹤之事的黃宗澤⋯⋯按此看更多劇情內容
叠影狙擊劇情｜第6集文字劇透
周秀娜知道黃宗澤懷疑自己，可她現在沒有時間多做解釋，帶上黃宗澤去找朱鑑然，要讓黃宗澤親眼看看破解出來的U盤內容。周秀娜和黃宗澤趕到之時，朱鑑然家裡一片凌亂，很明顯有被人翻找過的痕跡，周秀娜擔心朱鑑然被人劫持，這時蘇宸褕打來電話，直言朱鑑然在他手上，讓周秀娜拿六十萬去撈人。周秀娜聽到電話中朱鑑然的慘叫聲，不由暗自發急，而蘇宸褕在毆打朱鑑然的時候，發現從他身上掉下來的U盤，逼問這是人工島用核輻射沙土填島的消息，便聯絡上胡卓希，要敲他一筆。
黃宗澤和周秀娜帶著錢一起去救朱鑑然，對方驗過錢後卻反悔，黃宗澤和周秀娜身手都很好，幾招就把朱鑑然救下，得知U盤被蘇宸褕拿去另外一個貨倉交易，要去找回來。蘇宸褕帶著小弟去跟胡卓希交易，嫌棄胡卓希是個小角色，沒想到胡卓希給他的一箱錢是假的，還想殺他滅口。蘇宸褕不是胡卓希的對手，在火拼中被殺，胡卓希得知另外一個貨倉，有兩男一女，便讓人去滅口。朱鑑然沒想到會遇上這樣的禍事，一時慌得不行，周秀娜護住朱鑑然，眼見對方火力強勁，他們這邊只有黃宗澤有槍，便讓黃宗澤掩護她，出其不意殺了出去。朱鑑然一個人落了單，很快被人盯上，還好黃宗澤和周秀娜一直關注著他，在危險之時救下他。
黃宗澤抓捕了胡卓希，同時把周秀娜和朱鑑然帶回警局。胡卓希早已準備好藉口，原來那天突然出現在阿細車後的箱子就是胡卓希讓人放的，裡面都是李忠希的收賄證據，還有買兇殺人的轉賬記錄。黃宗澤從胡卓希這裡打不開缺口，只好把李忠希帶回警局配合調查。李忠希不知自己的所為已經被人知曉還想狡辯，奈何開設帳戶的文件上有他的親筆簽名，而測沼氣的儀器上有他的指紋。李忠希有些慌了，他剛要亂了陣腳，律師便安撫他，提出讓黃宗澤提供證人。
周秀娜分析案情后，雖然懷疑梁曦的心臟移植到黃浩然體內，可她從李忠希和黃浩然見到她的表情中推測，兩人都不知道梁曦遇害之事，為了找出真兇，周秀娜讓朱鑑然把U盤上的備份發到網上，而她則藉著上洗手間的功夫引開看著他們的女警。朱鑑然正潛心做事，周秀娜就跟著女警一起回來，她沒有看到朱鑑然，故意跟女警說話引起朱鑑然的注意。朱鑑然趕緊關掉電腦，蹲在地上向外移動，女警已經發現朱鑑然不見了，正考慮要不要叫人，朱鑑然便主動站起來，手上拿著手機，稱自己手機剛才掉了。
黃宗澤因證據不足，不能逮捕李忠希，只好把人放了，朱鑑然也可以離開，獨留下周秀娜。周秀娜情知黃宗澤留下她的原因，交待朱鑑然繼續剛才未完之事，便留了下來，與黃宗澤一起去海邊吹風，黃宗澤試出周秀娜現在力氣很大，想起當年梁曦在街上被人騷擾，卻推不開那個喝醉的男人，不明白梁曦為何變化這麼大。周秀娜承認自己有很多事騙了黃宗澤，已經破壞了兩人身為情侶的信任，委婉地提出分手，但她希望兩人還是好朋友。黃宗澤回想起有次去梁曦家裡，看到梁曦受傷，他想送梁曦去醫院，可梁曦不願意去，還婉拒他留下過夜，不知道梁曦到底隱瞞了他多少事。
朱鑑然將人工島有輻射的消息發佈在網上，同時把李忠希的事也發上去，很快利民便被記者盯上。黃浩然的父親身為主席難辭其咎，只能主動退位。黃浩然要胡卓希去處理警局裡的U盤之事，他則去找周秀娜，篤定李忠希不會回來，讓周秀娜去利民頂李忠希的位置幫他做事。周秀娜從黃浩然的話中感知到李忠希會有危險，於是去電提醒黃宗澤。李忠希的律師很快就到警局，要求跟李忠希單獨說話，談話後李忠希主動承認隧道爆炸案是他所為。
叠影狙擊劇情｜第7集文字劇透
電視正在報道李忠希認罪的新聞，朱鑑然看了不由鬱悶不已，言明李忠希不過是個替死鬼，懷疑黃宗澤是懶和無能。周秀娜為黃宗澤說話，點明現有的證據不能證明是其他人動的手，而且李忠希主動認罪，黃宗澤也只能這樣辦，但她相信黃宗澤肯定不會就這麼做了。警局，黃宗澤主動提出請下屬吃宵夜，下屬知道黃宗澤跟這個案子很久，擔心他不想追查下去，一直追問黃宗澤。黃宗澤邊走邊說，讓他們趕緊吃飽，明天去找李忠希的老婆，兩人聞言眼睛一亮，又高興起來，歡歡喜喜地跟上黃宗澤。
利民集團召開發表會，黃浩然剛進會場便問起梁曦，但梁曦沒有來，黃浩然強忍失落，向大眾公佈李忠希設計爆炸案及人工島輻射沙之事，為了挽回利民的聲譽，黃浩然捐出了幾塊地平息公眾的怒火，但記者們顯然不太買賬，提的問題依舊犀利。黃浩然發言完畢時梁曦已然站在台下，黃浩然的心情才好上一些，他覺得梁曦此舉是正確的選擇，安排梁曦接替李忠希的工作。
辦公室，周秀娜以梁曦的身份成為利民的經理，便發現有人在窺探她的動向，趕緊把百頁窗拉上隔絕視線，有個陌生號碼打進來，周秀娜謹慎地接起來，聽對方說兩人的計畫十分順利，便約對方再見一面，這事給了周秀娜一個警示，梁曦的身份遠比她想得要復雜，也明白為何黃浩然會說她是在為另外一個老闆做事。胡卓希覺得現在的梁曦好像變了一個人，刻意找到梁曦原來的頂頭上司安裴，得知梁曦原來剛到保險公司，言行就像坐檯小姐，勾搭上安裴後又傍上李忠希，就是一個靠身體上位的女人，胡卓希直覺梁曦不簡單，要安裴接近梁曦，證實一下是不是換了人。
黃宗澤帶人去找李忠希的老婆，發現他家已經人去樓空，連女兒也已經轉校，但卻無人知道去處。黃宗澤知道李忠希就是個替死鬼，如今他的妻女全部失踪，更加確信自己的猜測。警局裡的證物房突然著火，黃宗澤透過監控鎖定一名女子，那女子低頭頭戴帽子根本看不清，只能做人臉辨識碰碰運氣。周秀娜知道警局出事，立刻猜到有人想銷毀那隻U盤便找上黃宗澤，希望他能把監視器照片傳給自己，興許朱鑑然能幫上忙。
黃宗澤已經知道冒充女警的是鄭桂孜，等他帶人趕到鄭桂孜的住處時，周秀娜已經先到，還在那裡找到一張工作卡和一身燒壞的警服。蘇宸褕當天被槍打中並沒有死，如今正在醫院接受治療，周秀娜發現鄭桂孜的工作正是那家醫院，擔心蘇宸褕有危險，趕緊和黃宗澤趕過去，確認蘇宸褕那天見過胡卓希，兩人一致認定是黃浩然在搞得鬼，卻沒有證據抓他，只能派人好生保護蘇宸褕。安裴手裡有梁曦騙保的證據，他以此威脅周秀娜幫他進入利民公司，兩人談這事的時候，周秀娜留意到一個護士戴著與別人不同的手套走過去，她直覺蘇宸褕有危險，趕緊追上去，可惜卻遲了，蘇宸褕已經被注射了藥物，已然渾身顫抖。阿細去追鄭桂孜，打中鄭桂孜的小腿，鄭桂孜正好身處樓梯口，直接墜下摔得額頭出血當場死亡，眼看線索又要斷了。
周秀娜擔心安裴到了利民會看穿她的身份，乾脆和朱鑑然聯合，要先把安裴拿捏住，他們相信以安裴的為人，肯定乾了不少犯法的事。梁曦回到保險公司，藉著使用電腦的機會，讓朱鑑然攻進保險公司的防火牆，接著又以自己收到威脅簡訊為由，讓安裴刪除文件。安裴為保安全登上去查看，正好被朱鑑然抓到機會，把他的文件全部盜走，安裴不僅沒在周秀娜手裡討著好，還被周秀娜打了一頓不肯吭聲。
叠影狙擊劇情｜第8集文字劇透
周秀娜想找機會放竊聽器，剛到利民，便聽同事瓊說起政府因人工島有輻射沙只能與郭政鴻合作之事，後悔當初沒有多買兩手郭政鴻的股票。黃浩然在此時到公司，笑著提醒瓊不要藉錢去買才好，緊接著召開董事會，責備董事成員藉著人工島輻射沙事件斂財，給了他們一個警告，讓他們接下來繼續乖乖投資利民。朱鑑然破解出U盤備份的全部內容，發現輻射沙文件一直是同一人在修改，其實報告根本沒有問題。周秀娜不由陷入迷霧中，她和朱鑑然分析，黃浩然應當是想逼父親退位自己當上董事長，再將真的報告曝光出來，以顯示他有能力帶利民走出困境，遂將黃浩然列為殺害梁曦的重點嫌疑犯。
黃宗澤請女下屬跟蹤胡卓希被胡卓希發現，因此他在去見黃浩然之前將人甩了。黃浩然剛與胡卓希子見面不久，便從樓頂處看到黃宗澤帶著人往樓裡尋過來，本覺得他與胡卓希是老同學見面無可厚非，但胡卓希不願黃浩然被警察盯上，主動讓黃浩然先走，沒想到黃浩然坐在車上離開之時，被黃宗澤注意到。胡卓希為了阻止黃宗澤，冷不丁竄出去，逼停黃宗澤的車，黃浩然的車立即遠去，黃宗澤不由鬱悶不已，卻又理虧，只得回警局向長官認錯。長官覺得黃宗澤近來惹下不少事端，要帶著黃宗澤及手下之人調組，讓黃宗澤停止繼續追查。
周秀娜趁公司無人之時，偷偷把竊聽器放進黃浩然的辦公室，並囑咐朱鑑然時刻關注，可朱鑑然卻告訴她，自打黃浩然進了辦公室，連一隻蚊子飛過的聲音都沒有。周秀娜以為是竊聽器壞了，但事實上卻是黃浩然早就裝了監控，將周秀娜的動作看得一清二楚，又豈會自投羅網。這天，周秀娜在公司裡遇到黃浩然，黃浩然話裡有話地提醒周秀娜別跟錯了人，讓周秀娜意識到黃浩然已經識破了她，仔細回想後，她記起黃浩然辦公室燈頂有異常，確認那是一個監視器，正想著如何挽救，郭政鴻便派人來接她見面。
郭政鴻得知周秀娜這幾天毫無建樹，提醒她別以為攀上了黃浩然便能萬事大吉，她父親當年可是自己救的，還提到梁曦當年在一家神秘的夜總會上班，若非遇上他，父親早就因沒錢治病沒命。周秀娜向郭政鴻表忠心，待回到利民，便主動向黃浩然投誠，說服黃浩然給郭政鴻送份大禮，明面上她是為郭政鴻做事，實際上卻是幫著黃浩然。黃浩然喜歡周秀娜的計謀，立刻給了周秀娜一個U盤資料。周秀娜意在侵入郭政鴻的私人電腦，讓朱鑑然在U盤上動了手腳，郭政鴻將U盤插入自己的電腦，朱鑑然順利侵入，可惜郭政鴻的電腦裡存的只是一些虐待視頻，與周秀娜所想不同。
黃宗澤收拾文件之時，看到桌上那張自己與梁曦的合照，回想起兩人戀愛時，因他赴約遲了，惹得梁曦生氣，後來一起做牛角包，終於重歸於好，還留下這張珍貴的合照，心裡軟得不行，便去那家店特意親手做了牛角包給周秀娜送去。周秀娜回家的時候，正好看到朱鑑然在吃牛角包，得知是黃宗澤所送十分納悶，畢竟她從未說過自己喜歡吃，朱鑑然告訴周秀娜，她和梁曦的口味一樣，不愧是雙胞胎。
父親給周秀娜打電話，說起自己好友失蹤之事，要周秀娜把黃宗澤叫去。周秀娜獨自去了養老院，得知父親懷疑好友已經死了，就埋在對面的山上，以為父親發了臆症胡思亂想，並沒有往心裡去，安撫父親會把這事告訴黃宗澤便沒有再管，誰知父親趁夜潛入院長辦公室，還拍到身分證照。周秀娜一番好話，才讓院長同意將父親繼續留在養老院，但她心裡也起了疑，於是讓朱鑑然恢復手機文件，果真看到父親所說的身份證照片，不由重視起來。
叠影狙擊劇情｜第9集文字劇透
周秀娜看到這麼多張身分證，意識到情況可能不對勁，便去向黃宗澤求助，同時委託黃宗澤幫忙尋找名叫「教授」的人。黃宗澤原本不相信情侶分手了還能做朋友，但周秀娜會在他答應幫忙的時候說謝謝，這讓黃宗澤不得不開始相信，他提到上次自己送的牛角包，周秀娜說很好吃，黃宗澤覺得下次會更好吃。黃宗澤在一處荒僻的大橋下約見線人，線人以快遞員的身份做隱藏，已經探查到教授從事黑市器官買賣，還是集團的高層，輕易不現身。線人故意將送來的外賣吃得差不多，然後讓黃宗澤別浪費，接著吃完剩下的，黃宗澤心領神會，在線人離開後扒拉了盒飯，找到寫在盒子上的中間人聯繫方式。
黃宗澤和周秀娜到遊戲廳玩遊戲，兩人心不在焉，一直關注著來往人員，周秀娜出人意料地贏了黃宗澤，黃宗澤不由感嘆自己居然輸給一個沒有駕照的人。周秀娜發現三點鐘方向有人直奔黃宗澤而來，立刻出言提醒，黃宗澤當即做好準備應變，沒想到那男子僅是掏出口袋裡的遊戲幣，非要黃宗澤把機子讓給他玩。周秀娜直覺兩人有話要說，立刻找了個藉口先出去，沒想到意外看到方力申與別的女人手挽著手逛街。周秀娜不敢相信這是事實，於是給方力申打電話，方力申掏出手機但不肯接，周秀娜想問個清楚，於是追上去，終於堵到方力申。方力申的女伴看到周秀娜出現，趕緊把手鬆開，方力申則解釋道，以前自己無論去哪見了什麼人都會如實匯報，可周秀娜卻因身為特警從來不跟他說，可他每次還是會在周秀娜受傷的時候照顧她。周秀娜自來了香港後，方力申壓根找不到人，如果周秀娜主動打來電話，從來都不是聊天或想念，僅是因為要方力申幫忙。
周秀娜看著方力申堅定地牽起身旁女子的手，便知道她身為女友十分失敗，她衷心地祝福方力申，一個人失魂落魄地去了養老院，看著老父親安然入睡，想想自己不顧一切來到香港，卻使梁曦失去黃宗澤，自己失去方力申，不知道這一切是不是值得。周秀娜想到傷心處，不由痛哭失聲，這時用朱鑑然定位找到周秀娜的黃宗澤為她遞上紙巾，沒追問她難過的原因，只是告訴她，自己就在外面等著，等她想回家的時候，自己開車送她。周秀娜在黃宗澤的車子上睡著了，黃宗澤將她送到家門口，不忍叫醒她，將自己的衣服給周秀娜披上，就這麼在車上坐了一夜。
胡卓希找到當初對梁曦下手的組織，想確認他們殺死的是不是梁曦，可動手的人已經被處理，現在他們也不知死的到底是不是梁曦，而處理屍體的是教授，胡卓希答應對方會多出些錢，讓對方把周秀娜給處理乾淨，同時讓對方搭線，他要找教授問個清楚。朱鑑然這個正義駭客釣到了教授這條大魚，他前去赴約，周秀娜和黃宗澤跟在後面保護他。朱鑑然十分緊張，幾欲想回頭確認他們的存在，但周秀娜及時提醒他不能回頭。父親打來電話，告訴周秀娜，害死他朋友的那夥人來到養老院，周秀娜一時兩難，不知道該不該趕緊去養老院，黃宗澤安排阿細和阿敏去養老院看情況，周秀娜這才放下心來，但她很快發現朱鑑然已經被人帶走，周秀娜和黃宗澤一直關注著朱鑑然的動向，直到兩人發現信號中斷，不由著急起來，趕緊順著朱鑑然剛才說的工業大廈找過去，可卻沒找人。
周秀娜已經搜索那幢大廈十幾分鐘，心裡越來越焦灼，擔心來不及救下朱鑑然，好在黃宗澤從大廈管理員口中得知有個地方可以通往地下室，趕緊和周秀娜趕下去，所幸朱鑑然只是被抽了血，人並沒事。黃浩然和郭政鴻同時收到金夫人讓他們上船的信息，金夫人的代言人張慧儀，對黃浩然此次表現很滿意，但對還不能把持楊家的郭政鴻不滿，敲打了郭政鴻一番。
叠影狙擊劇情｜第10集文字劇透
周秀娜趁夜潛入養老院，發現護工提著兩袋垃圾出去，剛想跟上，發現黃宗澤也在這裡，兩人便一起悄悄尾隨護工，發現他們一邊燒東西，一邊說讓死去的那些老傢伙別找他們算賬，應該去找那個女人。周秀娜和黃宗澤想到鄭融，懷疑她在背後與販賣器官的醫生勾結，不由心底發寒，決定將于洋接回家照顧。朱鑑然受周秀娜所託，幫忙照顧于洋，于洋剛吃完早餐，卻忘了已經吃過，認為桌上的包裝盒是昨天遺留下來的，不由分說直接出門，朱鑑然手機都來不及拿，趕緊跟上。于洋帶著朱鑑然到昨晚護工燒東西的地方，他總覺得好友就被埋在腳下的地裡，於是撿起旁邊的樹枝挖，果真讓他挖出人骨。朱鑑然見真有人骨，瞬間覺得寒氣逼人，趕緊用手護住自己，于洋則將骨頭撿進包包裡。
周秀娜打電話給朱鑑然一直無人接聽，不由心中一動，趕緊查看自己裝在朱鑑然鞋底的定位，發現朱鑑然出現在不該出現的地方，她意識到不妙，趕緊和黃宗澤找過去，兩人根據定位找到朱鑑然的鞋子，可那鞋子分明在垃圾車上，黃宗澤趕緊亮出證件，得知垃圾收自另一條街的寵物店門口，趕緊和周秀娜趕過去。手術室內，朱鑑然已經被安置在手術床上，床邊站著兩個男子，其中一人要求手術的醫生把朱鑑然的兩個腎臟都取走。醫生提醒男子這樣朱鑑然會死，男子依舊不改初衷，正當他要下刀之時，從監控看到周秀娜和黃宗澤往裡行來，兩人當即分開，一人前去攔截，一人躲在手術室裡伺機而動。黃宗澤去追剛才沒有得手的男子，那男子一路往前奔逃，抓住一名路過的女子，將女子捅傷，逼得黃宗澤只能先救人，只好眼睜睜看著他逃離。周秀娜制住手術室內的醫生，將他銬在架子上逼問于洋的行踪，但對方一直堅稱不知道。這時朱鑑然悠悠醒來告訴周秀娜，于洋應該在養老院，周秀娜趕緊往養老院趕去，讓朱鑑然處理這邊的事。
于洋被養老院院長潘國棟帶人抓回養老院，幾人將于洋按在床上，無意中發現于洋掉下來的包有人骨露出，心中不由一凜，當即強行餵于洋服下一一大把安眠藥，再將人骨收走。周秀娜和黃宗澤匆匆趕到，潘國棟沒機會對于洋下手，又見周秀娜有黃宗澤似乎毫不知情，便按周秀娜的要求，為于洋辦理出院手續。
朱鑑然險死還生從獸醫手裡逃得一命，很是生氣地將獸醫嚇了一通，獸醫只承認他動手術，至於其他的根本不知情，但他提到有次與人接頭，曾聽對方在電話裡叫誰什麼姊。黃宗澤和周秀娜都認為那人叫的是鄭融，便讓朱鑑然想辦法侵入對方的電腦。朱鑑然偽裝成檢查電話線的人，正好在鄭融公司門口，與鄭融擦肩而過，鄭融臨走前曾交待職員要看好檢查電話線的人，不能讓他亂動東西。朱鑑然假裝咳嗽，要求對方給他端杯水，他趁機將U盤插到電腦上，成功侵入對方電腦。朱鑑然檢查了電腦上的文件，發現都很正常，但以對方正常往來的生意，壓根就租不起這麼好的辦公室，而且上網流量巨大，這點很不正常。
周秀娜知道是鄭融讓人找自己的麻煩，乾脆親自去找鄭融。鄭融面對身手敏捷的周秀娜，手下意識地按下桌子下的按鈕，緊接著有人看到周秀娜的動作，叫囂著要幫忙報警，周秀娜只好退走，可她很快想起鄭融的異常之處，於是返回去查看，發現按下按鈕後的密室中有許多電腦，讓朱鑑然查看，得知鄭融和潘國棟聯合利用老人家的身份信息洗黑錢。張慧儀得知鄭融因私人恩怨，連累她要更換據點，直接下黑手讓人殺了鄭融，案件再一次陷入迷霧中。
叠影狙擊劇情｜第11集文字劇透
黃宗澤拿出的證據讓潘國棟既擔憂又害怕，但潘國棟還是抱有一絲僥倖心理，不想供出實情，沒想到黃宗澤不僅從他口中套取出鄭融被殺害的消息，還拿出朱恆輝的孫子朱德成從潘國棟手中拿到賠償金的證據。潘國棟推說五十萬是朱恆輝留給朱德成的遺產，可支票上卻是他的簽字，潘國棟再也狡辯不了只能承認。黃宗澤拿出潘國棟發給鄭融的短信，證明潘國棟對分贓物不均不滿，潘國棟認下他利用老人家身份證洗黑錢的罪證，但不承認活體摘器官與他有關。原來，養老院裡的老人家都是病死或老死的，潘國棟為了繼續使用他們的帳戶抽取佣金，便將屍體趁夜送到寵物醫院焚毀，如遇高大的屍體，便用凍倉凍住再切割，焚化後的骨灰灑進海裡。潘國棟的行為毫無人性，黃宗澤絕對不會手軟，依法將潘國棟移交司法機關。
黃浩然安排胡卓希去保護蔡穎恩，剛開始一切如常，可胡卓希突覺眼睛不適，剛放下手中的望遠鏡揉了兩下，再抬頭便發現一直在窗戶旁的蔡穎恩不見，胡卓希還發現有兩下個戴著面具的可疑人在蔡穎恩屋旁活動，立即追過去，卻被人打昏在地。
郭政鴻今日去關禮傑家中作客，姪女蓉蓉要給他拿東西，發現一隻染血的白鴿在廚房的盒子裡。蓉蓉的驚叫聲引起大家的注意，關禮傑看到女兒被嚇到，立刻怒發沖冠地報警。黃宗澤從紙條看出有人在針對綠色世界，便應關禮傑所求去找蔡穎恩錄口供，卻發現蔡穎恩吃了毒蘑菇昏迷在家。黃宗澤將蔡穎恩送進醫院，趕緊把這個消息告訴周秀娜，周秀娜請求黃宗澤讓她去蔡穎恩家中看一看，兩人根據當天現場情況推測是有人故意引出蔡穎恩，另外一人趁機將毒蘑菇放進蔡穎恩鍋中，引起蔡穎恩中毒，而最有嫌疑的應該是郭政鴻身邊的盧慧敏。
蔡穎恩在醫院中醒來後，承認恐嚇關禮傑女兒蓉蓉，是她所為，可黃宗澤和周秀娜都知道她的身體狀況，應該還沒靠近關禮傑的家就已經吐到不行，又怎麼可能將帶血的白鴿放進關禮傑的廚房。黃浩然得知蔡穎恩認罪，不由又急又心疼，他絕對不會罷休此事，要讓郭政鴻受到懲罰。胡卓希知道金姐的存在，他擔心金姐會責備黃浩然，勸黃浩然冷靜，可黃浩然實在咽不下這口氣，胡卓希便自請由他來處理，畢竟蔡穎恩在他眼裡也是妹妹。
周秀娜從黃宗澤口中得知蔡穎恩在錄口供的時候，一直在喝水，且一直重複「是她做的」這句話，懷疑蔡穎恩被人下了抗膽鹼的藥，以致她不知道有人在跟她說話，稀里糊塗認下罪名。黃宗澤覺得周秀娜的話很有道理，便去醫院找高醫生要求驗血，高醫生原以為他為蔡穎恩注射抗膽鹼沒人注意到，正暗自得意，聽到黃宗澤的要求便有意推託，可黃宗澤態度強硬，他只能答應。高醫師在黃宗澤走後，立刻給郭政鴻打電話，郭政鴻讓高醫生放心，答應給的錢已經匯到他的海外賬戶，得知要驗血之事，提醒高醫生不要做假，這讓高醫生覺得自己恐怕要被吊銷執照。
郭政鴻為了讓關禮傑下台，在關禮傑的杯子裡下了藥，讓關禮傑十分暴躁，全沒有往日的理智，不僅僱傭了大量保鏢將家裡圍住，同時限製女兒蓉蓉外出，哪怕妻子買個快遞，他也要親自查看，搞得草木皆兵。蓉蓉的小提琴老師被要求到家裡來上課，正當大家放鬆下來時，蓉蓉看到小提琴箱子裡放的是狗屍體，這讓蓉蓉十分害怕，受到更大的驚嚇。關禮傑被這事弄得更加焦躁，將蓉蓉的玩具扔出去不少，行為舉止壓根不似正常人，盧慧敏偷偷拍下關禮傑癲狂的畫面被阿細阿敏察覺。
在新領域的發布會上，關禮傑因被指患有間歇性暴怒症，又被盧慧敏偷偷拍下的視頻刺激，現場一片混亂，董事會將關禮傑罷免，郭政鴻成功上位。高醫師寫下認罪書畏罪自殺，透過對監控的排查，周秀娜認出盧慧敏，知道這事跟郭政鴻脫不了幹系。
叠影狙擊劇情｜第12集文字劇透
阿忠突然死亡，黃宗澤將綠色世界的人帶來錄口供，儘管文頌嫻、梅布爾、丹尼斯面色有異，卻全部不肯開口，均推脫沒事，還讓黃宗澤去找周秀娜問話，以證明他們最近沒有行動。黃宗澤留意到梅布爾最膽小，便讓周秀娜以她為突破口，果然問出綠色世界的人瞞著周秀娜偷偷行動，他們本想破壞新領域的設備和水泥，讓他們延緩工期，沒想到阿忠從水泥袋發現黑錢。文頌嫻要大家別拿錢趕緊走，但阿忠很缺錢，於是壞了規矩拿了一回，可他貪心不足，第二天又去取錢，還邀上梅布樂和丹尼斯，可梅布樂和丹尼斯膽小不敢去，阿忠便一個人去了工地，當晚便喪命。
周秀娜懷疑有人發現阿忠去過工地，因此將他帶到別的地方滅口，這事應該跟新領域的郭政鴻脫不了乾系。黃宗澤想不通，以新領域的財力，為何要去洗黑錢，周秀娜告訴黃宗澤，人的貪欲是很把控的，儘管郭政鴻早已身價不菲。黃浩然看到阿忠的死亡新聞，知道郭政鴻遲早被懷疑，心裡很痛快，緊接著要求胡卓希再進行下一步的動作，胡卓希擔心周秀娜已經懷疑他們，不想繼續，黃浩然乾脆直接去找周秀娜探口風。周秀娜覺得黃浩然過度關注阿忠這個小角色，黃浩然假意稱自己之所以關注阿忠，是因為周秀娜和阿忠是朋友，周秀娜便推說和阿忠只是一起做義工，根本不知道阿忠的其他情況。
朱鑑然正對著阿忠的照片道歉，周秀娜剛好來敲門，她看到朱鑑然不僅對阿忠的死有些愧疚，還知道黃宗澤當時說過不需要他幫忙找到水泥廠家，敏銳地察覺朱鑑然在監視她，得知朱鑑然駭進她的手機給黃浩然發照片，警告朱鑑然不要隨便動作，阿忠很有可能就是因為他，才被人盯上。
周秀娜看到文頌嫻未燒盡的水泥袋，根據記下的圖案，讓新加坡警署彭卓其查出水泥廠家。黃宗澤約周秀娜到咖啡廳裡透氣，周秀娜剛收到有關教授的消息，黃宗澤馬上也收到，兩人結伴前往教授所在地，正中了別人的圈套。周秀娜被殺手突襲，因自身實力過硬，又有黃宗澤從旁協作，有驚無險躲過一劫，但殺手已經死亡，周秀娜發現殺手是外族人，所使用的武器也是那一族所獨有的，懷疑是新加坡那邊的人派來殺她。黃宗澤也很納悶，畢竟案子已經結了，還有人來殺周秀娜，說明教授還想殺人滅口。胡卓希正在分析梁曦的資料，得知殺手這次又失手，不由對現在的周秀娜更加起疑，殺手組織向胡卓希承諾，既然收了他的錢，就一定會把周秀娜殺掉。
黃宗澤直接去找郭政鴻，從郭政鴻手中要到水泥調撥錶後，直接去找周秀娜，兩人分析一番決定實地勘查來自Y國的水泥。郭政鴻一直派盧慧敏監視黃宗澤，得知黃宗澤跟周秀娜在一起，認為周秀娜不僅在幫他和黃浩然做事，還在幫黃宗澤做事，當即讓盧慧敏不要再跟，安排一個熟悉的司機過去拉水泥。黃宗澤和周秀娜到工地，看到水泥車要把水泥運走，周秀娜想直接上去查看，可這是私人領地，如果這麼做就是犯法，黃宗澤在路上攔下水泥車，將水泥挖開卻沒發現黑錢，這讓他很無奈，逼問司機為何這麼晚來拉水泥，司機又回答得滴水不漏，黃宗澤只能作罷。
黃宗澤的人查到鄭融曾在高級私人會所上過班，便找上門去，最終以掃黃逼得看場人承認，認識鄭融和周秀娜，說明兩人都曾在這裡上過班。黃宗澤沒想到周秀娜有這樣的過去，便約她見面。郭政鴻和黃浩然同時收到一條新短信，朱鑑然監測到郭政鴻的電腦動向，發現他與黃浩然有聯繫，兩人還一起買模型，懷疑兩人都在洗黑錢，趕緊告訴周秀娜。
叠影狙擊劇情｜第13集文字劇透
黃宗澤以有教授的線索約周秀娜到咖啡店見面，周秀娜滿心歡喜地到了咖啡店，卻意外看到夜場主事人在那，心裡已然明白黃宗澤已經知道她在夜場上過班。周秀娜解釋之所以在那上班，是為了給父親治病，黃宗澤雖然理解卻很難接受，心緒受到影響。朱鑑然在模型店鬧了一場，最後隨意買了兩個才得已脫身，他將兩個訂單號記得爛熟於心，看到門口有輛車子，便將其中一個訂單號算出與門口車子相同的車牌號，立刻把這個消息告訴周秀娜，同時提供另一個車牌號碼。黃宗澤懷疑郭政鴻與最近發生的兩起命案有關，讓人調查郭政鴻，但這肯定會讓長官不滿，當他收到周秀娜的短信，當即一個人開車去中途卸貨的貨倉進行查看，他的一切動向落在有心人眼裡。
原來，張慧儀已經透過朱鑑然在模型店買模型，推測出周秀娜已經發現他們新的洗黑錢手段，便讓郭政鴻和黃浩然表態要怎麼處理。郭政鴻直接表示要殺了周秀娜和黃宗澤，黃浩然沒有附和，表示他其實不希望周秀娜出事。張慧儀不管郭政鴻和黃浩然之間有什麼恩怨，直接言明她會負責讓黃宗澤死，而周秀娜就交給郭政鴻安排。周秀娜下班後才走出門口，就感受有人盯著她，正當她思慮著要怎麼辦之時，黃浩然派人將她請回去，還約周秀娜吃了一頓時間很長的晚餐。盧慧敏一直在樓下等，這讓她不耐煩極了，而周秀娜此時已經收到黃宗澤被吊起來的視頻，當即不顧一切跑去找黃宗澤。黃浩然已留周秀娜許久，如今再也無力阻止，他希望周秀娜能好好活著。
黃宗澤跟著張慧儀進入廢棄工廠前，早已被人盯上，所以當他推開門，馬上就有好幾支槍指著他，黃宗澤雙拳難敵四手，很快被制住。為了引來周秀娜，盧慧敏將黃宗澤吊起來，同時守在繩子邊。周秀娜趕到之時，黃宗澤的情況已經不容樂觀，她拼盡全力托起黃宗澤的腳，希望他能多吸點氧氣，緊接著去解繩子，被埋伏在那的盧慧敏偷襲。周秀娜與盧慧敏過招，因記掛黃宗澤的性命，被盧慧敏尋機敲暈，還好阿敏發現車牌是假的擔心黃宗澤的安全，及時和阿細趕到，黃宗澤和周秀娜才沒遇害。
醫生要黃宗澤在醫院休息一天，但黃宗澤掛心案子和周秀娜，又不想浪費醫療資源，很快換上衣服去找周秀娜，得知周秀娜想出院，勸她在醫院裡好好躺幾天休整一下。黃浩然和郭政鴻被張慧儀叫上船，張慧儀傳達金夫人的命令，讓黃浩然負責Y國那邊的生意，這讓一直負責這條線的郭政鴻很不滿，認為金夫人此次有失公允。張慧儀見郭政鴻還要爭取，便挑明如今Y國已經不能靠運水泥走私黑錢，是個燙手山芋，如果黃浩然不能辦好這件事，就會有麻煩，畢竟那些涉黑人員可不是吃素的。黃浩然也意識到自己的處境，儘管辦法還沒想出來，卻記得先給周秀娜送一束花，周秀娜從黃浩然故意留她在公司吃飯，又聽阿細說有人匿名報案，大批警察才能及時趕到，直覺這事是黃浩然做的。
模型店剛出事，店員莫莫便去警局自首說明情況，警察調查後，發現莫莫根本不知道洗黑錢的事，便將她放了，實際上周秀娜和黃宗澤一直在跟踪莫莫。莫莫故意把手機卡劃花丟進下水道，周秀娜趕緊撿出來交給朱鑑然恢復，希望能找到有用的線索。莫莫故意留下電話卡，朱鑑然恢復好數據後，將位置告訴周秀娜，當周秀娜和黃宗澤去到貨倉，便入了張慧儀的圈套，先是有人將屋子鎖緊，緊接著有人從四面八方朝貨倉放火，周秀娜和黃宗澤互相保護對方，終於逃出來。張慧儀知道後十分生氣，立刻處決了莫莫，線索再次斷開。
叠影狙擊劇情｜第14集文字劇透
黃浩然去探周秀娜的口風，特意帶上一束鮮花送給周秀娜，周秀娜早就懷疑黃浩然那日是有意留她吃飯，便提起自己在醫院裡收到的那束花，想確定黃浩然就是報警之人，可黃浩然滑不溜手，表示花不是他送的，而留下屬吃飯是正常之舉。周秀娜懷疑郭政鴻洗黑錢，向黃浩然討主意，要不要去告發，黃浩然表明這事跟周秀娜沒關係，不知道周秀娜想這麼做的動機，周秀娜便趁機提到教授，說明于洋身體不好，有可能需要做肺部手術，所以想找到黑市器官醫生“教授”，黃浩然答應幫忙。
黃宗澤正帶著組員們分析案情，楊長官突然到來，他沒有如往常一般叫停黃宗澤的調查，反倒取下阿忠的照片，帶著黃宗澤走過大街小巷，將黃宗澤帶到一秘密地點，告訴他，阿忠是財富調查組的臥底，如今阿忠被殺，他收到命令延遲調組，先把洗黑錢一條龍的案子調查清楚。
黃浩然知道胡卓希子有辦法聯絡到教授，便讓他幫忙，胡卓希始終覺得周秀娜不對勁，並不想幫，可黃浩然認為周秀娜只是出於對她父親的關心，讓胡卓希不要想太多，這樣活得太累。胡卓希拗不過黃浩然，便去找中間人。黃浩然約周秀娜陪他出去走走，進了一家首飾店，便為周秀娜買了一條項鍊，還藉著戴項鍊的機會，讓周秀娜把于洋的DNA報告做出來，周秀娜知道這是教授有眉目了，不由高興不已，黃浩然認為周秀娜是因于洋有救才如此高興，並未深想。黃宗澤已經從楊長官口中得知，梁曦有參與洗黑錢的嫌疑，他看到周秀娜笑靨如花地與黃浩然在一起，不由想起戀愛期間梁曦的不正常之處，為了驗證自己的記憶，黃宗澤一邊注意阿忠的筆記本時間，一邊與自己的聊天記錄印證，結果證明梁曦真的有問題。
黃宗澤一直讓人調查莫莫，本來毫無線索，沒想到阿細正好有個朋友做懲教員，專門檢查信件，莫莫的前男友何志允曾經坐過牢，還在牢裡每天給莫莫寫信，莫莫未成年之時為何志允打過一次胎，正是在黑診所裡做的人潮。黃宗澤找上何志允，得知何志允現在的願望是贏得滑板大賽，許了他一個新滑板後，讓何志允帶他去找黑診所裡的黑醫生。阿敏扮成何志允的女友找上中間人弄到地址，黃宗澤帶著組員找上去，發現鎖上落灰似乎無人居住，黃宗澤看出那是障眼法，便躲起來守株待兔。
周秀娜被胡卓希要求留在公司裡，她早已做好了準備讓朱鑑然跟上胡卓希，可胡卓希發現了朱鑑然，把朱鑑然給甩開，還好周秀娜還安排了陳少邦去跟踪，最終陳少邦親眼看到胡卓希把資料放進寄放櫃。朱鑑然守株待兔，最後看到有人取出櫃中之物，趕緊跟了上去，黑醫生在即將進入手術室之時發現不對勁，剛撒腿跑，黃宗澤便帶人追擊，同時讓朱鑑然絆倒黑醫生。
黃宗澤將黑醫生帶回警局，詳細了解他跟教授的溝通方式，決定以身涉險釣出教授，黑醫生為了將功抵過，只能配合。黃宗澤讓人買來豬肺，再讓阿細扮成捐贈者躺在手術台上。黑醫生心中有鬼，在有人來取貨之時，出了一身的冷汗，讓人起疑，還好他見機的快，假意說剛才空調壞了才熱出一頭汗，那人不再懷疑，確認過箱子裡放的是肺趕緊離開。黃宗澤帶著人一路追踪，最終將買肺的人拿下，但他們根本不知道教授是誰。教授要求黃浩然這次親自交易，黃浩然為了周秀娜願意冒險，同時也宣布周秀娜是他女友的消息，但在交易之時有人故意製造混亂，監控拍下一張有名外科醫生的照片，是一位真正的教授。
叠影狙擊劇情｜第15集文字劇透
黃宗澤不能肯定沒打卡的人是不是教授，便讓阿細和阿敏先回去，他則照著阿忠的筆記去找梁曦曾經去過的唐樓，到處打聽有沒有人見過梁曦，但那裡的人沒人認得梁曦，正當黃宗澤一籌莫展之時，得知有一輛車長期停在唐樓門口，立刻去找司機。司機告訴黃宗澤，他有保存影片到雲端的習慣，等到找到後再聯絡。
周秀娜的父親在養老院看到鬼鬼祟祟的張松枝便跟了上去，他發現張松枝把門反鎖，當即利用自己的開鎖技術開了門，發現張松枝正在割他妻子的手臂，嚇得立刻掉頭就跑。張松枝追著于洋不放，于洋因腿腳不夠利索絆倒被張松枝所擒。周秀娜和黃浩然恰在這時到養老院，親眼目睹于洋被張松枝抹脖子，周秀娜痛苦極了，她傷心地抱著尚存一口氣的于洋，祈求于洋不要死，可于洋終究沒撐住。黃浩然去追張松枝，因他的心臟是換的，半道上喘不上氣把人跟丟了。
周秀娜沒辦法接受于洋遭受意外離開，她不斷擦拭著椅子分散注意力，黃浩然看著十分心疼，攬上周秀娜的肩，給她安慰。阿細和阿敏趕到醫院，向黃宗澤匯報，懷疑張松枝就是教授，因為他在自己老婆身上取芯片，芯片裡放的就是比特幣，一張已經取走，一張還在他老婆身上。周秀娜的耳朵捕捉到教授兩個字，立刻站起來責問黃宗澤為什麼不告訴她找到教授的事。黃宗澤解釋當時只是懷疑，在周秀娜的要求下拿出監控在江邊拍下的張松枝，周秀娜和黃浩然都認出就是張松枝殺了于洋，噹即去警局做口供。周秀娜離開之時，不忘提醒朱鑑然，別讓于洋一個人，朱鑑然點頭應下。
張松枝手裡有一百個比特幣，可現在比特幣大跌，他肯定想盡快出手，黃宗澤根據這個推測讓人盯緊比特幣交易，發現最近增加了很多預約，很難追踪到交易人。朱鑑然從郭政鴻的電腦上發現張松枝將帶血的芯片發給郭政鴻，要跟郭政鴻交易，黃宗澤立刻帶人布下天羅地網，沒想到張松枝按時出現且沒有絲毫遮掩，這讓黃宗澤有些疑惑，但他判斷張松枝身上並沒有炸彈，在完成交易後將張松枝控制。賈顥皚根本不怕黃宗澤，他拿出手機讓黃宗澤看看影片裡的受害者，提醒黃宗澤如今有三條人命掌握在他手上，如果救治不及時他們都會死。周秀娜一直在監聽對話，她不想連累無辜的人，在確定張松枝所說為事實之後讓黃宗澤放人。張松枝不但要帶走交易的錢，還要求把剛才交易的比特幣給他，黃宗澤為救人只能照辦。
賈顥皚給了辦公室女生的地址，黃宗澤立刻派人去救治，發現女生還有生命體徵，應該沒有大礙。賈頤控制的還有一個中學生和老人家，知道黃宗澤一直在跟蹤他，故意將車子停在一個地方很久。朱鑑然是電腦高手，但這邊網路不穩定妨礙他發揮，黃宗澤直接讓人把朱鑑然帶到總部，可那IP位址隱藏的太深，朱鑑然一時也無法破開。楊長官當機立斷讓人把晶片送還給教授，這才得知老伯在所在，救出老伯。賈頤手裡還有中學生，他以中學生的命威脅黃宗澤讓他離開，黃宗澤還沒找到人質只好屈從，可他不甘心被張松枝跑掉，一路跟著張松枝。賈頤在一處地方直接停車等著黃宗澤，原來他手裡還有一對母女，以此威脅黃宗澤乖乖讓他銬起來，轉頭將黃宗澤的槍扔進海裡，同時把手機拿得遠遠的，讓黃宗澤能看到影片裡的那對母女，卻接不了電話。
單親媽媽的愛是偉大的，即使張松枝給她注射了藥物根本不可能醒來，但她潛意識知道要醒來救女兒，一直重複著一個動作引起警方的注意，警方通過對母親比劃的理解成功鎖定街道，朱鑑然透過對天眼的排查鎖定具體地點，被張松枝控制的母女終於得救。
叠影狙擊劇情｜第16集文字劇透
周秀娜趕在張松枝沒上船之前將人擒住，要清算于洋被殺和自己心臟被移植到黃浩然身上的賬。張松枝承認殺了于洋，卻一口咬定沒有給黃浩然做過手術，周秀娜一再逼問張松枝拒不承認，這讓她心神失守，張松枝趁著這個機會從胸口摸出一柄小刀，對著周秀娜狠狠扎去。黃宗澤帶著警察及時趕到，關鍵時刻有人開槍射殺了張松枝，周秀娜才沒事。
周秀娜懷疑張松枝不是她一直在尋找的“教授”，但黃宗澤根據張松枝電腦裡的資料，肯定張松枝就是教授，因為電腦上有許多捐贈者的編號，還有DNA報告。周秀娜懷疑教授說沒有替黃浩然做手術是在說謊，但黃宗澤已經調查過張松枝一年前的行程，十分肯定張松枝一直在香港，他認為黃浩然或許根本沒去新加坡動手術，但周秀娜十分相信黃浩然沒在此事上騙她。黃宗澤已經知道梁曦許多事，他還不知道眼前的周秀娜不是梁曦，希望她也可以相信自己向自己坦白，可周秀娜有苦衷，她承諾總有一天會將一切告訴黃宗澤。
周秀娜擔心于洋過世沒錢用，刻意折了很多紙錢，黃宗澤看著黃浩然攬周秀娜的樣子，心裡很失落，找了個藉口先離開。養老院給周秀娜打電話，說于洋在養老院裡還有些遺物，周秀娜本來約了黃宗澤想向他坦白一切，當她看到父親遺物中的那顆珠子，想起父母離婚時，父親送給她的那一顆，當時兩人約好如果繩結斷了就回來找父親重新綁，可母親把她帶到新加坡後，便斷了跟父親和妹妹的聯繫。周秀娜曾經傷心失望無助過，當她再次見到這顆珠子，眼淚決堤而下，一個人跑去酒吧喝酒，還放出話來，只要有人能綁好珠子，自己今晚就跟他走。
酒吧裡最不缺的就是獵豔的男人，有個男子得知這個消息，在酒裡加了料，周秀娜發現自己被下藥的時候已經無力反抗，還好黃宗澤讓找了過來，這才將人趕走。周秀娜心裡在意黃宗澤，趁著這股酒意主動吻上黃宗澤，當晚兩人便睡在一起。隔天，周秀娜剛醒來，便看到黃宗澤在努力地編繩結，心裡很感動，當她知道這是黃宗澤學了一晚上的成果，更是被黃宗澤的用心所感。這時，門外閃過一道人影，黃宗澤和周秀娜對視一眼，默契地配合一人站一個位置，待那人猛地推開門對周秀娜下手，黃宗澤立刻出手相助，周秀娜險些死在殺手手裡，這讓她心有餘悸，在殺手意外墜樓死亡後，向黃宗澤說出一切。黃宗澤可以接受周秀娜是梁曦的雙胞胎姐姐，卻無法將做保險的梁曦同人體器官買賣聯繫在一起。
黃宗澤知道梁曦在新加坡被人活體摘心臟，心裡特別難受，他不知道該如何消化這個消息，一個人失魂落魄地開著車子到無人處，對著方向盤狠狠發洩心中的憤懣。周秀娜擔心黃宗澤失了理智去殺黃浩然，趕緊讓朱鑑然幫忙找人，可黃宗澤的手機已經拔除電話卡，壓根無法定位，周秀娜趕緊讓朱鑑然關注黃浩然，看到黃宗澤真的去找黃浩然，還把黃浩然帶走，心不由提起來，讓朱鑑然一邊告訴自己黃宗澤把人帶到哪裡，一邊往那趕去。黃宗澤把黃浩然帶到一處荒僻的工地，拿出車後的扳手，狠狠地砸向黃浩然。周秀娜趕到之時，看到的就是黃宗澤高舉扳手的樣子，嚇得她出了一身冷汗，還好黃宗澤還有最後的理智，只是砸壞旁邊的路障，黃浩然絲毫無損，塗家才沒有辦法找警局的麻煩。
黃宗澤要調組了，周秀娜覺得他有一部分原因是無法面對和他發生關係的自己，主動表明不會讓黃宗澤負責，同時提出一個計劃，可以拿到黃浩然的DNA，以證明梁曦的心臟是不是在黃浩然身上。
叠影狙擊劇情｜第17集文字劇透
周秀娜失踪，黃宗澤立刻帶人排查樓層，一連敲了好幾戶都沒看到可疑人物，黃宗澤繼續敲下一家。文頌嫻認為梁曦不只出賣他們還殺了西蒙，所以才把梁曦綁來，決定要殺梁曦報仇，這個提議獲得大家的支持。這時，黃宗澤排查到這一戶人家，文頌嫻趕緊帶人把周秀娜帶進里屋隱藏起來，再讓屋主去應門。黃宗澤認為對方這麼久才來應門有嫌疑，但他們現在人手不足，不明裡面的情況不敢輕舉妄動，如果再回去敲門又怕會引起警覺，這時黃宗澤發現樓層裡的快遞盒，幾人對視一眼立刻心領神會。阿細扮成快遞員騙屋主開門簽收快件，緊接著一下子把屋主控制住，接著再讓屋主騙文頌嫻開門。
黃宗澤帶人制住屋子裡其他人，只有文頌嫻持刀抵著周秀娜的脖子，讓他投鼠忌器，於是提醒文頌嫻洗黑錢只會坐牢十幾年，可要是殺人就得終身監禁。文頌嫻聽黃宗澤說著與周秀娜一樣的話，更加認定周秀娜就是黃宗澤的污點證人，以殺了周秀娜脅迫黃宗澤把槍放下再踢過來，黃宗澤故意把槍踢向周秀娜這個機會，猛然以頭撞擊文頌嫻，在黃宗澤的掩護下重獲自由。
文頌嫻被帶到警局，當黃宗澤拿出她洗黑錢的證據，文頌嫻面對自己生產的纖維飲料無話可說。原來，黃宗澤已經透過他們的人數確定她們的產量跟不上銷量，且價格比其他同類貴很多，只有洗黑錢才會這麼做。文頌嫻無話可說，但她十分肯定西蒙是梁曦害死的，隨著調查的深入，黃宗澤得知梁曦經常出入的唐樓有一家公司掛在于洋名下，事實上綠色世界不是文頌嫻說了算，而是梁曦在控制。周秀娜故意激怒文頌嫻，要她說出西蒙是自己所殺的證據，文頌嫻便說阿忠死後，她收到西蒙發的郵件，這才得知當初人工島的檢測是合格的，但有人動了手腳讓報告不合格，然後梁曦又以讓李忠希直接遞交報告到總部為由，扣下西蒙給的檢測報告。西蒙發現人工島輻射沙事件愈演愈烈，本想澄清卻受到恐嚇，此後便遭遇了隧道爆炸案。梁曦去新加坡調查真相，文頌嫻曾經收到梁曦發來的文件，等周秀娜從新加坡回來破解文件，卻還是沒有就人工島輻射沙事件做出闢謠，文頌嫻便已經有所懷疑，後來黃浩然在與郭政鴻雙贏的情況下闢謠，讓文頌嫻徹底相信西蒙的郵件，這才想殺了梁曦。
朱鑑然一直想找出梁曦遇害的真相，可查來查去竟然得知梁曦先是在地下夜總會上班，然後又洗黑錢，這讓他特別難以接受，傷心地表示不想查。周秀娜也很難過，她沒想到梁曦難成這個樣子，心疼地流下眼淚。黃宗澤認為文頌嫻是打著環保的主意乾著喪良心的事，特意拿了一箱文頌嫻生產的纖維飲料讓她喝，阿細從未見過如此失態的黃宗澤不由有些擔心。黃宗澤一個人去喝酒，喝完酒後看著熟悉的紅綠燈，想起梁曦熱心幫忙阿婆推紙皮的情景，不由更加難過，這時熟悉的場景重現，只是推紙皮的人變成周秀娜。黃宗澤一把將周秀娜摟住，認定周秀娜是梁曦。
黃浩然為蔡穎恩開了一家翡翠店，他想試探周秀娜，故意洩漏卸貨地點給周秀娜。黃宗澤接到楊長官的消息帶人去碼頭檢查貨物，但什麼都沒發現，便帶人收隊。黃浩然這次誰也沒說，還安排了另外一個卸貨點，並且派周秀娜過去檢查，那裡並沒有警察，說明周秀娜不是內鬼。黃浩然決定把周秀娜帶上，一起洗黑錢發財，於是帶著周秀娜上船，讓她看看箱子裡大量的現金。周秀娜想要把郭政鴻踢走，這樣她和黃浩然就能做獨家生意，黃浩然很滿意她的胃口。
叠影狙擊劇情｜第18集文字劇透
方力申到香港來做臥底，他發現黃宗澤去搜查貨物，並且很快離開，就知道那批貨沒有問題，而灰狗卻告訴他交易地點更換，他意識到事情有變，卻沒有機會向上級匯報，親眼目睹五人劫匪和周秀娜的爭鬥。黃宗澤在楊長官那裡與新加坡的湯警官透過視訊見面，湯警官不願意說出臥底的身份，擔心知道的人多了，方力申會更危險。黃宗澤可以理解對方的想法，但這樣一來他們協作會更加困難。
黃浩然這回貨物沒出問題，但郭政鴻那邊出事讓他也有點憂心，於是與周秀娜和胡卓希分析這起搶劫案的動機。周秀娜認為是郭政鴻搞的鬼，畢竟兩邊人馬都被襲擊，只有郭政鴻的助理劉沛蘅沒事，胡卓希不認可這種說話，周秀娜便暗諷胡卓希今天幫著郭政鴻說話不對勁，這讓胡卓希十分生氣，但他相信自己跟了黃浩然這麼多年，黃浩然信任他，新加入的周秀娜應該更有嫌疑。
黃浩然收到張慧儀的通知，要他立刻上船，他安撫周秀娜和胡卓希不要繼續爭吵，自己出去一下。周秀娜給朱鑑然打電話，朱鑑然一直不肯接，只好給他彈視頻，剛一接通就發現地板上朱鑑然針對梁曦和黃宗澤做的分析，心中明了朱鑑然嘴上說不管，其實心裡還挺在意，按照朱鑑然的分析，梁曦應該是在夜場認識郭政鴻，顯示夜場之中可能有線索。周秀娜讓朱鑑然定位黃浩然的手機，上一秒還看得到，下一秒訊號便消失，郭政鴻也是一樣的狀況，周秀娜有了猜想。
船上，張慧儀對這次事辦的漂亮的黃浩然和顏悅色，但對後面上來的郭政鴻就沒什麼好臉色。郭政鴻知道自己這回沒把事情辦漂亮，主動提出賠償，可張慧儀要的不是這點錢，而是安全性。郭政鴻在張慧儀那裡受了氣，回去便找劉沛蘅的麻煩，劉沛蘅咬死了說她什麼也不知道，郭政鴻讓人把劉沛蘅折磨了一番也問不出什麼，乾脆讓人把劉沛蘅做掉。
黃宗澤得知那天與五個劫匪對戰的是一個女人，調查監控發現身形很像周秀娜，直接找周秀娜求證。周秀娜知道方力申是臥底，可方力申以前是做文職工作的，她擔心方力申會出危險，請黃宗澤幫忙說服新加坡的湯警官讓方力申終止任務。方力申是個固執的性子，他不但不肯退出，反倒勸周秀娜不要以身涉險，可周秀娜也有自己的堅持，堅決不肯退，兩人誰也說服不了誰。方力申心知這次自己不一定有命回去，特意拜託黃宗澤好好照顧周秀娜，這讓周秀娜感動之餘也不明白方力申為什麼這麼堅持，她懇請黃宗澤在收到線索消息後馬上告訴自己，黃宗澤答應了。
郭政鴻殺了劉沛蘅後，與灰狗和方力申的老大視頻，通過方力申和蒙面的周秀娜一起逃走，認定方力申是內鬼，為了安全他讓對方把灰狗一起幹掉。方力申和灰狗接到老大的消息，要他們去交易，灰狗自知上次把事情辦砸心裡很害怕，所以不想去，方力申勸他不要怕，這是老大給的機會，佣金比以前還高，只要成功就能帶女兒出國留學。方力申偷偷打電話被郭政鴻的人看到，郭政鴻當著他的面虐死了灰狗，又把方力申折磨死，他的人躲在暗處，看到周秀娜很快趕過來，確定周秀娜就是內鬼，但他還不想殺周秀娜，而是留著她對付黃浩然。
周秀娜知道方力申為了調查洗黑錢的案子，結束後回新加坡跟自己重新開始，如今卻落得身死的下場，對郭政鴻恨之入骨，於是找了個機會去刺殺郭政鴻，可黃宗澤在關鍵時刻攔住了她。周秀娜見自己動不了手，便讓黃浩然請殺手，黃宗澤擔心郭政鴻身死，便一直跟著他保護他，這讓殺手沒機會下手，周秀娜故意拖延時間，絆住黃宗澤，但殺手沒成功，反被盧慧敏所殺。
叠影狙擊劇情｜第19集文字劇透
黃宗澤銬著周秀娜，是不想她像殺人犯一樣去殺郭政鴻。黃浩然帶律師來保釋周秀娜，黃宗澤因周秀娜不是犯人，當場把她放了，周秀娜離開之時，與黃宗澤對視了一眼，原來周秀娜剛才告訴黃宗澤想要親自去刺殺郭政鴻，逼盧慧敏出手，這樣黃宗澤就能抓住盧慧敏，而她也不會真的殺郭政鴻。黃浩然得知胡卓希找來的人也殺不了郭政鴻是因盧慧敏在保護郭政鴻，料到接下來會有人收拾郭政鴻，讓周秀娜不要動手。周秀娜當即反問黃浩然，是不是金夫人會出手，黃浩然沒吱聲，周秀娜便以擔心金夫人也不能得手為由，提出親自動手。
朱鑑然一直覺得高爾夫19有問題，於是偷偷潛入想要在主機上安裝監控系統，沒想到觸發最低級的防護，致使跳匣，引起陳少邦的注意。陳少邦發現機房裡的小工具，猜到有人要動手腳，趕緊去向正在見面的張慧儀和關禮傑報告情況。關禮傑之所以出現在這裡，是因為上次他派人搶劫郭政鴻，是想讓郭政鴻被M國和Y國黑道追殺，沒想到郭政鴻居然肯賠雙倍，而且還騙了張慧儀和自己，說是把盧慧敏殺掉，可現在盧慧敏分明還活著。張慧儀從關禮傑這裡得到準話，立刻安排人去殺郭政鴻，周秀娜本來是為了逼盧慧敏現身先一步找到郭政鴻，收到黃宗澤的暗號後，反過來防止郭政鴻被殺，只因盧慧敏已經把朱鑑然抓了。
郭政鴻借助周秀娜牽制住幾名殺手，而他則利用這個機會，讓張慧儀改變主意，立刻透過影片要求殺手退走。周秀娜對郭政鴻恨之入骨，可朱鑑然現在在盧慧敏手上，她為了朱鑑然的性命，只能答應郭政鴻貼身保護他一晚，等明天郭政鴻從國外請的保鏢到達後再離開。黃宗澤聽到別墅裡的槍聲和打鬥聲，悄悄潛入，見周秀娜安全，這才沒出來，但他看到郭政鴻手機上的張慧儀，追問周秀娜是何人。周秀娜分析梁曦在集團內的地位要優於郭政鴻，所以那些人見到她後不敢動手。
盧慧敏當了郭政鴻多年的保鏢，肯定會有訊息留下，黃宗澤負責想辦法找到朱鑑然，周秀娜則回別墅保護郭政鴻。黃宗澤調動一切力量，卻找不到絲毫有關盧慧敏的信息，就好像盧慧敏這個人是人石頭縫裡蹦出來的。周秀娜每隔四個小時就會收到朱鑑然被盧慧敏毆打的視頻，她既傷心又憤怒，更怪自己連累了朱鑑然，想打郭政鴻，可朱鑑然的命還捏在他手裡，只能強行讓自己冷靜。郭政鴻去休息後，周秀娜悄悄查看別墅，發現一間房間鎖著，裡面放著各式武器，她知道這間房一定是盧慧敏的，仔細地搜索一番，發現掉在地上的藥瓶，還有一把改裝過的手槍。周秀娜把這些訊息發給黃宗澤，將目標鎖定在軍人、警察、傭兵、殺手身上，透過排除法，再加上那藥證實盧慧敏整過容，終於成功鎖定吳秀君。
黃宗澤帶人去吳秀君的太奶奶家裡尋人，發現朱鑑然果真在那裡，吳秀君察覺有人來藏進隔壁，黃宗澤在朱鑑然的提醒下與盧慧敏搏鬥，盧慧敏抓住朱鑑然當肉盾，原本清醒的朱鑑然滾落樓梯陷入昏迷。盧慧敏終究被人團團圍住，她將槍指向黃宗澤讓大家把心都提起來，沒想到突然調轉槍頭直接一槍命中自己的心臟倒在地上。胡卓希將這一切看在眼裡，趕緊向黃浩然匯報，黃浩然猜想周秀娜有難，趕緊去找張慧儀。
原來，周秀娜剛離開郭政鴻家，張慧儀和關禮傑就已經猜到她要去找張慧儀的麻煩，故而設下圈套，將周秀娜抓獲。黃浩然找到張慧儀就是為了救出周秀娜，他許諾殺了郭政鴻後，再將利民私有化，這樣需要很多資金，金夫人的黑錢正好大舉進入，如此一來黑錢變白錢，他再把股價炒高賣出，這樣大家都可以大賺，張慧儀被黃浩然說動，便把周秀娜放了。朱鑑然脊椎骨折狀況很不好，周秀娜十分自責，淚流滿面，黃浩然勸周秀娜不要太悲觀，他認識很多專家，可以給朱鑑然轉院。
叠影狙擊劇情｜第20集文字劇透
朱鑑然在昏迷的時候聽到一個女人的聲音，因為盧慧敏打他的印象太過深刻，朱鑑然出現應激反應，醫生趕緊前來處理，事後醫生提醒周秀娜和黃宗澤，朱鑑然雖然昏迷，但對身邊的人事物還有感應，讓他們別再刺激朱鑑然。周秀娜和黃宗澤再次進入病房探視朱鑑然，發現朱鑑然醒了想說話，趕緊把氧氣罩拿開，朱鑑然疑惑他的手和腳怎麼沒感覺，周秀娜騙朱鑑然是因為麻醉藥還沒過，受到嚴重創傷的朱鑑然主動提出再睡一會兒，黃宗澤趕緊為朱鑑然重新戴上氧氣罩，才和周秀娜離開。
黃宗澤十分好奇黃浩然和周秀娜之間的事，得知黃浩然為了救周秀娜，要將利民私有化，十分佩服黃浩然可以對周秀娜付出這麼多。周秀娜認為黃浩然此舉是一舉兩得，不僅可以收穫她的感激，同時也可以洗黑錢，可黃宗澤認為，黃浩然這一招虧得肯定比賺得多。周秀娜對黃浩然已經有了一定的了解，她深知以黃浩然的為人定然還有後手，只是目前還不知道黃浩然的目的。關禮傑和張慧儀碰頭，兩人都沒想到，梁曦在黃浩然眼裡這麼值錢，關禮傑已經在想要利用梁曦賺更多的錢。
黃浩然私下註冊了離岸公司，讓人注入大批黑錢，只要到時他還錢，對方就把錢洗白了。秦煌得知黃浩然竟然瞞著自己將利民私有化，當即大發雷霆，直接找到公司給了黃浩然一巴掌，黃浩然分析利弊，說服秦煌替他遊說股東。黃浩然此舉就是要讓人相信利民誠心私有化，到時藉股東的手阻止私有化成功，而他則悄悄透過別的管道把事情辦好。關禮傑不知道黃浩然的小九九，讓頭目大肆收購帳號，周秀娜為了幫黃宗澤找出頭目大輝，特意去接了任務，全程錄下犯罪過程，一舉將大輝抓住，可惜大輝已經收過安家費，什麼都不肯說。黃宗澤決定大膽一點，直接找上黃浩然，得到艾威的支持。黃浩然的計畫進展的很順利，他的這個計畫根本沒有金太太的份，但他為了救梁曦，損失了很多錢。胡卓希在安排頭目做事的時候，先給了一筆安家費，又把頭目的家人安排到新加坡度假，所以沒有頭目敢出賣黃浩然。
周秀娜主動找上黃浩然，想要還上次他花了這麼多錢救自己的恩情，但黃浩然不想讓周秀娜參加利民私有化的事，周秀娜便獻出一個新的計劃，讓黃浩然興趣大增。郭政鴻不但被通緝，還被凍結帳戶，他想從關禮傑那裡搞點錢用，便綁架了關禮傑的妻女，拿到錢後還放肆地在關禮傑家用餐，期間又放下狂言，等他在國外東山再起就回來收購新領域。關禮傑看著這樣的郭政鴻十分生氣，私下已經安排人去挑撥郭政鴻和保鑣的關係，所以郭政鴻一出門便看到他的保鑣在打電話，可一追問，保鑣就說是有人打錯了，接著車子在路上爆胎，郭政鴻越想越覺得可疑，於是將三個保鏢都殺了，在死去的保鏢身上翻出手機，上面有一條提示保鏢，郭政鴻被人盯上的信息。郭政鴻知道自己出了昏招，不由懊悔不已。
朱鑑然出院了，如今的他只能依靠輪椅，周秀娜特意請安來照顧朱鑑然的生活，朱鑑然發現自己根本無法用眼球控制好遊戲，不由懊喪極了，周秀娜在門外聽到朱鑑然的慘嚎，紅了眼睛。黃宗澤建議周秀娜讓朱鑑然繼續調查利民的事，這樣朱鑑然有寄託才能找回信心。周秀娜為了幫朱鑑然重拾信心，帶著朱鑑然出門去幫阿婆拉紙皮，這次成功的經歷讓朱鑑然的臉上重新有了笑容，周秀娜請求朱鑑然幫忙調查利民，發現黃浩然早就在幾個月前有了私有化的計劃，這次不過是找到合適的機會把計劃推出來。
郭政鴻想離開，只有艇王這一條路可走，可陳少邦早就已經和艇王勾結，有意把郭政鴻引到龍鼓灘。黃浩然得知消息後，和周秀娜一起趕到龍鼓灘控制住郭政鴻，沒想到郭政鴻竟稱呼周秀娜金夫人。
叠影狙擊劇情｜第21集文字劇透
郭政鴻說出梁曦就是金夫人，黃浩然十分震驚，郭政鴻看到周秀娜當初抱著方力申的屍體痛哭，已經知道周秀娜是臥底，而他當初被張慧儀派人追殺，張慧儀只是因為看到周秀娜，便讓人退走，讓他更加確認梁曦的身份。原來，梁曦在高爾夫19工作的時候，有一天伺候郭政鴻，張慧儀正好進來，一見梁曦便脫口稱呼梁曦為金夫人，郭政鴻雖然喝多了，但還沒睡過去，所以他聽到了張慧儀的稱呼。周秀娜十分震驚，她以郭政鴻要挑撥她和黃浩然的關係解釋，但郭政鴻直接放出當日她抱著方力申痛哭的視頻刺激周秀娜，讓周秀娜十分痛苦，只能一直開松發洩憤怒，卻不敢真的殺了郭政鴻。黃浩然已然知道周秀娜有很多事瞞著自己，他選擇開槍了郭政鴻，再聽周秀娜解釋。
周秀娜告訴黃浩然，自己是新加坡特警，因為妹妹梁曦被人活體取心臟到香港調查，此後父親被殺，周秀娜只剩隻身一人，她現在已經不是特警，而是一個只向錢看的女人。黃浩然不相信周秀娜在掌握了這麼多的線索後，反而放棄，讓周秀娜拿黃宗澤開刀表誠意。很快，黃宗澤被舉報洗黑錢證據確鑿，艾威為了平息事態，只好將黃宗澤停職，安慰黃宗澤就當放假。黃宗澤出了警局後，就有商業調查科和胡卓希派人跟踪他，他按照原定計劃，直接去朱鑑然那裡找周秀娜。第二天，胡卓希剛向黃浩然報告黃宗澤去找周秀娜的事，周秀娜就主動來向黃浩然坦白，為了證明黃宗澤洗黑錢的證據是真的，她特意當著黃浩然的面再跟黃宗澤演一場戲，又提供了證據證明黃宗澤洗黑錢是確有其事。胡卓希無話可說，只好閉嘴。
黃宗澤犯法的證據都是朱鑑然偽造的，這讓朱鑑然很有價值感。這天袁成杰和周秀娜去祭拜于洋，兩人提起于洋似乎早就知道周秀娜不是梁曦，卻一直幫周秀娜瞞著這件事，心裡有些奇怪。黃宗澤認為梁曦的多重身份，于洋可能略有所覺，他們可以從于洋身上入手。周秀娜想到于洋的手機，立刻讓朱鑑然幫忙調查。朱鑑然發現于洋手機裡有一個號碼比較異常，在周秀娜的授意下打過去，可對方沒人接。這時，朱鑑然小便失禁，黃宗澤率先發現，他怕朱鑑然尷尬沒說，但朱鑑然很快感覺到，慌忙把周秀娜和黃宗澤趕走，趕緊叫安來處理。
黃宗澤沒了警員證還去公司調查，被人舉報後，艾威特意過來把他訓了一頓，此舉讓人更加相信黃宗澤被停職之事。朱鑑然去過高爾夫19，自然有收穫，可他現在手腳不便不能再去十分遺憾，周秀娜建議由朱鑑然指揮，讓黃宗澤去，朱鑑然認為這是個好主意，兩人合作後終於黑進高爾夫19的服務器，看到關禮傑和張慧儀見面的監控，推測梁曦死後，關禮傑以梁曦的身份繼續做生意。黃宗澤會去高爾夫19，陳少邦早有預料，他將黃宗澤的行為看在眼裡，悄悄向上級匯報。
黃宗澤突然被指控另一起洗黑錢案件，因為證據確鑿，明天就要聆訊，如此一來黃宗澤真的有可能坐牢。周秀娜擔心黃宗澤的處境，向阿細打聽具體消息，但阿細謹守警察的本分，堅持不肯透露。周秀娜思來想去，只能從黃浩然那裡下手，把自己偽造成一個失意的人，喝得搖搖晃晃再拎著酒找上黃浩然的家，向黃浩然傾訴現在的她沒有親人，還害了好友，都是因為她多管閒事才變成這樣。黃浩然說人都有多種面具，他一眼認定周秀娜一定是站在他身邊的女人，周秀娜主動親吻黃浩然，當晚兩人睡在一起。胡卓希將周秀娜和黃浩然共眠的影片發給黃宗澤，黃宗澤特別難以接受。
叠影狙擊劇情｜第22集文字劇透
黃宗澤拿著黃浩然與周秀娜上床的影片去找朱鑑然鑑定，朱鑑然判斷是真的，可他也不相信周秀娜會跟黃浩然做這麼親密的事，感覺周秀娜像人格分裂。朱鑑然知道黃宗澤也有疑慮，主動去探周秀娜的口風，發現周秀娜說起黃浩然時，根本沒有心動的感覺，而且周秀娜很肯定，黃浩然找她只是為了利用她金夫人的身份，但周秀娜對黃宗澤比較有感覺，只是她覺得自己把黃宗澤害成這樣，有些不敢靠近，擔心再次連累黃宗澤。
周秀娜剛到公司，黃浩然便熱情地迎上去，親熱地握上魏小晨的手，認為周秀娜定然是回去換衣服，提醒她其實可以在回去之前叫醒自己。周秀娜以現在公司推拒黃浩然的親近，兩人很快就一起去參加會議。黃浩然透過視訊會議，提出建造中央金庫的計劃，如此一來，這些毒梟的黑錢更有保障。真島先生原先一直和金夫人合作，他覺得背棄金夫人有失道義，黃浩然便讓周秀娜露臉，以金夫人的身份讓真島先生放下擔憂，雙方很快達成合作。
關禮傑得知真島這個大客戶已經被黃浩然拉走根本沒有放在心上，只因他相信無論黃浩然賺了多少錢，最後一定會分給他們，但張慧儀不這麼認為，她擔心什麼都不做會控制不住局面。關禮傑知道陳少邦失踪，一定是黃浩然所為，所以他乾脆約黃浩然談一談。黃浩然為了討好周秀娜，跟周秀娜一起去看望朱鑑然，還親自剪碎食物餵朱鑑然，這讓朱鑑然很不適應，但他心知黃浩然是想打感情牌，贏得周秀娜的好感，悄悄告訴周秀娜，黃宗澤在等她電話。周秀娜拒絕黃浩然送她上樓，給了黃浩然一個輕輕的吻，趕緊把人打發走。黃宗澤看到周秀娜親了黃浩然心裡酸得不行，在與周秀娜見面後，暗示周秀娜不用這麼賣力，但周秀娜不理解他的意思，反倒愧疚連累黃宗澤停職，這讓黃宗澤有苦說不出。
黃宗澤得知黃浩然要在人工島上建立黑金金庫，拜託以前的組員幫忙調查，但警察請了專家也沒找到線索，於是組員們將圖紙給了黃宗澤。黃宗澤和周秀娜一致認為建立黑金金庫的位置肯定不會標註出來，而建立金庫需要穩定的氣溫和環境，那就需要很多空調，依據這一點黃宗澤和周秀娜開始排查金庫位置，但符合的地方太多，兩人根本抓不准。這時突然停電，黃宗澤想到裝大型空調需要更大的電壓，依照這個條件鎖定位置，並讓艾威帶人去查驗，可負責施工的人說，因為電車是大趨勢，所以他們預留了後備用電設備完美地解釋了電壓異常的問題。原來，關禮傑主動約見黃浩然的時候，提到人工島的黑金金庫，黃浩然為了保險起見啟用備用地點，待得知警察去過，再次變換位置。關禮傑一點都不擔心黃浩然變換地點，因為他已經在黃浩然身邊安插了姦細，無論如何都會知道。
朱鑑然一直嘗試撥打的電話號碼終於在他換了一張電話卡後撥通，對方只「餵」了一聲便掛斷，可朱鑑然覺得那聲音莫名熟悉，於是一直在做比對，最終確定是真正的梁曦還活著，他來不及把消息告訴周秀娜，梁曦便找上門來，請求朱鑑然不要說出她的秘密。朱鑑然馬上想到，跟黃浩然上床的是梁曦，陷害黃宗澤的也是梁曦，他知道梁曦想殺了周秀娜，以周秀娜的身份存活於世，不肯答應梁曦，被梁曦殺了滅口。
周秀娜和黃宗澤得知朱鑑然被害，非常傷心，兩人重新回到朱鑑然的住處調查，發現桌上的手辦裝有攝影機。周秀娜知道朱鑑然有上傳備份的習慣，還有一個專用的帳戶，透過破解看到梁曦殺了朱鑑然的視頻，因為梁曦眼中的淚，他們懷疑這是真正的梁曦。
叠影狙擊劇情｜第23集文字劇透
周秀娜剛回到家門口，就被蹲守的警察以洗黑錢的罪名逮捕，黃宗澤追問阿細和阿敏是怎麼回事，得知警察從朱鑑然的電腦裡取得關禮傑和張慧儀洗黑錢的證據，他們利用收購空殼公司，然後再賣掉的方式，不斷循環達到洗黑錢的目的。張慧儀指認幕後黑手是金夫人，而梁曦就是金夫人。周秀娜頂著梁曦的身份生活，因而被警察盯上帶走，黃宗澤已經知道真正的梁曦還活著，請求阿細在正式起訴梁曦前一定要通知自己。
陳少邦車裡坐著真正的梁曦，梁曦這回讓關禮傑和張慧儀進警局，是要警告他們乖乖把錢吐出來，否則下次就會真的坐牢，當她看到黃宗澤走過來，趕緊讓陳少邦把車開走。黃宗澤透過一晃而過的身影，覺察出一種熟悉感，於是將車牌號記下，請阿細幫忙調查，意外得知車子是高爾夫19的母公司所有，而車上坐著的人就是梁曦。
周秀娜被帶到警局後三緘其口，任艾威怎麼盤問什麼也不肯說，直到黃浩然帶了律師來救她，這才離開警局。關禮傑已經意識到這回只是梁曦給他的警告，如果再不給錢，梁曦肯定還會有動作，但他已經猜到梁曦的真實目的，於是主動聯繫梁曦。關禮傑再次見到梁曦，就知道眼前這個才是真正的梁曦，因為她的笑容跟他在教導處所看到的一樣。關禮傑這次帶的U盤是假的，梁曦不用看都知道，但她有信心讓關禮傑交出真的，因為關禮傑的妻女已經被她綁架。關禮傑一看妻女被控制當即變臉色，可他很快重展笑顏，說中梁曦想要讓周秀娜代替她死去，而她則以周秀娜的身份活下去的想法。周秀娜看到黃宗澤帶給她的照片，認出車上那個女人就是梁曦，但她不明白梁曦為什麼這麼做。關禮傑安插在黃浩然身邊的瓊上門看望周秀娜，將電棒藏在花材之下，趁周秀娜去拿杯子和剪刀放鬆注意力之時，把周秀娜擊倒，繼而綁架她。關禮傑要用周秀娜交換妻子和女兒，梁曦為了達到與周秀娜互換身份的目的，答應關禮傑明天去元朗大榮貨倉進行交易。
黃宗澤找不到周秀娜，跑去周秀娜家中尋人，發現地上掉落的手機後，又接到關禮傑給他打的電話，提醒他如果想見周秀娜，明天早上準時去大榮貨倉。黃宗澤的一舉一動都被瓊監視，關禮傑知道他來了，立刻將周秀娜帶進去跟梁曦交換人質。胡卓希隱藏在一扇破窗後面，黃宗澤透過觀察發現那裡是絕佳的狙擊點，趕緊撒腿往那裡跑去，因為他的不顧一切，才沒有讓周秀娜當場被擊殺。黃宗澤和陳少邦在搏鬥的時候，險死還生利用電線把陳少邦電死，還沒慶幸自己命大，卻又被人偷襲，很快暈倒在地。
關禮傑與張慧儀的關係很不簡單，他這次要救妻女是因不能看著自己的親生女兒遇險，但妻子卻可以犧牲。張慧儀向來以為關禮傑不信任她，否則也不會讓她保管比特幣，卻不給密碼，關禮傑趕緊攬住張慧儀的肩，言明她和自己女兒一樣重要，哄得張慧儀開心起來。黃宗澤和周秀娜一起失踪，黃浩然立刻派胡卓希去找人。
黃宗澤剛從昏迷中醒來，眼前的女人便自稱是周秀娜，黃宗澤發現她的小動作跟那天被當作人質的周秀娜根本不一樣，心中起了疑，他和周秀娜發現餐食之中有番茄醬，便以此充當血液，騙守衛開門，再突然發難制住守衛，兩人一起逃了出去。黃宗澤利用牛角包之事確定眼前這個女人是梁曦，他投鼠忌器不敢抓她，擔心連累周秀娜，只能盯著，但梁曦很快跟黃浩然在一起，利用武力控制黃宗澤，讓他根本無力跟蹤。梁曦主動讓黃浩然知道真正的梁曦沒有死，然後住進蔡穎恩之前偏僻的住所，想讓黃浩然為保護蔡穎恩殺了她所以為的梁曦，那時她就可以周秀娜的身份出現。
叠影狙擊劇情｜大結局第24集文字劇透
梁曦一直讓人關著真正的周秀娜，為了控制周秀娜，一直在給周秀娜用麻藥，等她把蔡穎恩約到蔡穎恩之前的住處，讓蔡穎恩看到那張她曾被精神虐待的椅子，蔡穎恩立刻發病，吐得不可遏止。黃浩然被胡卓希引過去，聽到胡卓希指認這一切都是梁曦所為，當即恨不得殺了梁曦。梁曦已經把周秀娜送進了醫院，就等胡卓希殺了周秀娜，她便可以藉屍還魂，沒想到黃浩然要親自來醫院，還要求親自動手，這時虛弱的周秀娜挑明自己的身份，黃浩然起先不信，可他跟周秀娜有一起去餵朱鑑然吃飯的經歷，周秀娜可以準確地說出剪刀的顏色，還說起兩人才知道的故事。胡卓希不意周秀娜還能說話，待黃浩然試出他是梁曦的人，立刻緊張起來，拔槍要殺周秀娜，被黃浩然死命阻止。護士發現病房裡的狀況，胡卓希不敢再動手只能離開。
黃浩然心痛的樣子讓周秀娜忍不住關心，黃浩然想知道周秀娜願不願意在他放下一切後做他的塗夫人，周秀娜沒有吱聲，黃浩然便猜到周秀娜是想通過他調查洗黑錢的事，但仍抱有一絲希望，懇請周秀娜好好考慮一下。黃宗澤趕到醫院，見周秀娜還好好活著，不由慶幸不已，他跟周秀娜說起那天他和梁曦一起被困的事，其實是梁曦設計好的，當時在牢房外的說話聲是梁曦的錄音，後來他跟梁曦逃出去，沒有人追趕，是因為梁曦想完成後面的計畫。周秀娜知道黃宗澤為了她已經付出很多，這次她要主動去找梁曦，以找出梁曦的破綻。胡卓希提醒梁曦，周秀娜主動求見一定有目的，勸梁曦不要冒險，但梁曦不聽，心裡還有了別的主意，特意帶著關禮傑和張慧儀洗黑錢的證據去找關禮傑，讓他們殺了周秀娜，那麼正本永遠不會出現。關禮傑得知梁曦還想屬於她的那部分收益，認為梁曦的胃口很大，但他不想坐牢，只能接受梁曦的條件。
胡卓希去找黃浩然談生意，要黃浩然出六十億買下關禮傑和張慧儀洗黑錢的證據。黃浩然對胡卓希的背叛感到心寒，追問原因，意外得到胡卓希是因他對周秀娜太過在意，擔心周秀娜會成為定時炸彈，這才重新找梁曦當主人。黃浩然拔出手槍對準胡卓希，胡卓希絲毫不懼，拿出蔡穎恩的照片威脅黃浩然，會讓蔡穎恩陪葬，黃浩然最終沒有開槍，不是怕胡卓希，而是報他在醫院沒有開槍之恩，從此兩人不再是兄弟。黃浩然約見周秀娜，希望周秀娜跟他一起離開，或是幫忙殺了梁曦，周秀娜兩樣都不選，她和黃宗澤分析了現在的形勢，將梁曦殺朱鑑然的視頻交給警方，她便以梁曦的身份被逮捕，如此一來梁曦就不能藉屍還魂。
胡卓希果然如周秀娜所料去抓她，但她已經不在車裡，馬上要去找艇王離開這裡。黃浩然主動去找梁曦，直言關禮傑讓他殺了梁曦，他不會這麼做，畢竟這樣一來沒辦法跟毒梟們繼續做生意。梁曦很欣賞黃浩然的識相，兩人達成交易，以周秀娜交換胡卓希。胡卓希子落入黃浩然之手，看著憤怒的黃浩然把藥打進他的身體裡，他竟有些欣慰於黃浩然終於變了。黃浩然嘴上恨胡卓希，其實還是不捨他們多年的兄弟情，看著胡卓希死在面前，眼淚差點落下。
周秀娜和黃宗澤去找艇王，被關禮傑、張慧儀、梁曦團團包圍，周秀娜和黃宗澤緊緊相牽的手，讓梁曦非常嫉妒。關禮傑想利用梁曦殺了周秀娜，沒想到梁曦先把他和張慧儀殺了，從此不用擔心洗黑錢集團被查到。梁曦在奔逃中被黃宗澤和周秀娜追上，梁曦顯得弱勢，沒想到黃浩然突然出現拖住黃宗澤。梁曦和周秀娜進入電梯內，她為自己所遭遇的一切感到不公平，但這在周秀娜看來，不該是梁曦犯罪的理由，最終選擇殺了梁曦，與黃宗澤一起攜手離開，準備去自首。
叠影狙擊｜特輯：黃宗澤周秀娜三度搭檔 氛圍太甜蜜，默契滿分！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！