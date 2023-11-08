叠影狙擊結局劇透｜24集文字劇情 周秀娜兩姊妹結局大反轉

TVB今年4大台慶劇包括《香港人在北京》、《羅密歐與祝英台》、《叠影狙擊》及《新聞女王》，由周秀娜同黃宗澤領軍的《叠影狙擊》於本周一（11/06）開播，周秀娜今次一人分飾兩角，演出備受關注！而其實《叠影狙擊》早在內地優酷10月尾已經播畢，本文率先劇透24集大結局劇情！