回到三國TVB劇情｜1-25集劇透 馬國明打機打到古代遇上諸葛亮林峯！

TVB深宵時段將安排播出2012年林峯、馬國明及楊怡主演的《回到三國》，全劇共25集，劇情講述馬國明飾演一個沉迷網上遊戲的現代人司馬信忽然遇上五百年一遇的颱風鯊魚，一夜間時光穿越到古代，仲遇上林峯飾演的古代軍師諸葛亮。題材新穎又有創意，劇集重播必定再次掀起熱話！

