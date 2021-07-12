大叔的愛劇情｜大結局11至15集劇透 Edan、黃德斌結婚場面預告！
文：東方新地 圖：ViuTV
上文提要：第6-10集劇透 阿田忽然自爆與阿牧情侶關係、氣炸KK！
《大叔的愛》Viutv版本將日版最後兩集劇情展開變成最後5集大結局，阿田阿牧跟KK的三角關係，將會反輚再反轉，仲有大澳外景以及婚禮場面：
《大叔的愛》第11集劇情 – KK愛之反擊(播出日期: 7月12日)
阿田突然宣佈出櫃，公司眾人驚喜，然而阿牧卻未有就此作出回應，令同事誤會阿田單戀阿牧，阿田百口莫辯。KK知道阿田不接受自己並非因為不喜歡男人，再次燃起了希望，誓要從阿牧手中奪回阿田。Francesca得悉KK將與阿田到台灣公幹，決定充當KK的愛情軍師，策動「奪回阿田」的作戰計劃。Francesca要KK好好發揮自己優點，去打動阿田，豈料阿田無動於衷。阿田與KK終於完成台灣的工作，阿田卻突然收到阿牧的來電，建議一起請假到大澳遊玩。
《大叔的愛》第12集劇情 – 同遊大澳見家長(播出日期: 7月13日)
阿牧告訴阿田，到大澳除了放鬆遊玩，還希望阿田與自己父母見面。面對如此突然的安排，阿田心情忐忑但仍樂意赴會。阿田驚覺阿牧其實是首次向其父坦承出櫃，牧父聽後反應極大，強烈反對二人交往。阿田與阿牧的母親及姊姊吃飯，言談間得知阿牧是首次帶男朋友回家與父親見面，證明阿牧非常認真對待這段關係。Louis與Francesca參加萬聖節派對。Louis穿了Cosplay戲服，Francesca卻只是便服出席。Louis用行動令Francesca忘記年齡差距，盡情投入於這個派對及二人的相處之中。梓芊終於鼓起勇氣向阿田表白，阿牧考慮到阿田需面對家人的期望，決定成全二人忍痛讓愛，向阿田提出分手。阿田百思不解，傷心痛哭。
《大叔的愛》第13集劇情 – 田與牧的考驗(播出日期: 7月14日)
阿田與阿牧分手後，大家回復同事關係。阿田心裡百感交雜，時而憤怒、時而無奈、時而難過⋯⋯失去阿牧的照料，阿田逐漸回復以往的耍廢生活，猶如小孩般發難。一天，阿田在家中忽然聽到有人進門的聲音，誤以為阿牧回來，欣喜地跑到門前，驚覺來者竟然是KK。KK開始替阿田收拾家居，看到KK替自己著想，阿田感到一陣溫暖。此外，公司決定將KK安排到台灣，做新分部的開荒工作。KK問阿田能否與他一同到台灣重新開始；阿田看著冷淡的阿牧，賭氣答允。二人抵達台灣，阿田發現完全沒有收到阿牧的訊息，下決心展開新生活。
《大叔的愛》第14集劇情 – 田與KK先同居、後結婚？！(播出日期: 7月15日)
阿田與KK來到台灣新公司。某天，辦公室有客人委託找房子，但預算有限；阿田想起到一個合乎價格的舊單位並前往查探，但期間怪事連連，嚇壞了阿田。KK剛好趕到，雖然內心恐懼，但在阿田面前強裝大膽，向著空無一人的房子大罵，表示如果真的有鬼，就來纏上他，不要傷害阿田。經過凶宅一事後，KK發起高燒，無法上班。阿田細心照料著KK，笨手笨腳地做飯、收拾家居，卻弄巧反拙。KK深受感動，再次向阿田表白，阿田一臉愕然⋯⋯經過在台灣共處的不少時日，KK在餐廳裡悉心安排，準備向阿田求婚，製造驚喜；阿田在圍觀人士的喜慶氛圍下衝口而出下答允。KK打算與阿田回港，辧一個簡單而隆重的婚禮。
大結局！《大叔的愛》第15集劇情 – 田一雄的訣擇(播出日期: 7月16日)
婚禮當日，阿牧因不想面對阿田的婚事，回到大澳暫避散心。阿田與KK步入教堂行禮，阿田大為緊張。正當證婚人宣告二人交換神聖一吻之際，阿田想起以往與阿牧相處的片段，終發現誰是最愛。KK明白阿田與自己結婚並非發自真心，阿田含淚向KK道歉，KK竟叫阿田去大澳追回阿牧。眾賓客正等待一對新人，但最後發現只得KK一人前來。KK向賓客們解釋自己被甩了，並向眾人致歉，眾人替KK感到難過。穿著新郎服的阿田趕到阿牧家，跪求阿牧父表示要見阿牧。阿牧的父親雖然一臉不悅，最終還是放行，阿田跑到阿牧面前真誠告白⋯⋯
最後，阿田擁抱阿牧的不安，表明自己想和他永遠在一起並求婚，兩人終於再次重修舊好，並且展開甜蜜的同居生活，與此同時，KK與Darren相互撫慰、Louis仍努力追求Francesca、Carmen對梓平感到癡迷，梓芊則和一名外國執事展開新戀情，故事畫下圓滿的句點。