失憶24小時｜21至26集大結局有片劇透！王君馨屍體發現、攝錄片段揭發綁架驚人真相
文：東方新地 圖：TVB.com
失憶24小時大結局！上周重點提要：失憶24小時｜第19集加長版精華｜雷電交加 一夜激情
一言（譚俊彥）同海晴（湯洛雯）買嘢上朋友屋企，突然遇上雷電交加，一言驚恐症發作。海晴為安慰一言將佢擁入懷，二人更發生一夜激情……海晴嘅暗戀終於要有結果了？
《失憶24小時》第二十一集 (03/15)柏豪向小豆表露心跡
譚俊彥把所知告訴郭晉安，郭晉安怕他知道自己是綁架案的一份子，急與炎星聯絡，炎星卻只想找到梁爽的贖金藏在哪裡。小豆辭職，柏豪急找她；時蠔油豆走失，二人合力找回，柏豪向小豆表露心跡。郭晉安及炎星去看梁爽，梁爽突然醒來亂叫，未幾又再昏迷。紀細出現欲謀殺梁爽，被警察拘捕後卻逃去無蹤。譚俊彥從新聞看見紀細的樣子，懷疑他是綁匪，找郭晉安商討……
【失憶24小時】張達倫為了報復，策劃綁架⋯⋯
伊雲思（張達倫飾）先前與蒙君瑞（姜大衞飾）合作被擺了一道，於是決定與紀細（李嘉飾）一起綁架他的兒子來報復……
失憶24小時｜第21集絕密片段｜重症病人都笑返醒｜郭晉安
護士姐姐講一句嘢，病床上嘅病人都笑返醒，呢個“奇蹟”就發生喺《失憶24小時》嘅片場！一齊去片睇睇今集搞笑NG片段啦！
《失憶24小時》第二十二集 (03/16) 郭晉安勒索綁架案主謀
海晴見小豆與柏豪發展順利，既高興又羨慕，偏偏譚俊彥卻與自己保持距離。譚俊彥到醫院查探梁爽甦醒了否，遇見炎星便暗中拍照，讓鷹哥調查。郭晉安發現綁架案主謀身分，意外不已。郭晉安得知兒子不想見自己，心靈大受打擊，在炎星煽動下，決定勒索綁架案主謀。郭晉安為兒子及弟妹安排好一切，江欣燕感其有點反常，同時江欣燕發現雲思說謊，感到心淡。譚俊彥在郭晉安手機中安裝竊聽程式，得知他與炎星圖謀勒索，更從手機對話中得悉殘酷真相……
失憶24小時｜第22集加長版精華｜張達倫勒索之前要做足功課呀！
《失憶24小時》第二十三集 (03/17)王君馨屍體發現！
郭晉安參與綁架譚俊彥之事終曝光，因郭晉安捨身相救，譚俊彥沒向警方供出實話。雲思欲取回藏在郭晉安家的錢，江欣燕得知，不滿雲思由此至終都是利用自己，要求跟雲思對分巨款。雲思告知江欣燕一個秘密，江欣燕遂願意不收分文。綁架案主謀意外被捕，眾人以為此事水落石出之際，警察卻追尋王君馨的下落，認為她跟案件有很大的關聯。警方的調查觸動了姜大衞的神經，風雨交加仍往行山，舉措甚是可疑。
《失憶24小時》第二十四集 (03/18) 何遠東竟走上山崖畏罪自殺
王君馨的屍體終被尋出，譚俊彥不能相信。郭晉安得知消息，決定找譚俊彥，將他的推論全盤托出。譚俊彥也覺有理，但仍有不通的地方。豈料根據警方調查所得，譚俊彥於事發當晚曾在現場附近出現，便特意來問話，惜譚俊彥已失憶，卻因此衍生與王君馨有關的噩夢，只能向海晴求助。警察查得江欣燕同樣在事發現場附近出現過，更在其家中搜出證據，郭晉安、江欣燕頓成疑犯，兩兄妹因此吵起上來。何遠東不想他們坐牢，竟走上山崖，欲以畏罪自殺來替二人脫罪。
娛樂新聞台：何遠東吊威吔 郭晉安幫手拉
《失憶24小時》第二十五集 (03/19) 攝錄片段揭發驚人真相
何遠東墮下山谷，大難不死，郭晉安卻因此找到王君馨的旅行袋。江欣燕、郭晉安發現旅行袋藏着微型攝錄鏡頭，認為有可能拍下真相。譚俊彥揭穿郭晉安有份綁架，譚凱琪被帶返警署問話，得知郭晉安當日稱有份綁架是真話。郭晉安堅持沒有參與綁架，只是誤打誤撞捲入旋渦。郭晉安個仔擔心郭晉安坐牢，譚凱琪意識到兩父子不可分割。姜大衞見譚俊彥心情低落，遊說全家出埠散心。另邊廂，攝錄鏡頭的錄影片段只能讀取開頭；郭晉安欲修復鏡頭，途中被人襲擊……
《失憶24小時》第二十六及二十七集(大結局) (03/20)(晚上八時三十分)郭晉安、譚俊彥因意外雙雙墮下山谷
昏迷的梁爽甦醒，是指證郭晉安有份參與綁架的有力證人，郭晉安忐忑不安。正當以為事件塵埃落定，郭晉安意外得知事件的全貌。譚俊彥發現王君馨原來曾經發送電郵給自己，正想查看時為事情所阻。譚俊彥從郭晉安的手機得知真相，震驚不已。及後，郭晉安、譚俊彥因意外雙雙墮下山谷……
【失憶24小時】譚俊彥拼命滾下山 江欣燕對動作場面充滿信心
譚俊彥、郭晉安為新劇《失憶24小時》開工，分享拍攝動作場面的經歷，江欣燕和何遠東亦對動作場面充滿信心。