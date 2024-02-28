婚後事劇情｜20集結局劇透！陳自瑤羅子溢貼地婚姻故事

婚後事1-20集結局劇情劇透：陳自瑤與羅子溢主演的《婚後事》即將接檔王浩信主演的《狀王之王》於2月26日晚上9點半播出，此劇由《香港愛情故事》新進監製林肯、夥拍《BB來了》編審黃秉怡攜手合作，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。本文整合《婚後事》劇情介紹、演員角色介紹、主題曲以及最新預告片線上看！