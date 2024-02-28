婚後事劇情｜20集結局劇透！陳自瑤羅子溢貼地婚姻故事
婚後事劇情｜第1-5集「離婚」劇透
婚後事劇情｜故事簡介
「愛情世界，冇分好人同壞人」，結婚就是否意味由戀愛童話回歸現實？無綫全新都會愛情劇《婚後事》，以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，由六個不同的主角以各自的視點為大家揭開故事不同面貌及真相，多角度了解人性、愛情定義及意義的同時，亦能與劇中主角一起經歷生活中各種最黑暗後一起成長、邁向光明。
婚後事劇情｜四大章節20集劇情劇透
《婚後事》以嶄新的拍攝及包裝手法，以四大章節「離婚（1-5 集）」、「不忠（6-10 集）」、「錯愛（11-15 集）」、「修復（16-20集）」呈現不同風格的故事。劇集風格尖銳但性感，每集限於一至兩個敘述者，透過切換敘述者、敘述視角與時空，突顯愛情與婚姻的現實糾結情狀。
婚後事劇情｜「離婚（1-5 集）」羅子溢、陳自瑤離婚打官司
妻子張明芯（陳自瑤 飾演）因丈夫潘善仁（羅子溢 飾演）著作《婚後事》發現他出軌，而提出離婚訴訟，雙方在打離婚官司過程使用誣衊及抹黑，爭奪物業及獨女潘悅（區明妙 飾演），離婚官司盡顯一個人最醜陋的一面，最終傷害無辜的孩子⋯⋯按此看更多劇情劇透
婚後事劇情｜「不忠（6-10 集）」羅天宇苦戀王敏奕
自由身編劇呂靜海（王敏奕 飾演）以超然、神聖的真愛成為善仁著作《婚後事》的婚外情對象，這段苦戀被否定成一場罪孽，他們精神出軌，無肉體關係，但最終都影響了善仁的婚姻。在明芯與善仁處理離婚的同時，殃及靜海的名譽，靜海死黨導演為她出頭，歷證他們之間的赤誠相對，無所不談，共渡患難、但求友誼萬歲，就算有一刻遐想，天暉（羅天宇 飾演）都抑制欲望。
婚後事劇情｜「錯愛（11-15 集）」王敏奕驚覺羅子溢當自己係後備
潘善仁著作《婚後事》得巨星青睞，將改編成網劇，因而跟靜海再次碰頭，善仁離婚後，靜海成為備胎，靜海又令程天暉成為備胎，因善仁愛女心切，總是首先顧全明芯母女感受，患得患失的感覺令靜海恍然大悟曾經以爲的真愛，到底只是一場誤認。
婚後事劇情｜「修復（16-20集）」羅子溢重病想跟陳自瑤復合
善仁確診骨肉瘤，敞開心扉與明芯復合，因二人面對疾病的分歧令善仁自知注定再一次令明芯失望，而明芯亦怪罪善仁再一次背弃她。誠鈞（黎諾懿 飾演）離開6年後回港，被明芯揭穿，誠鈞已被前妻靜林（賴慰玲 飾演）離婚。Z 世代潘悅因父母的「離婚」、「不忠」，用愛情來逃避父親善仁病重的悲痛。
婚後事劇情｜最新預告片率先看！
婚後事劇情｜羅子溢飾演：潘善仁
羅子溢飾演的潘善仁雖然才華洋溢、有深厚文學根底，但由於性格孤僻固執、不欲隨波逐流，加上不擅交際，即使擁有碩士級學歷事業發展仍停滯不前，多年來只能擔任收入不穩定的流浪講師。
婚後事劇情｜陳自瑤飾演：張明芯
為了幫補家計及配合善仁不願向現實妥協的堅持，陳自瑤飾演的張明芯遂化身在職母親並成為家中重要經濟支柱，雖然如願優化愛女潘悅的生活，卻因而增加與善仁之間的鴻溝。再加上善仁執意要與好賭又多惡習的患病父親潘良（煒烈飾）一起生活，令飽受照顧者壓力的明芯對善仁埋怨不已。
更多：婚後事｜陳自瑤與羅子溢隔14年再度合作 自爆一日之內由頭喊到落尾
婚後事劇情｜王敏奕飾演：Mira
隨著磨擦與日俱增，善仁明白當初老婆最喜歡自己的優點、現在成了對方最嫌棄的缺點，在自尊心全面崩毁的時候，善仁遇上了王敏奕飾演的自由身編劇Mira，面對Mira毫無保留表達對自己的欣賞及鍾愛，一直善於壓抑及啞忍的善仁終於大爆發，婚外情危機一觸即發…王敏奕飾演的Mira為人率性兼任性、深信愛情無罪，由於自小欠缺父母關愛，畢生愚昧地追求所謂「真愛」，即使遍體鱗傷亦從不放棄兼懶理世俗眼光，故《婚外情》小說事件爆發後被定型「花癡」及「小三」。
婚後事角色｜黎諾懿飾演：Davey 甘誠鈞
出身基層的Davey，大學時靠善仁及Emma渡過不少難關；投身社會後，Davey憑藉本身過人的社交能力及靈活的頭腦等，終捱出彩虹躍升成年薪數千萬的補習天王；生性風流、玩世不恭的Davey，多年來身邊不乏條件優厚女伴，不過能綁住他的心的，卻由始至終只有昔日女神Emma…
婚後事角色｜賴慰玲飾演：Gina呂靜林
Gina是Davey唯一公認的女人，性格與Davey頗為相近，同是利益掛帥兼遊刃有餘的人；只是Davey的牌面是明買明賣，Gina的底牌卻靠察言觀色力爭生存空間，工作如是，感情路亦然，一切全和欠缺愛和安全感的童年有關，由於天生較懂事早熟，Gina一早已深明現實及做人的艱難，為了能在優越環境下生存，情願啞忍「適者生存」。
婚後事角色｜羅天宇飾演：程天暉
程天暉是六位主角中最具「陽光」氣息的一位，出身小康之家的他，由於在零壓力及挫折下成長、最終演變成只顧熱烈追尋電影夢、而對其他事不欲亦不懂負責，像永遠不懂長大的男孩子；雖然為人性格較天真，但義字當頭，對Mira更是照顧有加，是Mira隨傳隨到的好兄弟…
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婚後事主題曲｜《傾城》曾比特主唱
TVB全新都會愛情劇《婚後事》將於2月26日開播，今日（18日）首度公開 婚後事主題曲 傾城，主唱曾比特、作曲陳佳明、作詞黃偉文、編曲Chris Polanco/劉易昇/ FreddieLo、監製劉易昇。
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