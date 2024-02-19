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婚後事劇情｜20集角色介紹：陳自瑤羅子溢大量親熱戲 王敏奕演最強小三

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婚後事tvb劇情｜陳自瑤與羅子溢主演的《婚後事》即將接檔王浩信主演的《狀王之王》於2月26日晚上9點半播出，此劇由《香港愛情故事》新進監製林肯、夥拍《BB來了》編審黃秉怡攜手合作，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。本文整合《婚後事》劇情介紹、演員角色介紹、主題曲以及最新預告片線上看！

婚後事劇情｜故事簡介

「愛情世界，冇分好人同壞人」，結婚就是否意味由戀愛童話回歸現實？無綫全新都會愛情劇《婚後事》，以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，由六個不同的主角以各自的視點為大家揭開故事不同面貌及真相，多角度了解人性、愛情定義及意義的同時，亦能與劇中主角一起經歷生活中各種最黑暗後一起成長、邁向光明。

婚後事
（圖片來源：TVB

婚後事劇情｜羅子溢飾演：潘善仁

羅子溢飾演的潘善仁雖然才華洋溢、有深厚文學根底，但由於性格孤僻固執、不欲隨波逐流，加上不擅交際，即使擁有碩士級學歷事業發展仍停滯不前，多年來只能擔任收入不穩定的流浪講師。

婚後事 羅子溢飾演：潘善仁
羅子溢飾演：潘善仁（圖片來源：TVB

婚後事劇情｜陳自瑤飾演：張明芯

為了幫補家計及配合善仁不願向現實妥協的堅持，陳自瑤飾演的張明芯遂化身在職母親並成為家中重要經濟支柱，雖然如願優化愛女潘悅的生活，卻因而增加與善仁之間的鴻溝。再加上善仁執意要與好賭又多惡習的患病父親潘良（煒烈飾）一起生活，令飽受照顧者壓力的明芯對善仁埋怨不已。

婚後事 陳自瑤飾演：張明芯
陳自瑤飾演：張明芯（圖片來源：TVB

更多：婚後事｜陳自瑤與羅子溢隔14年再度合作 自爆一日之內由頭喊到落尾

婚後事劇情｜王敏奕飾演：Mira

隨著磨擦與日俱增，善仁明白當初老婆最喜歡自己的優點、現在成了對方最嫌棄的缺點，在自尊心全面崩毁的時候，善仁遇上了王敏奕飾演的自由身編劇Mira，面對Mira毫無保留表達對自己的欣賞及鍾愛，一直善於壓抑及啞忍的善仁終於大爆發，婚外情危機一觸即發…王敏奕飾演的Mira為人率性兼任性、深信愛情無罪，由於自小欠缺父母關愛，畢生愚昧地追求所謂「真愛」，即使遍體鱗傷亦從不放棄兼懶理世俗眼光，故《婚外情》小說事件爆發後被定型「花癡」及「小三」。

婚後事 王敏奕飾演：Mira
王敏奕飾演：Mira（圖片來源：TVB

婚後事主題曲｜《傾城》曾比特主唱

TVB全新都會愛情劇《婚後事》將於2月26日開播，今日（18日）首度公開 婚後事主題曲 傾城，主唱曾比特、作曲陳佳明、作詞黃偉文、編曲Chris Polanco/劉易昇/ FreddieLo、監製劉易昇。

婚後事劇情｜最新預告片線上看

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：TVB

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