《宮心計》劇情｜33集宮廷劇深宵重播！09年台慶劇佘詩曼惡鬥楊怡
《宮心計》宮廷鬥爭劇情係經典｜劉三好佘詩曼無緣視后
《宮心計》在2009年10台慶劇檔期播放，台前幕後陣容承接《家好月圓》，本有極高奪獎呼聲，可惜因為遇上4月播放的《巾幗梟雄》而敗北，只有楊怡奪得「我最喜愛的電視女角色」一獎（詳見下文）。劇集「雙生雙旦」由佘詩曼、楊怡、陳豪及鄭嘉穎領銜主演，並由米雪、關菊英、李詩韻、韓馬利、謝雪心及李國麟聯合演。當年視后角逐激烈，雖然佘詩曼惡鬥楊怡掀起不少討論，但最後都係由年頭播出的《巾幗梟雄》主角鄧萃雯及黎耀祥雙雙奪獎。
《宮心計》劇情｜第1至5集 三好盜花獲皇帝李怡解圍、李國麟為復兵權欲殺三好
《宮心計》劇情簡介
唐朝掌管後宮內務的最高權力中心——尚宮局，統領四房，分別為司珍房（首飾）、司制房（刺繡）、司膳房（膳食）及司設房（陳設）。劉三好（佘詩曼飾）與姚金鈴（楊怡飾）自幼入宮當學婢，二人聰穎機伶，尤以三好品性純良，得司珍阮翠雲（關菊英飾）及司制鍾雪霞（米雪飾）喜愛，爭取收歸門下，三好遂成二人爭鬥禍心。 三好一直緊守亡母遺訓—「做好事、說好話、存好心」，以善行仁心遊走於宮中這個爾虞我詐的地方；反而情同姐妹的金鈴，利慾薰心，為求成妃，不擇手段。縱使三好鍾情棋博士高顯揚（鄭嘉穎飾），但金鈴知道皇帝李怡（陳豪飾）最愛是三好，妒意驟生，為保皇妃之位，竟誣告三好擊殺太后（韓馬利飾），要置三好於死地。但計謀再深，總有算錯的時候；手段再強，亦有疏忽的地方；透過三好與金鈴迥異的人生，帶出只有憑「行善積德」，才是處世待人「至強無敵」之道。
《宮心計》女角獨大
由梅小青監製的《宮》劇，其夫劉家豪為《家好月圓》和《溏心風暴》的監製，雖然兩夫妻非雙劍合璧，但在丈夫協助下創出好劇本，以無綫親生仔女擔綱，女主角除當家花旦佘詩曼和楊怡外，還有一眾近年搶戲的老戲骨米雪、關菊英、謝雪心和惠英紅等，男主角方面由陳豪和鄭嘉穎孭飛，此劇以女人戲為主，男主角純粹襯托。
宮心計故事精彩場面：
四房晒馬▲四房分別為米雪為首的司制房（服飾）、關菊英的司珍房（首飾）、惠英紅的司設房（擺設）和呂珊的司膳房（膳食），佘詩曼深得關菊英和米雪喜愛，爭相收歸門下。
佘詩曼從小入宮當宮女，長大後兒時好友陳豪被擁立為帝，陳豪從小暗戀她，見她被逼害挺身保護。
▲原本米雪和關菊英為良性競爭下的好姊妹，但在大奸鬼楊怡的挑撥離間下感情轉淡。
▲劇情頭十集主要講述佘和飾演棋博士的鄭嘉穎一段純真愛情，後佘被立為妃，感情唯有藏於心底。
▲蕭正楠飾演的李瀍，深得太皇太后痛錫，欲立他為帝，李瀍的兩位妃子由曹敏莉及葉翠翠飾演，兩女在劇中鬥個你死我活。
▲皇宮上下以郭皇太后（謝雪心飾）為首，她手段橫蠻以保權力，終日怕被善良的鄭太妃（韓馬利飾）奪位，處處針對。
楊怡毒招必睇位
處心積慮由宮女攀升至王妃的楊怡，演出教人心寒，劇中她無惡不作。
兇殘復仇▲當上王妃後，楊怡向曾欺壓她的司房報復，伺機把她們關到牢中行私刑，勾脷筋、挖眼等，務求令各人求生不得求死不能，手法兇殘。
殺龍種▲李詩韻為陳豪愛妃之一，懷有龍種，嫉妒成狂的楊怡表面對她恭敬，實則暗餵毒藥，後見不成功更明目張膽推她落樓梯再踩肚。
殺人滅口▲早已滅絕人性的她，先殺掉曾助她一把的司設惠英紅，又將鄭太后遇害嫁禍佘詩曼，最後壞事做盡怕被踢爆，把同謀馬元贄（李國麟飾）殺掉。
▲深知佘詩曼才是皇上至愛，楊怡一邊用盡法寶剷除她，一邊引誘皇上勢成妃子。
陰影激發▲低賤宮女出身的楊怡，上位前說話直率經常得罪人，一次得罪了郭皇太后身邊紅人，被罰縫嘴，幸最後皇上睇在佘詩曼份上救她一命。
▲貴為司珍的關菊英曾把楊怡收歸其下，但常以她作替死鬼，公眾掌嘴處分！
《宮心計》前段劇情似大長金？
劇情以唐朝為背景，宮中女人爾虞我詐，劇中前半段主要講述四房統領米雪、關菊英等人以無理手段欺壓宮女三好（佘詩曼飾）和金鈴（楊怡飾），埋下金鈴得勢後報復的伏線，三好本性善良，從小與金鈴被迫入宮做宮女，感情甚好，「三好」角色似足大長今，做事能屈能伸，而且善良到底，金鈴引誘陳豪飾演的皇上，成功上位當妃子，自始橫行霸道，深知皇上寵愛三好，不顧姊妹之情陷害她。雖然罕有台慶劇未有到外地取景，但觀乎劇中主角過百萬的奢華衣飾絕不嘢小，都屬揼本之作。
楊怡有火 角色無間斷害人
當年《溏心風暴之家好月圓》除讓米雪和關菊英等老旦回復昔日光采，得益最大莫過於在電視箱浮沉多年的楊怡，憑「攞女」阿月一角奪「最佳女配角」獎，首度上位擔正台慶劇，奸到出汁的角色金鈴極搶戲，佘詩曼都要靠邊站，難怪有傳當年台慶女主角大獎「非楊怡莫屬」。金鈴一角猶如度身訂造，無間斷害人，用計當上妃子，再向四房統領米雪等人以勾脷筋、挖眼、斬手腳等殘酷手段報復，並且與挾天子以令諸侯的大將軍馬元贄（李國麟飾）聯手以確保攀上王妃之位，終身視三好為眼中針的她，竟誣衊三好和棋博士（鄭嘉穎飾）有姦情，希望皇上將其除之，變態手段層出不窮，殺人無手軟，包保師奶觀眾邊睇邊鬧，收視有望突破《大長今》51點的紀錄。
去片：【楊怡走火入魔】宮心計大結局 | 成日要鬥贏 鬥到自己痴咗線
2009年楊怡就憑住《宮心計》中姚金鈴一角，得到「我最喜愛的電視女角色」，同時重贏埋無綫頒出嘅「最佳表現獎」。但係當年有網民認為楊怡冇資格攞「我最喜愛的電視女角色」，認為應由佘詩曼的「三好」得獎。
楊怡賤招完全睇
賤招一 擦鞋上位
自從陳豪（李怡）榮登帝位，韓瑪利成為太皇太后，楊怡深明討得韓歡心，等如得到半個妃子位置，故不停使計親近她，例如得悉韓終日被頭痛困擾，即自稱懂得推拿，日日主動按摩，情況有如陳振聰與小甜甜般按摩按出感情來，韓自此對楊寵愛有加，常常在陳豪面前讚她善良乖巧，日後楊成妃後，每當楊與李詩韻爭執，韓更經常偏幫楊。
與此同時，楊怡更看準陳豪對佘詩曼（劉三好）懷有特別感情，經常在他面前假裝視佘為好姊妹，處處為她着想，誤導陳豪相信自己是一個重感情的大好人，例如佘的手受重傷，需要施針，但過程危險，當太醫表示需要人試針，她即在陳豪面前自告奮勇，忍痛拮針，還說為了佘，可以連命都捨棄等肉麻說話，令陳豪刮目相看，好感油然而生，但鏡頭一轉，楊怡獨自到寺廟參拜時說：「自鈴入宮以嚟，歷盡艱苦，未嘗半點福䕃，實在唔甘心就此一生，今以手作注，只求搏得一條出路，能有惜花者垂盼，從此登上青雲……」此番表白足見其野心，而佘詩曼慘被她視為飛上枝頭的踏腳石。
賤招二 害李詩韻一屍兩命
至16集，楊怡終償心願被冊封為麗妃，同時萬將軍（張國強飾）的千金李詩韻亦成為賢妃。由於李出身名門，行為驕縱刁蠻，看不起宮婢出身的楊，常常出言侮辱，更嘲楊繡的鳳凰似山雞，明言楊這隻山雞難變鳳凰，埋下二人日後鬥生鬥死的伏線。
其實楊比李先懷有龍胎，但楊一次不慎跌倒導致小產，使計威脅太醫幫她隱瞞，適逢李母林漪娸找法師對楊怡下厭勝之術（類似降頭），即在布公仔上寫上楊的名字和時辰八字，然後以針拮布公仔，在宮中施厭勝之術乃死罪，林及時被女兒阻止，但沒有正式開壇作法，已被楊怡知道，遂將計就計陷害林漪娸，向皇上皇后哭訴龍胎因為其厭勝術而毀掉，最後林被判絞刑死罪。
後來當李詩韻懷有龍種，為怕她母憑子貴，楊一於先下手為強。第一次她專登扯斷自己的翡翠鏈，令李跣低，但這次李福星高照，幸保龍胎，但第二次楊更加心狠手辣，動手大力推倒腹大便便的李，再迫她喝下滑胎藥，結果不單毁了龍胎，連李詩韻也命喪黃泉。
賤招三 陷害佘殺太后
楊怡早知陳豪心中只有佘詩曼，為免夜長夢多，常使計迫佘出宮，例如在某吐藩王子面前專登跌下佘的畫像，令他愛上佘，幸陳豪安排佘和鄭嘉穎（棋博士）出宮，才避過遠嫁他鄉一劫，隨後佘鄭才再次回宮。
沒多久，當鄭出征期間，宮中的佘被發現懷有胎兒，李國麟（馬元贄）怒指她與宮中人通姦，向皇上告狀，陳豪深知這是鄭的骨肉，但不欲處死佘，惟有硬食死貓，聲稱此乃龍種，隨即冊封佘為德妃，讓佘安心養胎。早知昔日好姊妹已變成害人大魔頭的佘，一方面小心防她謀害自己，另方面亦擔心太后韓瑪利的安危，遂命人保護韓，但始終被楊突破防衞，成功進入太后寢宮，並以硬物重擊韓的頭部，恰巧佘出現，楊乘勢擊她後腦，讓她暈倒在韓的屍體旁邊，陷害她殺太后。由於佘懷有龍胎，死罪可免，但被軟禁於德妃宮，等待在外忙於國事的陳豪回宮營救之際，楊怡再出毒招，吩咐貼身宮婢陳自瑤（錢飛燕）在佘的粥下毒，企圖一屍兩命，但陳怕死，沒有下手，佘大命逃過鬼門關。楊奸計不能得逞，但惡毒心腸人人皆知，最後被陳豪打入冷宮，瘋癲度餘生。
米雪 關菊英冰釋前嫌
米雪（鍾司制）和關菊英（阮司珍）本來是好姊妹，只作良性競爭，但因為多年前發生了兩件事，令二人以為對方陷害自己，故有心病，自此針鋒相對，互相仇視，原來二人慘被程可為（蔡尚宮）擺弄了，揭發人居然是程的唯一親人惠英紅（譚司膳）。事緣惠有見程詐病離宮回鄉，卻未有替自己上位做尚宮，遂懷恨於心向米和關告狀，結果告上太后處。