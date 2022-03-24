宮心計・劇情｜第1-5集 三好盜花獲皇帝李怡解圍、李國麟為復兵權欲殺三好

宮心計故事大綱：唐朝掌管後宮內務的最高權力中心——尚宮局，統領四房，分別為司珍房、司制房、司膳房及司設房。劉三好(佘詩曼飾)與姚金鈴(楊怡飾)自幼入宮當學婢，二人聰穎機伶，深得司珍阮翠雲(關菊英飾)及司制鍾雪霞(米雪飾)喜愛，爭取收歸門下，三好遂成二人爭鬥禍心。三好一直緊守亡母「做好事、說好話、存好心」遺訓，以善行仁心遊走於宮中這個爾虞我詐的地方；反而情同姐妹的金鈴卻利慾薰心，為求成妃不擇手段。縱使三好鍾情棋博士高顯揚(鄭嘉穎飾)，但金鈴知道皇帝李怡(陳豪飾)最愛三好，妒意驟生，為保皇妃之位竟誣告三好擊殺太后(韓馬利飾)，要置三好於死地，但手段再強，亦有疏忽的地方……