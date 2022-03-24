宮心計・劇情｜第1-5集 三好盜花獲皇帝李怡解圍、李國麟為復兵權欲殺三好
第1集 三好盜宮花獲怡解圍
唐宣宗李怡的兩位愛妃劉三好和姚金鈴互數對方不是，好見昔日好姊妹鈴壞事做盡，為未能遵守亡母江采瓊(田蕊妮飾)的遺言而懺悔。原來二十年前，瓊的夫君被充軍，遂與鈴入宮為婢，瓊憑手藝被尚宮局負責人蔡仲屏(程可為飾)賞識，而被編入司珍房(首飾)，與阮翠雲一起負責郭太后鳳凰珠釵的最後工序，而司制房(服飾)的鍾雪霞則向來針對雲。
好得太監布吉祥(蔣志光飾)的幫忙，終於和瓊相遇。郭當眾奚落宮婢出生的鄭太妃(韓馬利飾)時，頭上的鳳凰珠釵竟流出紅色液體。太后下令杖打瓊，司珍一職由雲補上。臨終的瓊懷念故鄉花香，好即往種有瓊花的花園，剛巧遇太后近身徐媽媽(李麗麗飾)經過，她斥責好私盜宮花，穆宗十三弟李怡替她解圍，好感激不已！
第2集 霞故意與雲爭奪好
瓊死後，蔡決定按郭之吩咐毀去鳳凰金釵；雲不忍見瓊心血結晶毀於一旦，於是故意弄傷手；郭把鳳凰金釵賜予鄭，雲不禁暗替她兩母子擔心。霞故意與雲爭奪好，成為自己的學婢。郭欲對付怡，卻傳來怡從樹上跌下的消息；郭見怡變得癡癡呆呆，恩准怡到道觀養病，但卻不肯讓鄭同往。
霞見雲因鳳凰金釵而累至鄭母子分離，譏諷她為私利而害人，雲亦不反擊。好特意與怡送行，令他感動不已。穆宗駕崩，王兒李瀍(蕭正楠飾)繼位成為武宗，好與怡等人亦漸成長。好無意中拾獲鳳凰金釵，正當郭欲向鄭問罪之際，好及時出現送回金釵，成功替鄭解圍。
第3集 霞指雲設計加害好
霞與雲知郭要好講解衣飾的設計，均認為太后想趁機責罰好，豈料郭對好之設計大加讚賞，令眾人喜出望外。大將軍馬元贄(李國麟飾)因過失而被皇上投閒置散，令屬於其一黨的吉祥亦被牽連；各宮婢對吉祥刻意迴避，只有好沒有改變對他的態度。
鄭身體日差，怡終獲恩准回宮探望母親。鈴與飛燕(陳自瑤飾)因小事爭吵，令好弄破了王貴妃的新衣，最後好只得臨急修改衣服設計。郭為此事大發雷霆，霞為保好，故意指是雲設計加害。鈴與好夜會時被燕看見，燕立即向霞告狀；武宗與王貴妃(葉翠翠飾)故意戲弄怡，把他的寵物龜擲死，令他傷心不已。
第4集 顯揚悟出破棋局法
棋博士高顯揚遇好，好對他留下深刻印象。日本棋士鬼塚小次郎(黃智賢飾)到大唐，揚之父親耀安(郭鋒飾)奉命對奕，可惜不敵；小次郎設下棋局難題，武宗要臣下謀對策。鈴被飛燕弄傷手，穎芳假意安慰她，更哄騙鈴繪下圖樣設計。
霞得悉司珍房小婢笑容的母親病危欲出宮，霞遂在蔡前替笑說好話以挫雲之銳氣。武宗想利用怡，去對付小次郎。芳偷去鈴的設計邀功，鈴苦無證據指證她。好送藥給小次郎，卻被他趕走；顯揚悟出破解棋局之法，武宗立要他以性命作必勝擔保；好再訪小次郎，見他暈倒立即為他施救。
第5集 贄為復兵權欲殺好
好得知顯揚其實無必勝把握，不禁暗自替他擔心。贄為了恢復兵權，竟想殺害好，把罪名嫁禍小次郎，以此討武宗的歡心。武宗贏得比賽後心情大喜，更讓贄重掌軍權。徐媽媽找吉祥買水粉，卻賴皮不肯付賬，霞不恥其惡行出言頂撞，令徐媽媽懷恨於心。
小順(蔡淇俊飾)送金鏈給鈴時被四司看見，鈴因此被雲指摘。鈴為抒發不滿，竟要怡哄她高興，更要他納自己為妃。徐媽媽偷聽到兩人對話，立即告知郭；郭借意在尚宮局向鄭侮辱一番，更要鈴受罰。好發現笑容，竟懸樑自盡，蔡查出她曾向太監借高利貸，蔡不想驚動郭，私下找贄欲盡快解決此事。