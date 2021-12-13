《怒火街頭》劇情16-20集大結局｜陳敏之當街裸跑之後慘死！竟與石修有關
文：東方新地 圖：TVB.com
怒火街頭第16集 – 為追劫匪 陳敏之當街裸跑
鄭嘉穎胡杏兒 終成情侶
石修最終成功讓楊天經打脱謀殺罪，只被判誤殺罪成；鄭嘉穎安慰苦惱的胡杏兒，指她並不是技不如人，向她説出楊天經能在殺人後竟可為自己製造合理疑點，應是有高人教路……
看到胡杏兒釋懷，鄭嘉穎主動吻向了她，兩人之後激烈擁吻。鄭嘉穎與胡杏兒過了纏綿一夜，兩人亦正式成為了情侶；兩人邊親密地吃着早餐時，胡杏兒向男友詢問會否重返中環協助自己。
陳敏之裸跑 驚動全區
鄭嘉穎與叁位好友一起在茶樓喝茶時，鄭嘉穎向他們提出胡杏兒要求他到中環重新執業，叁人聽後既愕然又感失落；鄭嘉穎指自己將努力兼顧法律中心及律師樓的工作，亦可藉在中環執業讓法律中心在財政上得到補貼。
鄭嘉穎看到林子善一臉擔心，忍不住向表弟説出，自他大義滅親要求郭峰上庭後，已充分證明了林子善的實力，李璨琛亦大表支持；關禮傑收到消息，指陳敏之工作的大廈有一樓一被嫖客打劫，於是李璨琛與關禮傑立即趕往瞭解情況。
李璨琛與關禮傑看到眾妓女非常不安地圍在一起，原來有嫖客召嫖後把妓女綁縛然後大肆搜掠。
李璨琛陪陳敏之回家後，要陳敏之放棄操皮肉生涯，指他可以出錢替陳敏之完成開設法國餐廳的理想，陳敏之拒絕，説自己一定要靠自己能力達成理想，才可以心安理得讓自己重新開始；但看到李璨琛着緊自己，陳敏之終答應暫時休息。晚上眾姊妹一起在天台打邊爐，陳敏之提議大家湊錢裝置廿四小時閉路電視。
胡杏兒接到馬生的要求請鄭嘉穎協助打官司，但鄭嘉穎拒絕，胡杏兒與眾人合力遊説，終讓鄭嘉穎答應重回中環執業。在休息中的陳敏之收到李璨琛來電，指秦煌等人慾與她一起吃飯；當陳敏之準備出發時，卻發現好友鳳的房間似有問題，於是前往探望，原來鳳被嫖客打劫，陳敏之也因此被捲入。
嫖客打暈鳳後帶着錢逃走，被要脅脱光的陳敏之，只來得及穿上內褲，便圍着毛巾跑到街上追趕；但毛巾中途飛脱，讓陳敏之變成裸跑追賊。
陳敏之決絕 提出分手
秦煌夫婦在街上看見陳敏之裸跑，因此得知陳敏之身分。李璨琛與陳敏之吃晚飯時，眾街坊為陳敏之當街裸跑之事指指點點，令李璨琛忍不住與街坊爭吵。秦煌與詠秋約陳敏之見面，欲以錢打發她，陳敏之拒收支票並指會與李璨琛分手。
胡杏兒安排鄭嘉穎在自己的隔鄰開業，但鄭嘉穎卻仍掛念昔日生活。滕麗名安排子女上學後帶梁舜燕覆診，但回家時卻遇上電梯壞了，只得揹家婆上樓，最終令她遲了上班。滕麗名與林子善接到求助電話，發現有人將妻子鎖於衣櫃中。
怒火街頭第17集 – 滕麗名持菜刀 被控傷人
分享經驗 鼓勵他人
滕麗名與林子善進入單位，聽到小朋友指母親被困在衣櫃中，這時正喝了酒的户主張生出現，林子善義正詞嚴地要求張生把太太釋放，張生出言不遜，林子善便把電話取出説要報警。滕麗名與林子善救出張師奶並帶她到法律中心，滕麗名向她解釋將安排她兩母子入住庇護中心及未來如何獨立生活之事，但張師奶竟提出何時才能回家；滕麗名只好向張師奶説出自己的經歷，並指必需靠自己振作，才是對兒子未來最好的決定。
林子善偷吻 竟被拍下
林子善載滕麗名迴天水圍時，滕麗名接到丈夫梁風來電，滕麗名終忍不住向林子善哭訴，林子善只得默默聽她吐苦水；當林子善把車駕到滕麗名家樓下時，發現她哭倦了並睡着。林子善不忍弄醒她，只好在車中等候，最後竟偷吻了滕麗名，但原來一切事情，都被剛回到家樓下的梁風用手機拍下。滕麗名回到家時，發現梁風已在等候自己；梁風指生意失敗因此回到香港，更提議滕麗名與自己假離婚，藉此騙取綜援。
滕麗名拒絕丈夫將家人當作搖錢樹，梁風發火更説自己在樓下看到滕麗名已成功「釣金龜」，滕麗名沒法忍受丈夫侮辱，提出要與一直在內地包二奶的梁風辦理真正的離婚。梁風聽後大怒，竟衝進廚房拿出菜刀欲斬殺滕麗名；梁舜燕被嘈吵聲弄醒後離開睡房，卻發現兒子腹部受傷，而滕麗名則手執菜刀。這時剛好有鄰居經過，當她發現滕麗名手持菜刀後，不禁嚇得高聲大叫。滕麗名被帶返警署落口供，而梁風在醫院時故意向警方提出不追究妻子，但警方指這已是刑事罪行。
梁舜燕到警署落口供時，竟要求警方快點把滕麗名判有罪入獄；經過一番折騰，林子善偕滕麗名回到家，當滕麗名欲帶子女離開暫避時，想不到他們竟拒絕離家；滕麗名明白子女受到梁風與梁舜燕的唆擺，傷心得痛打梁風，但女兒竟出手阻止，努力保護父親。被梁風趕出門外的滕麗名，只得撫門痛哭。林子善取車時收到短訊圖片，當中竟是他偷吻滕麗名的照片；梁風出現與林子善見面，除以照片勒索他，更以暴力欲要他屈服。鄭嘉穎發現林子善被打，急忙上前阻止梁風。
林子善為愛 一洗頹風
梁風離開後，鄭嘉穎發現林子善激動不已，林子善最終將照片給表哥看；鄭嘉穎建議林子善應儘快向滕麗名坦白，但最終林子善仍沒法開口。案件正式開審，林子善一改在庭上沒法説話的陋習，努力證明沒有證人親眼看見滕麗名出手傷人；但檢控官果然以林子善吻滕麗名的照片來指出兩人有曖昧關係，令滕麗名大感意外。林子善陷進困境時，竟能口若懸河説自己其實一直暗戀滕麗名的事；更藉此事説出滕麗名為了家庭而作出無私奉獻的情操，令他產生愛慕。另一方面，鄭嘉穎私下探望梁舜燕，向她説出滕麗名早前失業更被秦煌控告等事……
怒火街頭第18集 – 鄭嘉穎胡杏兒 理念不同
滕麗名判無罪 一家團圓
法庭最終判滕麗名無罪釋放，法官更狠狠在庭上責罵了梁風一番。離開法庭後滕麗名向林子善道謝，這時鄭嘉穎帶梁舜燕與滕麗名的子女出現；滕麗名擁抱一對子女，梁舜燕更一臉內疚地向滕麗名解釋，已把真相告知孫兒們，更主動向滕麗名道歉。當梁舜燕指滕麗名如與梁風離婚後，便可不用再照顧自己時，滕麗名卻堅持四人一起才是完整的家庭，出言挽留梁舜燕。滕麗名發現鄭嘉穎再次暗中幫助自己，對他感謝有嘉。
借醉行兇 毆人致死
關禮傑與陳敏之遇上而結伴閒談時，關禮傑被追債人逮住；原來關禮傑為討周家怡歡心借錢買樓，但又因替女友買名牌而沒法償還當月欠款。周家怡突然出現，她怪責關禮傑讓自己等候了數分鐘，眾追債人看見周家怡一身名牌，指她可變賣替關禮傑還款，但周家怡説自己與關禮傑並不熟絡，要他們不要打自己主意。陳敏之看到關禮傑可憐的困境，忍不住説出將替關禮傑還款；當追債人離開後，周家怡指責陳敏之不懷好意，想與自己爭奪男友…… 陳敏之陪被周家怡拋棄的關禮傑到茶檔喝茶散心，想不到關禮傑竟把話題轉向陳敏之與李璨琛，向陳敏之説出李璨琛打算放下法律中心，與她一起往法國過新生活，但陳敏之仍堅持不會與李璨琛復合。這時黃澤鋒與朋友到茶檔喝茶，要求已坐在一旁何大強與他的有錢朋友們讓座。原來大強帶同新相識的四位有錢年輕人蔘觀，看到自己面子受挑戰，大強竟不賣賬給黃澤鋒，更與他的朋友挑釁黃澤鋒等人；雙方劍拔弩張，關禮傑只得出手阻止。 當帶醉意的大強等人到停車場取車時，卻發現黃澤鋒一個人出現；五人與黃澤鋒一言不合便打起來，最終保安帶領警方到場，卻發現黃澤鋒已斷了氣。鄭嘉穎與胡杏兒到達警署，黃智雯向兩人解釋當事人羅秉晞與另外四人涉嫌毆打黃澤鋒致死；秉晞與另外叁人是好朋友，均是富豪後代亦是大學生，因此他們的父母已聘請了石修與他的徒弟們作代表律師。眾人到達口供房，石修吩咐眾徒弟要客户不回答任何問題，但胡杏兒與鄭嘉穎在與秉晞見面時，卻出現分歧。
鄭嘉穎退出 胡杏兒震怒
鄭嘉穎與胡杏兒在律師樓翻看閉路電視的錄像，發現黃澤鋒是在跌出拍攝範圍外才被毆打致死；胡杏兒指出錄像可證明黃澤鋒被圍毆時尚生存，是可爭取客户只被控傷人而非誤殺的重要證據。另一方面，石修與徒弟商量如何拉攏胡杏兒；石修與胡杏兒見面，向她提出合作，把殺人的罪名全推往大強身上。鄭嘉穎與胡杏兒在羈留所與秉晞見面，鄭嘉穎竟發現胡杏兒引導秉晞卸責；鄭嘉穎發現胡杏兒執意與石修合作，令兩人不歡而散。案件再開審時，鄭嘉穎中途才出現，而他更當眾向法官提出，自己放棄辯護律師的身分，令胡杏兒大受打擊。
怒火街頭第19集 – 好友慘死 胡杏兒傷痛
眾男失戀 互相安慰
四位好友聚集家中，鄭嘉穎為了公義而與胡杏兒各走各路，關禮傑被港女周家怡嫌棄沒有出色而被拋棄，李璨琛因雙親反對而令自己與陳敏之分手，再加上林子善暗戀滕麗名的事亦廣為人知，四人心情掉進谷底，只得邊喝苦酒邊吐苦水。關禮傑突然指出李璨琛最有機會挽回戀情，説出陳敏之籌備的私房菜餐廳，將會用她與李璨琛之間有紀念性的事來命名，李璨琛聽後不禁精神一振，但另外叁人卻為此排擠他……
得悉秘密 陳敏之失蹤
另一邊廂，黃智雯發現胡杏兒以工作麻醉自己，更發現胡杏兒似是發燒；胡杏兒不理身體辛苦，要爭取時間向鄭嘉穎證明自己將會比他成功。翌日趕回公司，發現秉晞的父母已在等候自己；當胡杏兒欲與他們討論案情時，秉晞的父親竟把一張支票交給胡杏兒，指將不再聘請她。石修與眾徒弟們出海釣魚，石修明白黃長興心感不滿，問他是否怪責自己主動接觸秉晞父母之事，黃長興擔心法官看出除大強外，四位代表律師全是石修的勢力…… 陳敏之準備開設法國餐廳，於是把門外的「索腿天后」等招牌拆去；眾朋友依依不捨在陳敏之家中與她話別。陳敏之與答應租出部分地方的酒窖業主商量租約，更順道約關禮傑見面；關禮傑到達時發現陳敏之替餐廳的設計，悄悄拍下讓李璨琛看。眾人在中心討論李璨琛與陳敏之之事，得滕麗名提醒，李璨琛決定重新向父母説項；李璨琛回家與秦煌見面時，跪求父母容許自己與陳敏之繼續交往。陳敏之在酒窖廚房量度地方時，竟發現石修與一男性見面。 陳敏之將情況拍下後藉機離開，但被石修發現；陳敏之走到街上後致電李璨琛，指發現石修似進行不法勾當更拍下了影片，李璨琛突然發現通訊中斷。擔心陳敏之的李璨琛請關禮傑陪同往找石修，但卻無功而回；兩人回到酒窖一帶搜索，亦無法覓得任何進展。胡杏兒與鄭嘉穎在法庭外不約而同出現，因大強突然改變口供，將一切罪名揹在身上……眾好友再到酒窖附近搜索，而李璨琛從瘋婦小忌廉口中，得知石修曾尾隨陳敏之的事。
愛人慘死 李璨琛崩潰
滕麗名在小忌廉指出的橫巷中發現血跡，李璨琛終在下水道發現奄奄一息的陳敏之，當她看見李璨琛後無力地將眼睛合上。警方到石修家邀請他前往警署為謀殺案協助調查；另一方面，李璨琛為沒法尋回陳敏之的手機，及小忌廉的口供並不能入信的事而擔心，最終更衝進問話室指責石修。鄭嘉穎發現胡杏兒到陳敏之的家睹物思人，向她説出陳敏之之死與石修有關。胡杏兒到羈留所探望石修，説出欲擔任他的代表律師，以對抗成為警方檢控的鄭嘉穎。王家急召胡杏兒回家，向她質問為何替殺死陳敏之的石修打官司。
怒火街頭第20集（大結局） – 鄭嘉穎中計 職權被撤
庭上出招 咄咄逼人
陳敏之被殺案件開審，胡杏兒在庭上問石修為何死者陳敏之手中會握有他的袖口鈕，石修從容地解釋因陳敏之曾要求他替朋友打官司，但因石修拒絕而陳敏之卻扯着他的袖口不放。當鄭嘉穎開始盤問石修時，滔滔不絕地就石修的「巧合」解釋猛攻，但石修反利用香港司法制度的公平原則，讓鄭嘉穎無法佔優。鄭嘉穎突然取出何大強父親何有福的照片，指當天石修上酒窖是與有福見面，兩人商量不法交易。
胡杏兒設計 陷害鄭嘉穎
審訊結束時，鄭嘉穎向李璨琛等人提及從石修的反應推斷，石修應是與有福見面，要他説服兒子將所有罪名揹上身；關禮傑無奈説出警方始終無法覓得有福，林子善亦提到沒有發現兇器，令檢控石修甚有難度。另一方面，石修在羈留室與黃長興及胡杏兒碰面，他狠批兩人竟沒有在出庭前做好應付鄭嘉穎的準備，任由鄭嘉穎攻擊；當石修離開時，看着自己手持羈留所供應的手杖時，竟突然大發雷霆……
胡杏兒與黃長興離開時，黃長興向她解釋石修對枴杖的執着，更談到石修平常用的手杖是徒弟們特意從外國訂造，共有叁個杖頭可供替換。
胡杏兒翻查石修被逮捕時的證物照片，發現杖頭並不是石修常用的那一款；胡杏兒到蔣家，向工人説要替石修取衣服更換時趁機調查……
胡杏兒約鄭嘉穎回中環取回私人物件，但當鄭嘉穎經過胡杏兒的辦公室時，卻聽到胡杏兒與黃長興談電話，更聽到兩人像是談及兇器的埋藏地點。
鄭嘉穎致電給胡杏兒推掉約會後，便趕往引水道一帶搜查，更讓他有所發現；為了讓證物成為有力證據，鄭嘉穎將證物重新埋好，到警署要求警方再到現場搜查。
案件再次開審，法官因鄭嘉穎呈新證物而休庭與眾律師商議；想不到此時胡杏兒突然發難，指新證據是鄭嘉穎插贓陷害石修。胡杏兒在眾人前播出跟蹤鄭嘉穎在引水道發現證物的影片，法官看後雖指影片的證據雖不完整，但仍決定撤銷他擔任檢控的工作。
東窗事發 石修罪成
石修對胡杏兒成功讓鄭嘉穎無法當檢控之事大感滿意，胡杏兒卻神色凝重地指鄭嘉穎將不會就此放棄，因此必需好好地把有關證物「處理」；石修覺有理，於是向胡杏兒暗示證物被收藏在何處。
關禮傑得到有利情報，請重案組再到石修家搜索，終有所發現。石修的如意算盤落空，得知自己被判誤殺成立後，儀態盡失高呼上訴，但他發現胡杏兒竟向自己微笑。當胡杏兒準備自首時，發現鎖在夾萬內的錄像記錄已被鄭嘉穎偷換；鄭嘉穎執意保護胡杏兒，被指妨礙司法公正被警方帶走時，眾街坊前來送別……