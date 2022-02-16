愛回家之開心速遞｜1507至1512集劇情！譚道德唔比人情、熊若水被家暴？
《愛回家之開心速遞》第1507集劇情 (02/14) Liza未婚夫出現
子孝陪敢威往澳門工作，返港後Liza卻突然向他提出分手，令子孝大惑不解。子孝與壯、璟風到好爸Bar喝酒訴苦，此時竟遇上Liza，她與雷公從菲律賓新聘的保鏢甸奴在一起，子孝還得悉Liza跟甸奴原來有非比尋常的關係。甸奴與子孝因Liza起爭執，二人相約上擂台比拼，爭奪Liza……子孝與甸奴實力懸殊，Liza、壯與璟風都勸子孝放棄打擂台，他卻堅決不肯……
《愛回家之開心速遞》第1508集劇情(02/15) 風少挑戰大龍生
接龍旗下的樓盤廣告播出後，網民指接龍是黑心企業，連帶尋寶圖亦受牽連，生意一落千丈。璟風不認同敢威牟取暴利的營商手法，碰巧尋寶圖實體店囤積不少將到期限的貨品，遂提議舉辦自由定價的特賣活動。敢威與璟風打賭，只要璟風能賺取原價的三成便算他勝出，希望藉此讓璟風明白營商之道，了解人性的黑暗。大特賣正式開始，璟風發現顧客的出價遠遠超出他的預期……
《愛回家之開心速遞》第1509集劇情(02/16) 譚道德唔比人情
道德抱怨仍未收到若水結婚時的大合照，若水託辭解釋，對道德態度甚差。樹根察覺不妥，追問若水後始知真正原因。道德、容儀及後再向樹根追問合照之事，樹根竟態度大變，還出言冷嘲道德。道德與容儀大感奇怪，後來終於發現原來是他們理虧在先，當日在若水的婚宴上忘了給予「人情」利是。道德、容儀本想向樹根補回人情，卻怕遭他奚落，唯有另想辦法解決……
《愛回家之開心速遞》第1510集劇情(02/17)凌凌要振作
凌凌從荷李活拍戲回來後朝氣盡失，朱展、壯與璟風都覺不妥，打算待凌凌心情好轉才追問究竟。凌凌返回《揸流灘》的劇組工作，一改之前追求完美的態度，令劇組人員大感奇怪。杜演向朱展反映凌凌的狀況，着他設法讓凌凌振作起來。壯、璟風查到凌凌於荷李活拍戲期間的所為，朱展半信半疑。朱展、璟風、壯與子孝不想凌凌繼續沉淪下去，決意要令他重燃鬥志……
《愛回家之開心速遞》第1511集劇情(02/18)若水被龔燁家暴
龔燁赴外地公幹，若水搬回熊家暫住，怎料竟因陳師奶的誤會，惹出她受龔燁虐打的謠言，事情還越傳越誇張。若水要以行動闢謠，讓謠言不攻自破，但又引發另一則謠言。尚善勸若水不用理會謠言，謠言不久便會自動平息。若水卻難以啞忍，決定找龔友幫忙闢謠，怎料卻弄巧反拙。若水再想辦法澄清謠言，打算找龔燁與陳師奶等人視像對話，當面對質……
《愛回家之開心速遞》第1512集劇情(02/19) Peter博Mia同情
蔣金與家人反目後，與Mia關係愈來愈好，外界亦更加看好兩人的戀情。另一邊廂，Peter以為自己只要比蔣金的遭遇更慘，Mia便會重投其懷抱，遂設法讓敢威處罰自己，卻適得其反。Peter及後在Mia面前裝可憐以博取同情，也收不到預期效果。Peter的行動遇上不少阻滯，但他仍不肯放棄，更決意要將行動升級，想盡方法要令自己交上霉運……
常見問題
《愛回家之開心速遞》第1507至1512集劇情?
Liza突然向子孝提出分手，雷公新保鏢甸奴原來是Liza未婚夫。若水被傳受龔燁虐打…即睇詳情
若水因什麼事被傳受龔燁虐打?
若水因為龔燁赴外地公幹而搬回熊家暫住，怎料竟因陳師奶的誤會…即睇詳情