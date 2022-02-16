愛回家之開心速遞｜1507至1512集劇情！譚道德唔比人情、熊若水被家暴？

《愛回家之開心速遞》第1507至1512集劇情：Liza突然向子孝提出分手，雷公新保鏢甸奴原來是Liza未婚夫！若水結婚後對道德態度甚差，原來關乎「人情」的消失。龔燁赴外地公幹，若水搬回熊家暫住，竟傳出若水受龔燁虐打的謠言？ (翡翠台逢星期一至日晚上八時播映)