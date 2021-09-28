我家無難事劇情｜第11-15集劇透 楊明真實身份是關禮傑個仔？
文：東方新地｜圖：《我家無難事》劇照
《我家無難事》第1-25集劇情 (持續更新)
我家無難事｜1-5集劇情劇透 鮑起靜、馬德鐘飾母子聯手拍劇！關禮傑是黑道中人？
我家無難事｜6-10劇情劇透 鮑起靜在天之靈守護仔女、馬德鐘趕走關禮傑
《我家無難事》第11集劇情劇透 (09/27) 馬德鐘簽約出變數
關禮傑找何啟南追問自己遇襲之事，何啟南假裝毫不知情，並故意提起往事。關禮傑欲尋找前社團大哥刀爺，追查當年台灣冤獄的真相。馬德鐘出席活動大受歡迎，自信唐詩詠會回歸身邊。馬海倫欲撮合徐榮和家務助理Elaine，徐榮無奈。劉思希獲黃嘉樂改變形象，對黃嘉樂芳心暗許；楊明幫王君馨縫補工作布袋，王君馨暗感心甜。關禮傑得悉刀爺在澳門，赴澳門途中巧遇楊明。車婉婉病倒，得胡㻗悉心照料……馬德鐘欲於嵐臣代言人簽約儀式上追回唐詩詠，詎料生出變數……
《我家無難事》第12集劇情劇透 (09/28) 楊明懷疑自己身世
唐詩詠被記者圍困，馬德鐘帶她殺出重圍。馬德鐘及後單獨應付記者，誓言要跟唐詩詠重修舊好。唐詩詠發現馬德鐘的西裝外套藏着戒指，劉思希猜測馬德鐘想向唐詩詠「二次求婚」。關禮傑找刀爺一事無功而還，惹起何啟南的顧忌。馬德鐘取回西裝外套，懷疑唐詩詠已收下戒指……楊明的老闆捲款潛逃，連累楊明被財務公司追債，獲關禮傑出面調解。楊明意外聽到關禮傑道出與他的驚人秘密……楊明懷疑自已身世欲自行求證，遭馬德鐘痛斥，及後終鼓起勇氣當面向關禮傑問個明白……
《我家無難事》第13集劇情劇透 (09/29) 楊明失足滾落樓梯
楊明、關禮傑等人相約行山，遺留馬德鐘在家而不自覺，馬德鐘自尊受損。另一方面，馬德鐘失去所有工作機會，與廣告拍檔CoCo爭執受傷，得唐詩詠收留過夜……車婉婉發現Elaine和陌生男子拉扯，徐榮得知後卻毫不在意。馬德鐘發現劉思希是楊明婚紗生意的首名客人，說服劉思希改投資他的生意。楊明向王君馨道出他與關禮傑的秘密，二人互訴心聲。此時王君馨得知楊明暗中替她報名參加刺繡比賽，生氣拿走作品不讓楊明寄出，楊明為保作品失足滾下樓梯……
《我家無難事》第14集劇情劇透 (09/30) 關禮傑訴說鮑起靜艱苦的往事
馬德鐘向劉思希獻計，讓她出資再由自己拉攏楊明、黃嘉樂合作經營婚紗店。楊明知悉王君馨對比賽有心理障礙的因由，訛稱有朋友想訂造刺繡，暪着王君馨以此作品報名參賽。Elaine竟在咖啡店偷竊……唐詩詠對馬德鐘有點改觀，認為他漸變踏實。馬德鐘找黃嘉樂幫忙，勸楊明合作。重陽節，眾人前往掃墓，楊明以為馬德鐘為私利阻止劉思希與自己合作，兄弟再起爭執，馬德鐘憤而離去。關禮傑及後向車婉婉訴說鮑起靜艱苦的往事……
《我家無難事》第15集劇情劇透 (10/01) 馬德鐘心灰意冷
唐詩詠與車婉婉設法拉攏馬德鐘與楊明和好，可惜困難重重。車婉婉從馬海倫口中得悉Elaine被辭退，向徐榮探聽感情事，徐榮自言已有理想對象。王君馨的作品奪得《金刺繡針大獎》，楊明擔心王君馨會大興問罪之師……唐詩詠向楊明送上馬德鐘珍藏的一個獎牌，楊明回想起與馬德鐘有過一段美好時光。關禮傑向楊明透露鮑起靜當年為了維繫這個家，作出種種犧牲，楊明更從鮑起靜的物件中有所發現，終明白鮑起靜的心意。另一邊廂，馬德鐘心灰意冷，欲離開香港……