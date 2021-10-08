把關者們大結局劇情｜第21-27集劇透：三角戀夠了、毒品調查課進入作戰狀態
文：東方新地 圖：TVB.com
《把關者們》FAQ
問：《把關者們》全劇有幾多集？
答：《把關者們》全劇27集，大結局最尾兩集於周六晚連環播放。
問：《把關者們》大結局何時播放？
答：《把關者們》大結局安排在10月16日（星期六）晚2030-2230連播兩集，之後一至五晚2130同樣時段播放台慶劇《星空下的仁醫》。
第二十一集 (10/11) 劉佩玥死老公、韓瑪莉心臟病
浩洋的母親陳玉蓮激動暈倒，更發現心血管堵塞，但她心灰意冷，不肯做手術。海鋒發現搜獲的冒牌波鞋夾層有毒品，與芷祺等交換情報，芷祺推斷偉星是東興用作掩飾的幌子。海叔夫婦鬧冷戰，海鋒等獻計讓二人和好如初。佩欣失眠，夜裡翻看舊物，見到一對嬰兒鞋有所感觸。嘉倫帶芷祺看新屋，更下跪求婚，芷祺感突然不懂反應……晴朗終成功勸說玉蓮做手術，此時日進卻失蹤！晴朗焦急但遍尋不獲，家興幫忙尋找……
第二十二集 (10/12) 黃智雯壓力爆煲
佳安意外發現馬彪與前女友還有聯絡，醋意大發。馬彪補救，約佳安到浪漫餐廳，卻坦白自揭與前女友曾談婚論嫁，佳安氣極離去！卓嵐受馬彪啟發，向庭菲提議幫忙追求競安。晴朗一家捱過最艱難時候，並與家興、美寶守望相助，可是日進仍未完全接受現實。佩欣跟進防蟲樟木塊案，調查期間，賣家的小朋友更在佩欣面前逝世。此事再次觸發佩欣的自責，海鋒方知佩欣從未真正放下。佩欣向海鋒提出，希望暫時離開……
第二十三集 (10/13) 王敏奕接受求婚⋯⋯
佩欣堅持想法，海鋒再不捨，也願意放手尊重她的決定。海鋒嘗試網上聯絡佩欣，卻始終不成功。應輝找來另一名養子Ray頂替偉星，策劃運毒大計。日進落選足球校隊，想轉學劍擊，家興答應做教練。家興、晴朗愈走愈近，此時家興察覺對晴朗有朋友以上的好感……卓嵐、庭菲突然宣佈拍拖，競安不是味兒。在海鋒鼓勵下，芷祺答應了嘉倫的求婚。海關毒品調查課上船搜查，終在船底有所發現，估計是東興的下一步計劃……
第二十四集 (10/14) 韓瑪莉譴責陳家樂教壞個孫
家興不放心晴朗疲憊下騎車回家，默默尾隨護送。嘉倫熱心研究與芷祺的蜜月旅行，翌晨卻獲芷祺告知前往給海鋒送早餐，甚是介意。競安見卓嵐和庭菲甜蜜交往，感到不是味兒，佳安向他直言箇中原因。家興教日進劍擊，還帶他到遊戲機店作獎勵。玉蓮撞見，責家興教壞日進，更不希望他與晴朗母子過於親近，以免招人閒話，及後美寶安慰家興……芷祺為助海鋒送愛犬到診所，留下嘉倫獨自一人。嘉倫終按不住心中鬱結，向芷祺剖白心內想法。
第二十五集 (10/15)袁偉豪王敏奕瞓埋一齊！
海關毒品調查課帶齊裝備到製毒工場開展拘捕行動，期間遇上警方部署，芷祺斷言拒絕寶祺聯合行動的要求。海鋒下廚，芷祺為他拍攝，感覺舒服自在，終明白嘉倫所言，決定向嘉倫說清楚。晴朗為玉蓮之前的說話向家興道歉，並希望他繼續擔當日進的教練。一輛私家車窮追芷祺，海鋒及時相救，此事亦令芷祺更明確自己心意。芷祺助海鋒照顧愛犬，二人累極，一同席地而睡，這情景被剛好回來的佩欣看在眼內。
大結局！ 第二十六及廿七集 (10/16)(晚上八時三十分)終於查案了！毒品調查課有所行動
海關毒品調查課進入作戰狀態，晴朗率隊員到應輝的公司拘捕應輝與偉業，卻中了調虎離山計。一始料未及之人出現，揚言要殺死應輝及偉業……芷祺於拘捕行動後有所領悟，向海鋒道明心意，隨後發現佩欣已回港。佩欣向海鋒提出離婚，海鋒縱不願仍黯然點頭。競安以為卓嵐背叛庭菲，怒不可遏……玉蓮誤墮消費陷阱，徬徨之際得家興相助。佩欣到律師樓簽紙離婚，心裡頓感惆悵，及後意外看到海鋒真情剖白，終有決定……