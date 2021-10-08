把關者們大結局劇情｜第21-27集劇透：三角戀夠了、毒品調查課進入作戰狀態

把關者們大結局！上文提要：「王敏奕被困 劉佩玥老公施救葬身火海」敏奕帶隊搗破Dino的卡拉OK藏毒倉庫，現場起火，王敏奕被困。消防員黃庭鋒奉召趕至滅火救人，現場突然爆炸……海關毒品調查課得知Dino指示縱火，動機似在隱瞞某事。黃智雯調查時反應敏捷，得眾人稱讚，亦肯定黃智雯已恢復過來。劉佩玥獲安排做後援工作，及後發現手機接到多次來電……

文：東方新地 圖：TVB.com