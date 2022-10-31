新四十二章｜劇情劇透：最新奪寶時裝劇呼應經典《鹿鼎記》？
《新四十二章》龔嘉欣留鬚一身「豬肉佬」造型搶眼
《新四十二章》劇情25集賣點：《新四十二章》由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等多位演員演出，其中最注目係以一身「豬肉佬」打扮兼留鬚嘅龔嘉欣啦！根據佢本人嘅講法，呢個「留鬚look」更會貫穿全劇！《新四十二章》由《殺手》、《七公主》和《誇世代》監製陳維冠策劃，預告片所見，劇情與經典古裝劇《鹿鼎記》似有呼應！
《新四十二章》1-25集劇情角色簡介
豬肉檔老板娘朱螢嬌（龔嘉欣飾）在大學修讀中文系碩士課程，期間遇上為人風趣幽默但精神萎靡的教授章經（陳豪飾）。二人經常發生磨擦，猶如前世冤家，卻不知命運早注定二人要經歷百般波折，才能修成正果、得到解藥。經知悉地球將會出現疫症，塗炭生靈，唯有找到新四十二章寶藏中的解藥，才能拯救世人。經帶領嬌、臨床心理學家關玉菁（譚凱琪飾）、擁有數學天賦的邵桂芝（江嘉敏飾），以及擁有雙重人格的柯建寧（周嘉洛飾）一同尋找寶藏。然而，在寶藏重見天日之際，一股黑暗勢力緩緩接近……疫症逐漸擴大，各人陷入絕望……
龔嘉欣飾演生鬚豬肉佬：
《新四十二章》奇人異士爭奪失落寶藏
金牌監製陳維冠與編審鄭成武曾多次合作，近年炮製的《誇世代》和《七公主》更奪得最佳劇集的殊榮。今次兩人合作製作一套融合了歷史與功夫元素的破格新劇《新四十二章》，故事講述流傳已久的失落寶藏「四十二章經」輾轉間流落到香港，主角們運用自己的專長及異能，展開一段你爭我奪的奇幻尋寶之旅。
接通維度而獲得異能
「四十二章經」的藏寶圖源自於《鹿鼎記》的故事，而韋小寶和康熙是知道藏寶地點的關鍵人物。劇集以科學來解釋「前世今生」：人死後的能量會存留在宇宙間的一個維度之中，當人接通了該維度，便會回想起前世的經歷。本劇主角在因緣際會之下接通了該維度，從而獲得了古人的特殊異能：龔嘉欣長出鬍鬚時就如鰲拜一樣力大無窮；江嘉敏在潛意識中連結了韋小寶的經歷，每次瀕死時都會出現解決危機的提示等等，一眾現代人將「化身」成歷史人物，爭奪一直長埋黃土的寶藏。
新戲路 新造型 新配搭
監製為演員帶來新戲路、新造型，今次多位演員都嘗試挑戰從未演出過的角色：龔嘉欣飾演滿腮鬍子的豬肉檔檔主；周嘉洛飾演人格分裂病患者，日與夜有極大反差；江嘉敏剪短頭髮，以男仔頭造型飾演「現代韋小寶」；鄺潔楹以一頭爆炸頭髮型亮相，飾演身手不凡的高手；身型嬌小的糖妹挑戰飾演武功高強的「不老奇人」⋯⋯無論是角色設定，還是造型均相當突破，喜感十足，極具新鮮感！
《新四十二章》與經典金庸劇《鹿鼎記》劇情角色配對：
故事將會解開《四十二章經》的謎團！