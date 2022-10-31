新四十二章｜劇情劇透：最新奪寶時裝劇呼應經典《鹿鼎記》？

《新四十二章》今年台慶劇，原定接檔《美麗戰場》播出，但近日卻突然傳出變陣，由《法證先鋒5》頂上！此劇由監製陳維冠策劃，大陸版本譯名《傲嬌與章經》，《新四十二章》呼應《鹿鼎記》故事情節，融合歷史與功夫元素嘅現代時裝新劇，龔嘉欣美人生鬚飾演肉類分割員「豬肉佬」！