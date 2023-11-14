新聞女王

新聞女王TVB劇情｜26集5大焦點率先睇！線上看+播出時間+角色介紹+主題曲

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新聞女王TVB劇情｜視后佘詩曼「回巢」無綫擔正拍新劇《新聞女王》，劇集將於11月20日開播，一共有26集！由佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、譚俊彥、何廣沛等人主演，此劇也是佘詩曼繼2016年《賭城群英會》相隔七年後再度回港拍攝的港劇作品，亦是繼《導火新聞線》後第二部以香港傳媒為題材的電視劇。

新聞女王｜26集劇情+角色介紹

新聞女王｜劇情簡介

收視最高的六點半新聞報道是主播的必爭之地。在新聞電視部，資深主播文慧心（佘詩曼飾）和梁景仁（馬國明飾）分成兩派、平分秋色，前者一番興風作浪，終攀上管理層之位。黃金時段女主播的空缺，引發連場風暴！

早、午、晚不同時段的女主播許詩晴（高海寧飾）、張家妍（李施嬅飾）、徐曉薇（何依婷飾），三人為求上位，不顧師徒情誼、新聞道德，在公不擇手段爭取表現，在私互挖瘡疤、互相傷害。最終，有人從「冷宮」中找到戰友，有人跳出主流另覓出路，有人卻成為自己最討厭的人。新人劉艷（王敏奕飾）一腔熱誠，目擊明爭暗鬥，只求不被同化、保持理想。心以為操控結果，便能掌握權力，然而老總監和老闆另有盤算，不惜揭開她的不堪往事，拉她下馬，以達成最終的改革計劃。大家只顧爭奪眼前一杯水，卻忘了身後原來有一片汪洋。

新聞女王
（圖片來源：微博@TVB劇評社）

新聞女王｜主要演員陣容

新聞女王｜角色介紹

佘詩曼飾演 Man姐（文慧心）-SNK NEWS 黃金時段主播

真正的「新聞女王」、鄧智堅之下屬、馬國明之搭檔兼競爭對手、李施嬅之競爭對手。
何依婷之師傅、何廣沛之上司，與其有感情線
與譚俊彥有感情線（幻想世界出現）

新聞女王 佘詩曼飾演 Man姐文慧心）-SNK NEWS 黃金時段主播
佘詩曼飾演 Man姐（文慧心）-SNK NEWS 黃金時段主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

馬國明飾演 George（梁景仁）-SNK NEWS 黃金時段主播

鄧智堅之下屬、佘詩曼之搭檔兼競爭對手、高海寧之師傅、李施嬅之前男友。
何依婷之暗戀對象，與其有感情線

新聞女王 馬國明飾演 George梁景仁）-SNK NEWS 黃金時段主播
馬國明飾演 George（梁景仁）-SNK NEWS 黃金時段主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

李施嬅飾演 張家妍 – SNK NEWS 午間主播

佘詩曼之競爭對手，王敏奕之師傅兼閨蜜、馬國明之前女友、與高鈞賢有感情線

新聞女王 李施嬅飾演 張家妍 - SNK NEWS 午間主播
李施嬅飾演 張家妍 – SNK NEWS 午間主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

高海寧飾演 Cathy（許詩晴）-SNK NEWS 早晨主播

馬國明之徒弟、與吳業坤及林正峰有感情線，何依婷之競爭對手

新聞女王 高海寧飾演 Cathy許詩晴）-SNK NEWS 早晨主播
高海寧飾演 Cathy（許詩晴）-SNK NEWS 早晨主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

何依婷飾演 徐曉薇 –SNK NEWS 晚間主播

佘詩曼之徒弟
暗戀馬國明，與其有感情線

新聞女王 何依婷飾演 徐曉薇 -SNK NEWS 晚間主播
何依婷飾演 徐曉薇 –SNK NEWS 晚間主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）
新聞女王 何依婷劇中與高海寧惡鬥
何依婷劇中與高海寧惡鬥（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

王敏奕飾演 劉艷 –SNK NEWS 新聞記者

李施嬅之徒弟兼閨蜜

新聞女王 王敏奕飾演 劉艷 -SNK NEWS 新聞記者
王敏奕飾演 劉艷 –SNK NEWS 新聞記者（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

何廣沛飾演 Ivan

佘詩曼之助手，與其有感情線

新聞女王 何廣沛飾演 Ivan, 佘詩曼之助手
何廣沛飾演 Ivan, 佘詩曼之助手（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

陳山聰飾演 賴志雄

嘉嘉爸爸，挾持小學生（特別演出）

新聞女王 陳山聰飾演 賴志雄特別演出）
陳山聰飾演 賴志雄（特別演出）（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

龔慈恩飾演 方太（方羅麗嫦） –SNK NEWS 大老闆

新聞女王 龔慈恩飾演 方太方羅麗嫦） -SNK NEWS 大老闆
龔慈恩飾演 方太（方羅麗嫦） –SNK NEWS 大老闆（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

鄧智堅飾演飛爺（余英飛）-SNK NEWS 總監

新聞女王 鄧智堅飾演飛爺余英飛）-SNK NEWS 總監
鄧智堅飾演飛爺（余英飛）-SNK NEWS 總監（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

新聞女王｜預告片5大焦點

新聞女王｜1.佘詩曼展女王風範大騷金句

昨日網上就有《新聞女王》預告片釋出，片長1分59秒的預告片中，佘詩曼展示女王風範，仲大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」、「我哋要贏，仲要贏得漂漂亮亮！」

新聞女王 佘詩曼
（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 佘詩曼大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」
佘詩曼大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」（圖片來源：網上圖片）

新聞女王｜2.李施嬅馬國明輪流鬥佘詩曼

新聞戰場內，佘詩曼、李施嬅、馬國明3位大鬥法，相當有戲味！預告片中不少辦公室爭鬥畫面，為搶主播之位，已經火花十足。

新聞女王 佘詩曼 好期待三位鬥戲！
好期待三位鬥戲！（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 李施嬅十分搶戲！
李施嬅十分搶戲！（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 馬國明將會同佘詩曼互相抗衡
馬國明將會同佘詩曼互相抗衡（圖片來源：網上圖片）

新聞女王｜3.何依婷被淋紅油、高Ling爭上位

《新聞女王》相當「重女」，佘詩曼領軍，其他主演包括李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕、陳曉華等。預告片中，幾位「主播」都有不同發展，例如何依婷被淋紅油、高Ling爭上位的戲份。

新聞女王 佘詩曼 高Ling爭上位
高Ling爭上位（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 何依婷被淋紅油
何依婷被淋紅油（圖片來源：網上圖片）

新聞女王｜4.大型意外場面勁震撼

講明係新聞報導，當然有報導大型意外場面、巴士翻側倒地等做新聞直播，畫面相當震撼！

新聞女王 佘詩曼 畫面相當震撼！
畫面相當震撼！（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 巴士翻側倒地
巴士翻側倒地（圖片來源：網上圖片）

新聞女王｜5.楊明有份客串！

除了一眾主角等名字，還有視帝陳山聰、龔慈恩、張頴康、高鈞賢等。令人意外的是，早前空降《愛·回家》劇組的楊明亦有份參與此劇。

新聞女王 佘詩曼
（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 楊明劇透自己的角色是從外地回來，為了報恩會搞出個大頭佛，場面搞笑不斷
楊明已加入《愛·回家》劇組接近一個月（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）

新聞女王｜佘詩曼企C位霸氣領軍

睇今次《新聞女王》演員大合照的排位，佘詩曼當然係女一，男一馬國明和女二李施嬅則傍實其左右，高Ling（高海寧）劇中飾演馬明徒弟，就拍住馬明側邊做女三，而女四位置，竟然是飾演李施嬅徒弟兼閨蜜的曾志偉新抱、31歲的王敏奕，連飾演阿佘徒弟的何依婷都要讓位。

新聞女王 佘詩曼 新聞女王 大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。
大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 新聞女王 阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。
阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。（圖片來源：TVB）

新聞女王｜王敏奕獲讚演出前做足功課

佘詩曼受訪時亦表示在今次眾多新拍檔中最鍾意王敏奕，她笑言並非因為對方的「家嫂」身份，而是她發現王敏奕在第一日演出時，一埋位已好投入角色，可見她早已做足準備，這種認真的態度令她也受到感染。

新聞女王 佘詩曼 新聞女王 王敏奕獲阿佘點名力讚，她亦大讚阿佘演出時好靚，而何依婷就話今次會演一個充滿野心而且有情緒病的角色。
王敏奕獲阿佘點名力讚，她亦大讚阿佘演出時好靚，而何依婷就話今次會演一個充滿野心而且有情緒病的角色。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 新聞女王 高Ling劇中飾演馬明徒弟，同坤哥有感情線，穩佔女三位置。
高Ling劇中飾演馬明徒弟，同坤哥有感情線，穩佔女三位置。（圖片來源：TVB）

新聞女王｜首支預告片

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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、TVB

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