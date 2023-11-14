新聞女王TVB劇情｜26集5大焦點率先睇！線上看+播出時間+角色介紹+主題曲

新聞女王TVB劇情｜視后佘詩曼「回巢」無綫擔正拍新劇《新聞女王》，劇集將於11月20日開播，一共有26集！由佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、譚俊彥、何廣沛等人主演，此劇也是佘詩曼繼2016年《賭城群英會》相隔七年後再度回港拍攝的港劇作品，亦是繼《導火新聞線》後第二部以香港傳媒為題材的電視劇。