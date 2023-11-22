新聞女王劇情線上看｜1-26集劇透大結局播出日期率先睇！角色介紹+主題曲
新聞女王｜26集劇情+角色介紹
新聞女王｜劇情簡介
收視最高的六點半新聞報道是主播的必爭之地。在新聞電視部，資深主播文慧心（佘詩曼飾）和梁景仁（馬國明飾）分成兩派、平分秋色，前者一番興風作浪，終攀上管理層之位。黃金時段女主播的空缺，引發連場風暴！
早、午、晚不同時段的女主播許詩晴（高海寧飾）、張家妍（李施嬅飾）、徐曉薇（何依婷飾），三人為求上位，不顧師徒情誼、新聞道德，在公不擇手段爭取表現，在私互挖瘡疤、互相傷害。最終，有人從「冷宮」中找到戰友，有人跳出主流另覓出路，有人卻成為自己最討厭的人。新人劉艷（王敏奕飾）一腔熱誠，目擊明爭暗鬥，只求不被同化、保持理想。心以為操控結果，便能掌握權力，然而老總監和老闆另有盤算，不惜揭開她的不堪往事，拉她下馬，以達成最終的改革計劃。大家只顧爭奪眼前一杯水，卻忘了身後原來有一片汪洋。
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新聞女王劇情｜更新時間追劇行程表
《新聞女王》26集TVB由2023年11月17日上線優酷港劇場全網獨播，優酷會員連更8天，首日5日，之後每天1集。
11月27日起周一至周五每天更新1集，12月14日會員收看第26集大結局；非會員連續更新8天，每天1集，11月27日起周一至周五每天1集。
無綫電視TVB 播放時間則由2023年11月20日起至12月22日每晚8點半播放，有指12月8日可能連播兩集，另一選擇是於12月22日20:30-22:30連播兩集大結局（25及26集）。
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新聞女王線上看｜1-26集劇情劇透
新聞女王劇情｜第1-5集佘詩曼與馬國明開戰
《新聞女王》首周分集劇情第1-5集將於11月20-24日播出，按此看足本劇情劇透。
巴士翻側意外，傷亡慘重。佘詩曼與首席男主播馬國明有相同目標，兩派爭奪公司資源，務求搶得獨家消息。有人背後挖角為搶得獨家資料，有人背後爭權奪利⋯⋯何依婷首周將爆發演技，與高海寧化妝間大吵大鬧。
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新聞女王劇情｜第6-10集
《新聞女王》分集劇情第6-10集將於11月27-12月1日播出，劇情有待更新。
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新聞女王劇情｜第11-15集
《新聞女王》分集劇情第11-15集將於12月4-8日播出，劇情有待更新。
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新聞女王劇情｜第16-20集
《新聞女王》分集劇情第16-20集將於12月11-15日播出，劇情有待更新。
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新聞女王大結局劇情｜第21-26集
《新聞女王》分集劇情第21-26集將於12月18-22日播出，劇情有待更新。
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新聞女王｜主要演員陣容
新聞女王｜角色介紹
佘詩曼飾演 Man姐（文慧心）-SNK NEWS 黃金時段主播
真正的「新聞女王」、鄧智堅之下屬、馬國明之搭檔兼競爭對手、李施嬅之競爭對手。
何依婷之師傅、何廣沛之上司，與其有感情線
與譚俊彥有感情線（幻想世界出現）
馬國明飾演 George（梁景仁）-SNK NEWS 黃金時段主播
鄧智堅之下屬、佘詩曼之搭檔兼競爭對手、高海寧之師傅、李施嬅之前男友。
何依婷之暗戀對象，與其有感情線
李施嬅飾演 張家妍 – SNK NEWS 午間主播
佘詩曼之競爭對手，王敏奕之師傅兼閨蜜、馬國明之前女友、與高鈞賢有感情線
高海寧飾演 Cathy（許詩晴）-SNK NEWS 早晨主播
馬國明之徒弟、與吳業坤及林正峰有感情線，何依婷之競爭對手
何依婷飾演 徐曉薇 –SNK NEWS 晚間主播
佘詩曼之徒弟
暗戀馬國明，與其有感情線
王敏奕飾演 劉艷 –SNK NEWS 新聞記者
李施嬅之徒弟兼閨蜜
何廣沛飾演 Ivan
佘詩曼之助手，與其有感情線
陳山聰飾演 賴志雄
嘉嘉爸爸，挾持小學生（特別演出）
龔慈恩飾演 方太（方羅麗嫦） –SNK NEWS 大老闆
鄧智堅飾演飛爺（余英飛）-SNK NEWS 總監
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新聞女王｜預告片5大焦點
新聞女王｜1.佘詩曼展女王風範大騷金句
昨日網上就有《新聞女王》預告片釋出，片長1分59秒的預告片中，佘詩曼展示女王風範，仲大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」、「我哋要贏，仲要贏得漂漂亮亮！」
新聞女王｜2.李施嬅馬國明輪流鬥佘詩曼
新聞戰場內，佘詩曼、李施嬅、馬國明3位大鬥法，相當有戲味！預告片中不少辦公室爭鬥畫面，為搶主播之位，已經火花十足。
新聞女王｜3.何依婷被淋紅油、高Ling爭上位
《新聞女王》相當「重女」，佘詩曼領軍，其他主演包括李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕、陳曉華等。預告片中，幾位「主播」都有不同發展，例如何依婷被淋紅油、高Ling爭上位的戲份。
新聞女王｜4.大型意外場面勁震撼
講明係新聞報導，當然有報導大型意外場面、巴士翻側倒地等做新聞直播，畫面相當震撼！
新聞女王｜5.楊明有份客串！
除了一眾主角等名字，還有視帝陳山聰、龔慈恩、張頴康、高鈞賢等。令人意外的是，早前空降《愛·回家》劇組的楊明亦有份參與此劇。
新聞女王｜首支預告片
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！