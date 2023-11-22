新聞女王

新聞女王劇情線上看｜1-26集劇透大結局播出日期率先睇！角色介紹+主題曲

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新聞女王粵語線上看｜視后佘詩曼「回巢」無綫擔正拍新劇《新聞女王》，劇集將於11月20日開播，一共有26集！由佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、譚俊彥、何廣沛等人主演，此劇也是佘詩曼繼2016年《賭城群英會》相隔七年後再度回港拍攝的港劇作品，亦是繼《導火新聞線》後第二部以香港傳媒為題材的電視劇。

新聞女王劇情目錄

新聞女王｜26集劇情+角色介紹

新聞女王｜劇情簡介

收視最高的六點半新聞報道是主播的必爭之地。在新聞電視部，資深主播文慧心（佘詩曼飾）和梁景仁（馬國明飾）分成兩派、平分秋色，前者一番興風作浪，終攀上管理層之位。黃金時段女主播的空缺，引發連場風暴！

早、午、晚不同時段的女主播許詩晴（高海寧飾）、張家妍（李施嬅飾）、徐曉薇（何依婷飾），三人為求上位，不顧師徒情誼、新聞道德，在公不擇手段爭取表現，在私互挖瘡疤、互相傷害。最終，有人從「冷宮」中找到戰友，有人跳出主流另覓出路，有人卻成為自己最討厭的人。新人劉艷（王敏奕飾）一腔熱誠，目擊明爭暗鬥，只求不被同化、保持理想。心以為操控結果，便能掌握權力，然而老總監和老闆另有盤算，不惜揭開她的不堪往事，拉她下馬，以達成最終的改革計劃。大家只顧爭奪眼前一杯水，卻忘了身後原來有一片汪洋。

新聞女王
（圖片來源：微博@TVB劇評社）

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新聞女王劇情｜更新時間追劇行程表

《新聞女王》26集TVB由2023年11月17日上線優酷港劇場全網獨播，優酷會員連更8天，首日5日，之後每天1集。

11月27日起周一至周五每天更新1集，12月14日會員收看第26集大結局；非會員連續更新8天，每天1集，11月27日起周一至周五每天1集。

無綫電視TVB 播放時間則由2023年11月20日起至12月22日每晚8點半播放，有指12月8日可能連播兩集，另一選擇是於12月22日20:30-22:30連播兩集大結局（25及26集）。

新聞女王 《新聞女王》11月追劇行程表
《新聞女王》11月追劇行程表（圖片來源：優酷）
新聞女王 《新聞女王》12月追劇行程表
《新聞女王》12月追劇行程表（圖片來源：優酷）

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新聞女王線上看｜1-26集劇情劇透

新聞女王劇情｜第1-5集佘詩曼與馬國明開戰

《新聞女王》首周分集劇情第1-5集將於11月20-24日播出，按此看足本劇情劇透

巴士翻側意外，傷亡慘重。佘詩曼與首席男主播馬國明有相同目標，兩派爭奪公司資源，務求搶得獨家消息。有人背後挖角為搶得獨家資料，有人背後爭權奪利⋯⋯何依婷首周將爆發演技，與高海寧化妝間大吵大鬧。

新聞女王 佘詩曼與首席男主播馬國明有相同目標，兩派爭奪公司資源，務求搶得獨家消息。
佘詩曼與首席男主播馬國明有相同目標，兩派爭奪公司資源，務求搶得獨家消息。（圖片來源：TVB）
新聞女王 有人背後挖角為搶得獨家資料，有人背後爭權奪利
有人背後挖角為搶得獨家資料，有人背後爭權奪利（圖片來源：TVB）
新聞女王 何依婷首周將爆發演技，與高海寧化妝間大吵大鬧。
何依婷首周將爆發演技，與高海寧化妝間大吵大鬧。（圖片來源：《新聞女王》預告截圖）

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新聞女王劇情｜第6-10集

《新聞女王》分集劇情第6-10集將於11月27-12月1日播出，劇情有待更新。

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新聞女王劇情｜第11-15集

《新聞女王》分集劇情第11-15集將於12月4-8日播出，劇情有待更新。

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新聞女王劇情｜第16-20集

《新聞女王》分集劇情第16-20集將於12月11-15日播出，劇情有待更新。

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新聞女王大結局劇情｜第21-26集

《新聞女王》分集劇情第21-26集將於12月18-22日播出，劇情有待更新。
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新聞女王｜主要演員陣容

新聞女王｜角色介紹

佘詩曼飾演 Man姐（文慧心）-SNK NEWS 黃金時段主播

真正的「新聞女王」、鄧智堅之下屬、馬國明之搭檔兼競爭對手、李施嬅之競爭對手。
何依婷之師傅、何廣沛之上司，與其有感情線

與譚俊彥有感情線（幻想世界出現）

新聞女王 佘詩曼飾演 Man姐文慧心）-SNK NEWS 黃金時段主播
佘詩曼飾演 Man姐（文慧心）-SNK NEWS 黃金時段主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

馬國明飾演 George（梁景仁）-SNK NEWS 黃金時段主播

鄧智堅之下屬、佘詩曼之搭檔兼競爭對手、高海寧之師傅、李施嬅之前男友。
何依婷之暗戀對象，與其有感情線

新聞女王 馬國明飾演 George梁景仁）-SNK NEWS 黃金時段主播
馬國明飾演 George（梁景仁）-SNK NEWS 黃金時段主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

李施嬅飾演 張家妍 – SNK NEWS 午間主播

佘詩曼之競爭對手，王敏奕之師傅兼閨蜜、馬國明之前女友、與高鈞賢有感情線

新聞女王 李施嬅飾演 張家妍 - SNK NEWS 午間主播
李施嬅飾演 張家妍 – SNK NEWS 午間主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

高海寧飾演 Cathy（許詩晴）-SNK NEWS 早晨主播

馬國明之徒弟、與吳業坤及林正峰有感情線，何依婷之競爭對手

新聞女王 高海寧飾演 Cathy許詩晴）-SNK NEWS 早晨主播
高海寧飾演 Cathy（許詩晴）-SNK NEWS 早晨主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

何依婷飾演 徐曉薇 –SNK NEWS 晚間主播

佘詩曼之徒弟
暗戀馬國明，與其有感情線

新聞女王 何依婷飾演 徐曉薇 -SNK NEWS 晚間主播
何依婷飾演 徐曉薇 –SNK NEWS 晚間主播（圖片來源：TVB劇集預告截圖）
新聞女王 何依婷劇中與高海寧惡鬥
何依婷劇中與高海寧惡鬥（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

王敏奕飾演 劉艷 –SNK NEWS 新聞記者

李施嬅之徒弟兼閨蜜

新聞女王 王敏奕飾演 劉艷 -SNK NEWS 新聞記者
王敏奕飾演 劉艷 –SNK NEWS 新聞記者（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

何廣沛飾演 Ivan

佘詩曼之助手，與其有感情線

新聞女王 何廣沛飾演 Ivan, 佘詩曼之助手
何廣沛飾演 Ivan, 佘詩曼之助手（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

陳山聰飾演 賴志雄

嘉嘉爸爸，挾持小學生（特別演出）

新聞女王 陳山聰飾演 賴志雄特別演出）
陳山聰飾演 賴志雄（特別演出）（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

龔慈恩飾演 方太（方羅麗嫦） –SNK NEWS 大老闆

新聞女王 龔慈恩飾演 方太方羅麗嫦） -SNK NEWS 大老闆
龔慈恩飾演 方太（方羅麗嫦） –SNK NEWS 大老闆（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

鄧智堅飾演飛爺（余英飛）-SNK NEWS 總監

新聞女王 鄧智堅飾演飛爺余英飛）-SNK NEWS 總監
鄧智堅飾演飛爺（余英飛）-SNK NEWS 總監（圖片來源：TVB劇集預告截圖）

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新聞女王｜預告片5大焦點

新聞女王｜1.佘詩曼展女王風範大騷金句

昨日網上就有《新聞女王》預告片釋出，片長1分59秒的預告片中，佘詩曼展示女王風範，仲大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」、「我哋要贏，仲要贏得漂漂亮亮！」

新聞女王 佘詩曼
（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 佘詩曼大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」
佘詩曼大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」（圖片來源：網上圖片）

新聞女王｜2.李施嬅馬國明輪流鬥佘詩曼

新聞戰場內，佘詩曼、李施嬅、馬國明3位大鬥法，相當有戲味！預告片中不少辦公室爭鬥畫面，為搶主播之位，已經火花十足。

新聞女王 佘詩曼 好期待三位鬥戲！
好期待三位鬥戲！（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 李施嬅十分搶戲！
李施嬅十分搶戲！（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 馬國明將會同佘詩曼互相抗衡
馬國明將會同佘詩曼互相抗衡（圖片來源：網上圖片）

新聞女王｜3.何依婷被淋紅油、高Ling爭上位

《新聞女王》相當「重女」，佘詩曼領軍，其他主演包括李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕、陳曉華等。預告片中，幾位「主播」都有不同發展，例如何依婷被淋紅油、高Ling爭上位的戲份。

新聞女王 佘詩曼 高Ling爭上位
高Ling爭上位（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 何依婷被淋紅油
何依婷被淋紅油（圖片來源：網上圖片）

新聞女王｜4.大型意外場面勁震撼

講明係新聞報導，當然有報導大型意外場面、巴士翻側倒地等做新聞直播，畫面相當震撼！

新聞女王 佘詩曼 畫面相當震撼！
畫面相當震撼！（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 巴士翻側倒地
巴士翻側倒地（圖片來源：網上圖片）

新聞女王｜5.楊明有份客串！

除了一眾主角等名字，還有視帝陳山聰、龔慈恩、張頴康、高鈞賢等。令人意外的是，早前空降《愛·回家》劇組的楊明亦有份參與此劇。

新聞女王 佘詩曼
（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 楊明劇透自己的角色是從外地回來，為了報恩會搞出個大頭佛，場面搞笑不斷
楊明已加入《愛·回家》劇組接近一個月（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）

新聞女王｜首支預告片


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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、TVB

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