《智能愛人》劇情｜26-30集劇透 阿寶欲向古家報復、最終自行毀滅
《智能愛人》大結局26-30集劇透：Cook利用「強智能人」欲發動恐襲，阿寶與其他智能人為了電腦病毒解約闖進「奇點」，馮盈盈設下的陷阱要消毁所有智能人？！大結局阿寶與家廉看似永別但又有重逢的玄機，到底發生什麼事？！
文：東方新地 圖：TVB.com
《智能愛人》第26集劇情 Cook利用強智能人欲發動恐襲
Ali一直躲着陸永，陸永到處找她，可惜遍尋不獲。陸永想起自己將Ali的存在視為理所當然，深感懊悔。Cook Sir想利用強智能人對奇點施以恐襲，小智表面答應與他合作，實際上卻將此事告訴Ali。小智欺騙Cook Sir，稱他是第六個強智能人……最後Cook Sir由高處墮下並被警方拘捕。
《智能愛人》第27集劇情 強智能人為解藥闖進奇點
Dan因為嫉妒Ali，二人大打出手，最終Dan不敵而被毀壞。警方和奇點聯手，懸紅通緝Ali。陸永將關楚耀研發了解藥一事告知Ali，Ali與其他強智能人闖進奇點盜取解藥，結果被一網打盡，原來一切都是馮盈盈設下的陷阱……
《智能愛人》第28集劇情 Ali欲向古家報復
馮盈盈將Ali等強智能人一網成擒，關楚耀突然現身，欲將眾智能人逐一銷毀。陸永情急之下奪去關楚耀的電槍，Ali得以成功逃脫。奇點提高懸紅通緝Ali，古家為防止警方竊聽監控，故意說出狠話與Ali劃清界線。Ali信以為真，欲向古家報復……
《智能愛人》第29集劇情 陸永受傷失明
C君帶Ali到醫院探望失明的陸永，幸沒被馮盈盈發現。Ali時日無多，假裝與陸永去泰國，以留下美好回憶。Ali請求馮盈盈讓她為陸永做最後一件事不果，突然失控對付馮盈盈。古家與C君到處找Ali；Ali及後被警方及大批市民追捕，卻留下來拯救一隻狗。
《智能愛人》第30集劇情 Ali病毒指數終達上限
(大結局)蔣志光勸服Ali往見陸永最後一面，Ali自知病毒指數已達上限，故要求陸永批准她自行毀滅，陸永萬般不捨……七年後，澳洲有人發現一封瓶中信，經解讀後，發現是Ali與陸永的甜蜜回憶。在眾多用家要求下，奇點決定把Ali量產化……