機智女法醫｜1-20集劇情/人物介紹：古裝偵探劇全用新演員！超過13億播放量

無綫因疫情多部電視劇停工，近日決定抽起《食腦喪B》改為播內地劇《機智女法醫》（原名：《御賜小仵作》），由小說改編的內地網絡劇，由企鵝影視及靈河文化聯合出品，樓健執導，韓志杰總監制，蘇曉彤、王子奇、楊廷東、趙堯珂、王彥鑫、郭秋成、穆懷虎等人主演。全劇20集將於3月21日晚上8時30分無綫電視翡翠台首播！