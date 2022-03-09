機智女法醫｜1-20集劇情/人物介紹：古裝偵探劇全用新演員！超過13億播放量
《機智女法醫》劇情介紹
唐中晚期，少女楚楚（蘇曉彤飾）來自西南山區仵作（即法醫）世家，為實現當仵作的夢想而獨自前往長安參加仵作考試。楚楚遇到斷案如神的安郡王蕭瑾瑜（王子奇飾），他招收了楚楚為仵作，拍檔揭秘探案。楚楚的身世之謎一石激起千層浪，打破京中多方勢力平衡，一場明爭暗鬥的權力鬥爭隨之展開。楚楚和安郡王蕭瑾瑜等人組成的團隊，破解一宗又一宗案件，一步步揭開謎底，最終破解了一場延續18年的驚天大案。無綫會將36集剪輯至20集播放。
《機智女法醫》成最強古裝黑馬劇
這部為古裝偵探劇，去年在內地播放原劇名為《御賜小仵作》，沒有一線明星，沒有龐大的製作費，亦沒有鋪天蓋地的宣傳費，但播出後引來極大迴響！由一班對觀眾來說相對陌生的新人演員擔網演出，卻帶來十足的驚喜！憑著強勁的口碑、網民的推薦，經網絡發酵而成為大眾關注焦點。
超過13億播放量
劇集在豆瓣開出8.4的高評分，更力壓大卡士大製作重磅劇，在豆瓣2021年度電影榜單中榮獲評分最高大陸劇集第八位，網絡播放量超過13億，取得一張超乎理想的成績表！
《機智女法醫》劇本經過精心研究製作
製作團隊為了精心製作出好劇本，於是決定起用具備演技基礎的新人，把有限的資金花在劇本和製作上。這部懸疑偵探劇經過團隊的細心打磨，辦案有理有據、節奏明快緊湊，情節環環相扣、邏輯縝密合理，使觀眾沉浸於推理之中！
獨特細節 令觀眾著迷
劇情中埋藏不少伏筆，會看似沒有關係的案子原來相連，一層層揭開懸念。女主角驗屍及解剖的場面，透過口述說明配以古代手繪風的插圖及動畫加以解說，讓觀眾能輕易掌握理解。團隊採用自然打光，劇中夜戲的燈光來源都是燭火，更添真實感。這些細節都讓觀眾深刻感受到團隊的用心！
《機智女法醫》人物介紹
楚楚（蘇曉彤飾）— 仵作
平樂鎮仵作世家的女兒，驗屍技藝獨特，擁有冷靜的頭腦與過人的膽識，能發掘出被其他仵作忽略的細節。因家中從事驗屍和殯葬之事，自幼備受歧視，鮮有朋友。
蕭瑾瑜（王子奇飾）— 安郡王
執掌三法司，出名執法嚴明、不畏權貴。而且觀察入微，擅長推理，能夠斷案如神！在楚楚的協助下，推翻謀反舊案，一舉剷除宦黨，並將意圖謀反之人一網打盡。
景翊（楊廷東飾）— 大理寺少卿
當朝閣老之子，擁有祖傳的「識人辨謊」本領。辦案時總是飛簷走壁，在翻窗掀櫃的過程中發現關鍵性證據。風流倜儻，表面紈絝，其實心繫青梅竹馬冷月。
冷月（趙堯珂飾）— 俠女
出身武將世家，黔中道節度使的孫女。年幼時寄居於姑母西平公主府上，與蕭家兄弟、景翊一同長大。性情灑脫、颯爽獨立，精通醫藥，憑藉一手精妙劍法仗劍江湖。
常見問題
《機智女法醫》什麼時候播出？
《機智女法醫》將接《家族榮耀》大結局後於3月21日晚8:30於無綫播出…即睇詳情
《機智女法醫》有什麼看點能夠頂替黃金時間播出？
《機智女法醫》於去年成為內地大熱網絡劇，全靠精心劇情鋪排，團隊低成本而精心的製作，令一眾觀眾感到驚喜…即睇詳情