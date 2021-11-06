《流金歲月》大結局劇情｜第31-45集 林峯被綁架！胡杏兒患臟病馬國明出場
文：東方新地
《流金歲月》劇情第31集 林峯突然被綁架
許紹雄指駱應鈞在外欠下很多賭債，著羅嘉良小心。此時二人得悉駱應鈞再利用鼎豐貨櫃運送私人物品，懷疑他重施故技運毒。二人匆匆趕去貨櫃碼頭，發現貨品是駱應鈞訂購送給林峯的機車。駱應鈞借題發揮，更嚷著要離開鼎豐，林峯聞言對羅嘉良怨恨更深。宣萱處理墓地買賣時，發現羅嘉良為一對鍾氏夫婦買下墓地，其後知道這對夫婦竟是溫兆倫的父母，向羅嘉良查問，羅嘉良坦言自己是溫兆倫的親生大哥，宣萱錯愕。林峯在開會時搞對抗，畫公仔又準時離開，羅嘉良無奈。林峯帶楊怡及胡杏兒到沙灘玩，楊怡偷吻林峯，被胡杏兒取笑二人“玩親親”，楊怡解釋甚么是拍拖，胡杏兒仍不明白。司徒佳到沙灘做義工拾垃圾，胡杏兒嚷著幫忙，險些跌倒，司徒佳忙扶她一把，胡杏兒突感異樣。是夜，胡杏兒求羅嘉良教她怎么和人拍拖。林峯在股東大會上大力反對投資鼎豐金，羅嘉良有感眾股東也動搖，遂以大股東的身分一意孤行，林峯氣憤。羅嘉良看見胡杏兒與司徒佳一起吃自備飯盒，恍然某人就是司徒佳，再聽到他積極進修，心中讚賞。紀雯指聽到羅嘉良非秦沛親生子的傳聞，提議找私家偵探調查，黃淑儀心感不安，向許紹雄打聽。許紹雄認為有人想影響鼎豐士氣，才散播謠言。林峯往停車場取車，突然被人用麻包袋笠頭及擄上一貨車。
《流金歲月》劇情第32集羅嘉良墮進駱應鈞的陷阱
許紹雄懷疑是駱應鈞向黃淑儀透露羅嘉良並非秦沛親生子，羅嘉良推測他仍有下文。羅嘉良收到綁匪勒索三千萬，眾大驚，羅嘉良欲報警遭黃淑儀及駱應鈞阻止，擔心會撕票。楊怡得知林峯遭綁架，往找溫兆倫幫忙。溫兆倫約羅嘉良會面，要他與警方合作捉綁匪。駱應鈞見到二人在一起，面色一變。羅嘉良準備好贖金時，綁匪來電怒責他報了警，嚷著要撕票，黃淑儀大驚失色，交由駱應鈞去付贖金。駱應鈞轉身離去，紀雯接著來到，指私家偵探查出羅嘉良與溫兆倫才是親兄弟，黃淑儀錯愕。綁匪發現贖金除了表面全是白紙，林峯跟綁匪糾纏時掉下海。駱應鈞帶傷回來指林峯掉下海後不知所終，黃淑儀欲報警求助之際，林峯滿身濕透回來，一見羅嘉良即揮拳相向，傷心地質問他為何不救自己，又報警及用白紙當贖金，黃淑儀衝口說出羅嘉良並非姓丁，林峯錯愕。駱應鈞與紀雯即時加鹽加醋，指羅嘉良存心不救林峯，好吞併丁家財產，羅嘉良欲辯無從。羅嘉良打籃球發泄，感嘆墮進駱應鈞會設下的一石二鳥之局，但堅決要完成秦沛的遺願，將鼎豐金成為999.9純金，許紹雄表支持，艾威則無奈。林峯開車出外散心，楊怡一見他即高興萬分，更剖白非常愛他，林峯感動。翌晨，溫兆倫看見林峯送楊怡回家，警告他不要再接近楊怡，林峯不忿爆出溫兆倫與羅嘉良是親兄弟之言，溫兆倫呆立當場。
《流金歲月》劇情第33集林峯控告羅嘉良竄改遺囑
溫兆倫質問劉丹，劉丹不諱言羅嘉良是他親大哥。宣萱到來開解他，但溫兆倫指二人的世界不同，難以接受突然有個這樣的大哥出現。羅嘉良追問溫兆倫的反應，宣萱指他仍很矛盾，著羅嘉良主動以真誠感動他。羅嘉良認為駱應鈞一定利用此機會爭產，擔心秦沛的遺願落空。許紹雄說貸款已批准，可以開始進行鼎豐金計畫，羅嘉良大喜。雞肋再慫恿駱應鈞加入洗黑錢，駱應鈞說踢走羅嘉良便行動。駱應鈞懷疑秦沛的遺囑有問題，指其十年前所立的第一分遺囑是將家產平均分配，黃淑儀不信羅嘉良會擅改遺囑，但林峯與駱應鈞堅持請律師查清楚。林峯與駱應鈞的代表江律師向許律師提出質疑秦沛第二分遺囑的真確性，不排除採取法律行動，許律師與宣萱愕然。宣萱刻意讓溫兆倫與羅嘉良見面，溫兆倫反應冷淡。宣萱指爭產事鬧上庭對他沒好處，羅嘉良認為是駱應鈞唆使林峯爭產，溫兆倫竟責羅嘉良做人太戇。劉丹與昆玉均為羅嘉良講好話，更提議讓他搬來住好一家團聚，溫兆倫不悅。江律師表示將申請遺囑無效及執行第一分遺囑，黃淑儀勸羅嘉良承認第一分遺囑免傷和氣，羅嘉良拒絕。記者爭相追問爭產一事，林峯表示要力爭到底。胡杏兒突然失蹤，黃淑儀擔心她再遭綁架。司徒佳驚見胡杏兒，胡杏兒哭訴不想回家的原因，當她見司徒佳欲偷偷致電羅嘉良即大發脾氣後離去，險被車撞倒，幸羅嘉良及時出現。
《流金歲月》劇情 第34集羅嘉良溫兆倫兄弟相認
羅嘉良沮喪自己一直為丁家著想，甚至犧牲愛情，今日竟成為眼中釘。宣萱指人生是自己而非別人的，勸他嘗試放手讓他們走自己的路，羅嘉良心有決定。艾威和許紹雄得悉羅嘉良欲辭職，急急趕來，羅嘉良著許紹雄留下替他盯著林峯二人。羅嘉良向黃淑儀及林峯遞上辭職信，並會交出所有財產，但重申遺囑沒問題，林峯冷淡說早應如此，羅嘉良苦笑。胡杏兒知道羅嘉良要搬走，哭著拉住他。羅嘉良依依不捨回望大屋，轉身赫見溫兆倫，溫兆倫說接他回鍾家，還喊他一聲大哥，羅嘉良心頭激動。鍾家上下熱烈歡迎羅嘉良，羅嘉良說最開心是溫兆倫肯認回他。林峯接任主席，宣布成立投資公司，由駱應鈞打理。許紹雄知道被調往鋪面工作，怒擲飛鏢泄憤，嚷著辭職，羅嘉良安慰說不能沒有他這個線人，艾威也叫他忍辱負重。溫兆倫約宣萱回家吃火鍋，擔心她見到羅嘉良感尷尬，宣萱表示二人再見亦是朋友。羅嘉良也向溫兆倫表明與宣萱已升華至好朋友，又贊他能將宣萱放在第一位，但自己從來都辦不到。羅嘉良拿出秘制豉油，眾大讚，羅嘉良表示計畫炮製一系列醬料推出市場，宣萱著他向飲食界發展，劉丹更請他寫飲食專欄。葉璇看見羅嘉良送宣萱回家且暢談甚歡，擔心二人舊情復熾。羅嘉良從司徒佳口中知道胡杏兒病了，遂帶著接吻魚去探她，著她原諒司徒佳，解釋自己和林峯吵架跟司徒佳無關，胡杏兒釋懷。
《流金歲月》劇情第35集許紹雄臨老入花叢
羅嘉良指接吻魚是司徒佳所送，著胡杏兒向他道歉。賀sir指東九龍有督察空缺，已舉薦溫兆倫，溫兆倫大喜。同僚慶祝溫兆倫愛情事業兩得意，葉璇催促他快些結婚。吳家樂指葉璇過分關心溫兆倫，葉璇不諱言愛一個人就要讓他開心。羅嘉良坦言知道楊怡與林峯是真心相愛，不會反對，楊怡大喜。溫兆倫邊吃飯邊笑咪咪，又說若升職成功會向宣萱求婚，羅嘉良心酸但恭喜他。司徒佳不小心推跌胡杏兒送來的蛋糕，胡杏兒見狀怒然離去。司徒佳拿著她的接吻魚來哄她，又約她一起去曬太陽。二人在公園為接吻魚改名，胡杏兒不小心打翻魚缸，司徒佳即時搶救，成功，胡杏兒感激地吻向他，二人互感異樣。胡杏兒避見司徒佳，司徒佳摸不著頭腦。林峯為現金周轉苦惱，駱應鈞說可跟金商磋商延遲結賬，但澳洲方面有關鼎豐金第二期按金則沒辦法，胡杏兒說可找羅嘉良幫忙，林峯即表示不會求外人幫忙。黃淑儀提議由她出面找許紹雄幫忙，林峯無奈答應。黃淑儀問許紹雄對投資公司蝕錢的看法及應付方法，許紹雄提議在月尾平倉應該有錢賺。黃淑儀拜託許紹雄多照顧林峯，又贊他有耐性肯聽自己發牢騷及挽著他過馬路，許紹雄心如鹿撞。許紹雄透露有一寡婦愛上他，運年慫恿他接受及不用諸多顧忌。艾威追問許紹雄那女人是誰，又大潑冷水，許紹雄氣結。許紹雄在等吃飯之際睡著了，還夢見與黃淑儀翩翩起舞，嚇醒。
《流金歲月》劇情第36集胡杏兒患了「心臟病」馬國明出場
羅嘉良從許紹雄口中知道林峯現金周轉有困難，心有決定。羅嘉良欲親自跟澳洲協商延期兩個月交按金，期間利息由他支付，宣萱見他貼錢來保住鼎豐及林峯，搖頭嘆息。溫兆倫帶羅嘉良到茶室飲茶，坦言跟羅嘉良相認後很開心，以後再無繼後香燈的壓力。林峯奇怪投資公司虧蝕厲害，吩咐駱應鈞沽金及即月平倉。楊怡追問林峯為何藉口忙碌不見她，林峯發誓對她認真，楊怡釋懷。駱應鈞想不通林峯為何要沽金，紀雯慫恿他利用這筆錢來買股票。許紹雄見黃淑儀買來自己愛吃的蛋卷，毅然說辭職去創業，好配得上愛上他的女人，黃淑儀詫異。黃淑儀到運年家，驚悉愛上許紹雄的女人就是自己，澄清只當他是好朋友，運年與嘉芮取笑他擺烏龍，許紹雄卻如釋重負。宣萱追問胡杏兒為何悶悶不樂，胡杏兒指自己患上心臟病，因為每次見到司徒佳都心跳加速，宣萱恍然她愛上司徒佳。宣萱因葉璇一席話，決定炮製靚湯給溫兆倫喝，在街市巧遇羅嘉良，羅嘉良請纓教她煲豬肺湯。溫兆倫約宣萱去度假屋過二人世界，又準備了燭光晚餐，更幻想與宣萱親熱。飯後，二人醉醺醺地翩翩起舞，溫兆倫問她可否有進一步發展時，宣萱突然胃抽筋。翌日溫兆倫追問宣萱情況，葉璇指他思想上有某些動機，令到宣萱緊張而胃抽筋，溫兆倫辯稱這是正常反應。羅嘉良為胡杏兒與司徒佳做和事佬，令二人和好如初。
《流金歲月》劇情第37集林峯打劫鼎豐金鋪
期金大跌，林峯興奮地大讚許紹雄有眼光，駱應鈞卻心中叫苦，惟有慫恿林峯再加碼賺多點。司徒佳送胡杏兒回家，二人互相示愛，司徒佳欲吻胡杏兒之際被剛回來的黃淑儀喝止。胡杏兒坦言喜歡司徒佳，黃淑儀大驚下著林峯解僱他，胡杏兒責她不講理。黃淑儀加薪給司徒佳，著他安分守己及知難而退，否則解僱他。胡杏兒離家出走往找羅嘉良，羅嘉良帶她跟司徒佳見面，司徒佳責她不應出走，指黃淑儀反對他們交往是因為他不夠好，怕他照顧不了胡杏兒，會慢慢改變她的看法，羅嘉良聞言讚賞。黃淑儀喜見胡杏兒回家，母女冰釋前嫌。黃淑儀發現林峯跟楊怡拍拖，問他會否介意楊怡是溫兆倫的表妹，林峯說只在乎楊怡是否愛他。駱應鈞正為如何填數苦惱，剛好美國九一一事件發生，大叫天助我也。金價急升，林峯損失慘重，後悔沒有聽許紹雄之言平倉。駱應鈞慫恿他與雞肋合作打劫金鋪填數，以免被股東發現挪用鼎豐的錢，林峯拒絕。楊怡見林峯心事重重，努力開解他，不諱言不惜一切令他開心。溫兆倫見楊怡仍與林峯交往，不悅。駱應鈞見林峯仍猶豫不決，叫他向羅嘉良求助來刺激他，林峯不欲給羅嘉良看扁，毅然答應。林峯到金鋪準備裡應外合，驚見溫兆倫到來，警告他不要再纏住楊怡，此時劫匪闖至。林峯乘劫匪脅持自己時大叫阿sir救我，溫兆倫身分暴露後遭劫匪打暈。
《流金歲月》劇情第38集溫兆倫求婚變分手
溫兆倫聽取林峯與許紹雄錄口供，回想打劫時的情況，似有所悟。羅嘉良與劉丹得悉鼎豐被劫及溫兆倫受傷，大驚失色，羅嘉良即趕往丁家查看。溫兆倫指今次打劫並非外人所為，懷疑是林峯著人打劫自己金鋪。羅嘉良問候黃淑儀，黃淑儀感激司徒佳為救她而受傷，指他為人敦厚一定不會欺負胡杏兒。羅嘉良追問鼎豐損失情況時，林峯出現說不用外人操心，羅嘉良難過。林峯擔心溫兆倫的出現會有影響，又為澳洲第二期按金苦惱，駱應鈞慫恿他再與雞肋合作，林峯斷然拒絕。希雅看出宣萱與溫兆倫出現問題，宣萱坦言不知道選擇溫兆倫是對是錯，希雅說嘗試過才知對錯，指溫兆倫為人簡單又將她放在第一位，勸她把握機會，宣萱心動。葉璇指時機到，著溫兆倫向宣萱求婚。溫兆倫約會宣萱燭光晚餐後，再見家長，宣萱勉強答應。羅嘉良得悉他要向宣萱求婚，心酸。溫兆倫的車壞了，羅嘉良載他去赴約，途中見到交通意外，二人慌忙上前救人。宣萱趕到意外現場，只見火光熊熊，心中只擔心羅嘉良。餐廳內，溫兆倫向宣萱求婚，宣萱拒絕。葉璇在酒樓門外見到垂頭喪氣的溫兆倫，溫兆倫說求婚不成還要分手，葉璇錯愕。宣萱向葉璇承認最愛是羅嘉良，葉璇責她不應放棄溫兆倫這個好男人，宣萱恍然她一直心愛溫兆倫，心感愧疚。劉丹等回家見溫兆倫心神恍惚，擔心不已。
《流金歲月》劇情第39集宣萱最愛是羅嘉良
溫兆倫追問葉璇自己怎么那么衰，葉璇慨嘆無能為力。吳家樂等指鼎豐劫案太多巧合，懷疑另有內情。溫兆倫指林峯打劫自己金鋪不是好人，羅嘉良愕然，楊怡責他誣衊林峯，溫兆倫指若非線人人間蒸發早已拘捕他。楊怡質問林峯，林峯聞言一驚提出分手以免溫兆倫再使計拆散他們，楊怡嚷著跟溫兆倫反目也不要分手。羅嘉良開門見山問林峯有否打劫金鋪，見他猶豫一會才答沒有，感心痛。羅嘉良決定返回鼎豐，叫許紹雄設法偷取真數簿。林峯擔心鼎豐業績達不到託管基金要求水平，羅嘉良可取迴轉讓的股分，駱應鈞說數可以假造。宣萱以忙碌為由拒絕跟溫兆倫吃飯，溫兆倫堅持在餐廳等她且不見不散。宣萱致電葉璇求救，說不想讓溫兆倫覺得仍有希望。葉璇勸溫兆倫無謂再花時間在宣萱身上，溫兆倫指自己對宣萱百分百認真及迎合她，但她愈走愈遠。宣萱知道傷害了溫兆倫，告訴葉璇跟羅嘉良一起開心少煩惱多，可惜愛上他在先，已經無法回頭，也不會要求回到他身邊。葉璇約見羅嘉良，告知宣萱仍愛他，又說感情事不能勉強及禮讓，羅嘉良卻說不會為了自己而傷害溫兆倫。羅嘉良上宣萱律師樓，遞上許紹雄偷來的鼎豐帳簿，懷疑有人造假賬以符合託管基金的條款，著宣萱調查，假如是真的將返回鼎豐重新接管一切。溫兆倫沮喪地說不知自己衰甚么，但不想放棄宣萱也捨不得，羅嘉良感難過。
《流金歲月》劇情第40集羅嘉良被控殺人滅口
劉丹驚聞羅嘉良要返回鼎豐，羅嘉良說不能讓鼎豐倒下及林峯泥足深陷，劉丹無奈。許紹雄及艾威勸羅嘉良帶宣萱遠走高飛，過自己喜歡的生活，但羅嘉良堅持不想傷害溫兆倫。羅嘉良一見溫兆倫即斷言不會改變主意，但保證不做犯法的事，溫兆倫無奈警告他將來若犯法，拉他絕不手軟。羅嘉良與許紹雄突然出現股東大會，並以大股東身分終止會議。羅嘉良指鼎豐的賬目是假造，有權撤銷託管基金，黃淑儀愕然，林峯默認後拂袖而去。羅嘉良叫駱應鈞不用上班，又向股東宣布重新執掌鼎豐及凍結投資公司。駱應鈞不忿被羅嘉良踢出鼎豐，將會利用林峯對付他，紀雯追問計策。林峯與駱應鈞在停車場遇到綁架他的綁匪細狗，當得知綁架的主謀是羅嘉良，頓感睛天霹靂。駱應鈞乘機叫他再打劫金鋪，好讓鼎豐垮下來，又指羅嘉良深謀遠慮，堂堂正正是鬥不過他，林峯心有決定。駱應鈞在鼎豐的停車場遭細狗勒索，二人糾纏間駱應鈞殺死細狗。羅嘉良下班後開車去兜風散心，途中接到胡杏兒電話，問及與司徒佳約會有何好去處，羅嘉良失笑。溫兆倫接獲匿名電話，指羅嘉良殺人後將兇刀放入車尾廂，接著葉璇來電說在鼎豐發現一具男屍。溫兆倫果然在羅嘉良車尾廂發現一把刀，將羅嘉良拘捕返警署調查。羅嘉良聲稱沒有殺人，但沒有時間證人，加上林峯來報案指羅嘉良是綁架他的主謀，而綁匪細狗正是死者，賀sir認為有足夠證據起訴羅嘉良。溫兆倫為羅嘉良一案苦惱，葉璇指案件疑點重重。葉璇不慎說出羅嘉良被控謀殺，宣萱聞言一愕
《流金歲月》劇情第41集胡杏兒是時間證人
宣萱不相信羅嘉良會殺人，溫兆倫指人證、物證及殺人動機俱在，宣萱往找艾威要求合作替羅嘉良辯護。劉丹等從報章驚悉羅嘉良被控謀殺，溫兆倫指是林峯指證他才不獲保釋，楊怡聞言心頭一亂。林峯不滿楊怡也懷疑他陷害羅嘉良，責她不明白當知道羅嘉良想謀害自己，心情何等悲痛，楊怡擁著他說相信他。艾威認為警方的證據不足，最重要是林峯的證供，只要針對他跟羅嘉良有私怨，宣萱提議揭發林峯造假賬一事，羅嘉良反對攻擊林峯聲譽，只能就疑點上攻擊，否則更換律師。宣萱到律政署收風，鄭子誠表示絕不會再被羅嘉良用欺詐手段獲勝，宣萱心往下沉。溫兆倫追問情況，宣萱指他是控方證人不便交談，溫兆倫問她是否跟羅嘉良複合，宣萱不語。溫兆倫向葉璇打聽，又指宣萱緊張羅嘉良多過他便知答案，葉璇叫他大方祝福他們。宣萱發現羅嘉良在案發期間曾跟胡杏兒通話半小時，請黃淑儀讓她出庭做時間證人，黃淑儀一口拒絕。庭上，溫兆倫與林峯分別作證時，艾威指溫兆倫不想徇私而墮入兇手插贓嫁禍的陰謀，又指林峯痛恨羅嘉良才惡意誣告他，眾譁然。休庭時艾威直言勝算不高，宣萱提議找胡杏兒出庭作證，羅嘉良反對，此時胡杏兒來到說願意出庭作證。鄭子誠以胡杏兒喜歡跟熊公仔交談，直指她幻想曾跟羅嘉良通電話，胡杏兒被指講大話情緒激動，羅嘉良喝止她作證。
《流金歲月》劇情第42集羅嘉良贏了官司輸了弟弟
控辯雙方結案陳詞前，宣萱苦思拯救羅嘉良的方法，突然靈光一閃，要求再傳召溫兆倫問話，結果成功為羅嘉良脫罪。林峯不忿羅嘉良無罪釋放，見胡杏兒興奮模樣，直斥她像白痴一樣被羅嘉良騙了，黃淑儀怒摑他。林峯氣憤欲撞死羅嘉良，駱應鈞慌忙喝止，直指他不夠奸才鬥不過羅嘉良。許紹雄問羅嘉良為何不開心，羅嘉良苦笑說贏了官司卻輸了兩個弟弟。宣萱向溫兆倫道歉，溫兆倫慨嘆早應發現她仍深愛羅嘉良，但從來無意取代他，只氣惱她待在自己投入感情時才說不愛自己。溫兆倫又追問她若沒有羅嘉良的出現會否愛自己，宣萱不語。溫兆倫獨自打籃球發泄時羅嘉良出現，溫兆倫質問他是否仍愛宣萱，羅嘉良聲言若愛情傷害到兩兄弟感情，他會放棄。許紹雄指宣萱去澳洲旅行，擺明是舊愛難忘，叫羅嘉良把握機會，羅嘉良只擔心駱應鈞繼續唆擺林峯犯法。駱應鈞得悉許紹雄正在調查投資公司的賬目，決定先下手為強。溫兆倫責楊怡騙說已跟林峯分手，強拉她去看清楚林峯的真面目。林峯一見溫兆倫即氣說是楊怡自己送上門，楊怡傷心指責他狼心狗肺，透露不會為他將BB生下來，林峯愕然。林峯欲向楊怡解釋，楊怡一見他即說已將胎兒打掉，林峯震驚。林峯借酒消愁，駱應鈞慫恿他佯裝浪子回頭返回羅嘉良身邊，伺機報復。羅嘉良拿出駱應鈞私吞公款的證據，林峯激動說信錯了他。
《流金歲月》劇情第43集林峯佯裝改邪歸正
林峯向羅嘉良與黃淑儀道歉，自責受駱應鈞唆使才去打劫金鋪，羅嘉良見他知錯感欣慰。羅嘉良宣布年底就可製造國際認可的四條九鼎豐金，股東大喜，林峯提議將自己名下股分抵押給銀行套 現，早點付清按金，讓金磚早日付運，儘快完成秦沛的心愿。溫兆倫向葉璇發脾氣，還質問她可知道愛人愛上自己大哥的感受，葉璇說知道因為她的愛人愛上她的姐姐，溫兆倫驚悉她曾暗戀自己。葉璇責他自以為只有他一人受傷害，更鄙視他不知道愛一個人是要讓她開心的道理。溫兆倫無意中發現吳家樂暗戀葉璇，鼓勵他及為二人製造機會。溫兆倫與羅嘉良冰釋前嫌，還慫恿羅嘉良去澳洲找宣萱。宣萱知道早前看中的房子已賣掉，慨嘆喜歡的東西總得不到，Mary安慰她說柳暗花明又一村。羅嘉良望著鼎豐金的認可證明書，感觸良多，指明日金磚付運對他們很重要，林峯也語重心長說期待已久。翌晨，羅嘉良向黃淑儀表示已將自己的股分轉給林峯，待完成秦沛的鼎豐金心愿便飛往澳洲。林峯載羅嘉良返鼎豐，途中說在羅嘉良身上學到很多東西，例如奸在心坎里，羅嘉良愕然。線人說出林峯打劫自己金鋪，願出庭作證，溫兆倫與葉璇遂往鼎豐找林峯協助調查，始知道鼎豐金正在付運及中途被劫訊息。林峯脅持羅嘉良到一貨倉，指責他處心積累謀取家產及害自己，更激動地向他開槍。
《流金歲月》劇情第44集羅嘉良中傷昏迷不醒
羅嘉良見到駱應鈞、雞肋及金磚，恍然他們合謀打劫，叫林峯臨崖勒馬，指駱應鈞才是綁架主謀，林峯打暈他。林峯突然見到綁架他的綁匪，再聽到駱應鈞與雞肋的對話，始知中計，急忙搖醒羅嘉良，此時駱應鈞至欲殺二人，羅嘉良即偷偷致電溫兆倫。溫兆倫與同僚趕往龍蝦灣貨倉，雞肋等持槍衝出與警方搏火。葉璇等制服匪徒後聽到一槍聲，再見到溫兆倫、羅嘉良及駱應鈞倒臥地上，林峯則拿著手槍呆跪在地上。宣萱從Mary口中知道是羅嘉良買下房子，趕回香港，途中接到葉璇來電指羅嘉良中槍昏迷正在搶救，飲泣。溫兆倫醒來指當時被人從後偷襲，暈倒前聽到一下槍聲。林峯聲稱是他害死羅嘉良，警方決定起訴他串謀行劫、綁架及意圖謀殺，黃淑儀聞言傷心。林峯自責罪有應得，胡杏兒說若他知錯羅嘉良會原諒他，但林峯指後悔已太遲。宣萱趕到醫院，看見仍昏迷不醒的羅嘉良，傷心欲絕，自責回來得太遲，溫兆倫說出羅嘉良受傷經過，更激動指責林峯狼心狗肺後暈倒。楊怡往見林峯，直斥他壞透，更透露沒有打掉胎兒，林峯大喜。黃淑儀勸林峯若沒有殺人不要認罪，艾威也願做其辯護律師。庭上，各人證供均對林峯不利。醫院內，宣萱拿著羅嘉良送給她的“守護星”，繼續鼓勵他快點醒來，又說去買他愛吃“枕頭包”回來，宣萱轉身離開之際，羅嘉良的手指微動。
《流金歲月》劇情第45集(大結局）是誰向羅嘉良開槍？
艾威以溫兆倫及葉璇沒有親眼見到林峯向羅嘉良開槍，純粹推測作為攻擊點。宣萱買“枕頭包”返病房，赫見向海嵐出現及羅嘉良甦醒，既喜且憂。羅嘉良醒來得悉林峯正在受審，不理身體虛弱仍堅持要出庭說出真相。眾看見羅嘉良出現驚喜交集，鄭子誠詢問他誰向他開槍，羅嘉良卻說兩個弟弟都為了保護他才發生此事，希望大家體諒他們。羅嘉良為兩個弟弟失而復得感欣慰，認為自己對林峯保護過度，因為沒有跌倒過不會成長。溫兆倫則指他包袱太多，是時候過自己的生活。溫兆倫往監獄探望林峯，又著他叫自己二哥，二人冰釋前嫌；接著楊怡來到，聲稱等他出監後替兒子改名，林峯見她肯重新接受自己，驚喜萬分。葉璇奇怪宣萱頻做家務，原來宣萱指向海嵐一回來羅嘉良就甦醒，擔心二人緣分未盡。宣萱到醫院探羅嘉良，驚見他擁著向海嵐，心往下沉。眾歡迎羅嘉良出院回家，黃淑儀指林峯已有家室，催促羅嘉良快點成家立室。宣萱接到羅嘉良的電話，推測他向自己提出分手，強裝若無其事赴會……羅嘉良拿著“守護星”向宣萱求婚，宣萱拒絕後轉身跑回家，羅嘉良追到程家，被在山、希雅及葉璇拒於門外，三人又出題考他，令他哭笑不得。羅嘉良向宣萱剖白真愛，宣萱感動不已。宣萱到機場會合羅嘉良一起往澳洲，赫見向海嵐拉著他去法國。