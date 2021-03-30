無限斜棟有限公司｜1-20集劇情劇透 Ian陳卓賢情陷三角戀 袁富華、葉童齊助陣
由Ian（陳卓賢）、盧慧敏及黃定謙主演的ViuTV新劇《無限斜楝有限公司》自4月5日首播，劇情講述一家已經停止營運十年有餘的偵探社，由三位迷失的「斜棟青年」（Slasher）陳家晞（盧慧敏飾）、張諾恆（陳卓賢飾）和李展翹（黃定謙飾）改變成「無限斜棟有限公司」，專門為世界解決各類煩雜問題如偵測、尋人、尋物、運送、示愛、分手、㧜煲等，只要不犯法甚麼都做⋯⋯
文：東方新地｜圖：ViuTV
《無限斜楝有限公司》 集愛情、偵探、科幻於一身
ViuTV2021《無限斜楝有限公司》全劇有20集，集愛情、偵探、科幻於一身，由4月5日起逢星期一至五晚上9時30分播出，除了三位主角Ian（陳卓賢）、盧慧敏及黃定謙外，劇中演員還包括太保、吳家麗、葉童、黃光亮、袁富華、葛民輝、陳桂芬、沈殷怡、蘇麗珊、蔡宛珊等。
劇集故事講述一家本已停業十年有餘的偵探社，由三位迷失的斜棟青年陳家晞（盧慧敏飾）、張諾恆（陳卓賢@MIRROR飾）和李展翹（黃定謙飾）重新激活，改變成專為世界解決各類煩雜問題的事務所「無限斜棟有限公司」，只要不犯法的委託都會做例如偵測、尋人、尋物、運送、示愛、分手、㧜煲、教仔⋯⋯
三位青年為這家公司接下一個又一個奇情怪誕的委託：吳進成（太保飾）想令荒廢老戲院一夜變回40年前的求婚埸景；富豪毛賴明（葛民輝飾）昏迷多年，甦醒後想追回錯失了的真愛；趙太（陳桂芬飾）找回失蹤女兒趙南非（沈殷怡飾），但女兒卻說遭禁錮被迫做了換腦手術。
莫梓蕊（蘇麗珊飾）為應徵夢寐以求的工作，要在社交媒體建立虛假身份；剛出獄的黑道老大泰哥（黃光亮飾）想尋回遺孤，卻發現親兒生活在警察世家；劉俊（高翰文飾）委託調查妻子蘇麗馨（吳家麗飾）是否出軌，結果姦夫找不到，卻意外發現妻子不為人知的秘密⋯⋯
所謂煩雜問題，從來就離不開一個「情」字。本來對前路感到迷惘的張諾恆、李展翹和陳家晞解決了不同的奇難雜症後，終於發現每個人的價值是通過與他人的坦誠互動而逐步確立。
助人自助，張諾恆體諒又不捨北上生活的父親張國永（袁富華飾）；李展翹初嘗跟父親李振中（何華超飾）一起飲啤酒談心事；陳家晞終於放下心結跟母親林詠梅（葉童飾）找到相處方式⋯⋯但他們三人的愛情煩雜問題，自己又可否解決得到？