瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜劇情、演員、預告 南方舞廳再續ViuTV王牌劇系列

MakerVille劇集《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》3月25日播放，接續《飛黃騰達》檔期，一共15集的故事，始於瑪嘉烈和大衛的關係結束後，2人各自與他人展開新一章，卻沒想過命運悄悄地把他們，與他們的他人微妙地連繫在一起。而陳湛文則飾演「新大衛」。