瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜劇情、演員、預告 南方舞廳再續ViuTV王牌劇系列
《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》南方舞廳再監製ViuTV劇集
演員：陳湛文、廖子妤、衛詩雅、Phoebus吳啟洋@P1X3L、Buber麥詠楠
MakerVille劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》在23年6月開鏡🎬！今次係《瑪嘉烈與大衛》系列影視作品中首度以每集約60分鐘方式播放（之前系列每集30分鐘）愛情的世界，沒有甚麼必然的結局，只有必經的改變，期待瑪嘉烈、大衛、Diamond 與 烈火，延續絲絲感情線。
監製：南方舞廳
導演：曾憲寧、祁健聰
出席開鏡演員：陳湛文 、廖子妤、衛詩雅 、傅孟柏、麥詠楠 、何華超
《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》劇情及故事大綱：
春蠶到死絲方盡，愛情的本質就是糾纏。由相遇開始纏上，慢慢相愛越纏越緊，直至一方受不了要求分開。然而分開後，藕斷了還是繼續絲連。
和瑪嘉烈(廖子妤 飾)分手後，大衛(陳湛文 飾)再次回到昔日生活節奏，繼續日復日駕駛，告訴自己一切如常。命運卻總是眷顧他過份平靜的單人旅程。靜極思動的瑪嘉烈從他平淡的軌跡中離去；在外遊歷已久的 Diamond(衛詩雅 飾)卻在此刻鳥倦知還。這次，兩人不單只是彼此的知己，更成了生意上的合夥人，共同經營着取名為「大文號」的小小水餃店。Diamond主內，負責製作水餃；大衛主外，負責招呼客人，甚有互補的默契。工作相伴以外，兩人也試著為尋常日子增添滋味，搬到附近成為鄰居，相約一起學打保齡。兩個剛經歷失戀的寂寞靈魂，互相扶持，相濡以沬…
瑪嘉烈開也展開新一段戀情， 對方是城中名廚，名叫烈火(傅孟柏 飾)。烈火有著所有理想情人應該有的特質——浪漫、不羈、有才華。瑪嘉烈深深的被烈火吸引，烈火也情不自禁地為瑪嘉烈著迷…疫情過後，大衛和瑪嘉烈都以為和對方的關係畫上了休止符，各自與他人展開新一章，沒想過命運卻又悄悄把兩人，與他們的他人都微妙地連繫在一起…
烈火偶然品嚐過Diamond的外賣水餃後，便對她產生了興趣。他在Diamond身上看見自己從前成為廚師的初衷，不由自主地對這個女人好奇起來。加上與瑪嘉烈關係衝突頻生，烈火更視 Diamond 的溫柔為避風港。瑪嘉烈是個很敏感的女人，對於自己的感情，對於自己的男人，她的直覺都很準，她能感覺烈火正離她而去。而瑪嘉烈在不安中，卻想起了久違的大衛…
眾人對愛情其實都擁有相同的渴望——我愛的人也愛我。看似簡單的願望，在大時代裡卻成為奢侈的追求。當厄運來襲全球，一切正常失守，才驚覺，平凡愛情的小確幸，原來需要那麼多天時、地利、人和，才能成就。
他們的故事卻永不會有完結的那天，因為曾經開始過的愛情，縰繞過時代的巨輪，也終將藕斷絲連的延續下去。
瑪嘉烈與大衛（網劇）｜2016年
邵仲衡、黃心美、曾美華、朱鑑然、岑樂怡、柳俊江主演（27集 每集5分鐘 ｜2016年2月網上播放開播）
瑪嘉烈與大衛系列 綠豆｜2016年｜ViuTV開台劇
林保怡、周家怡、潘燦良及廖碧兒主演（26集 每集30分鐘｜ 2016年4月開播）
瑪嘉烈與大衛系列 前度｜2017年
劉俊謙、袁澧林、廖碧兒、許志安、馬志威及杜小喬主演（30集及2集特別編 每集30分鐘｜ 2017年7月開播）
瑪嘉烈與大衛系列 絲絲｜2024年
由廖子妤、陳湛文、衛詩雅、傅孟柏主演（15集 每集60分鐘｜2024年3月開播）
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