《童時愛上你》1至20集劇情劇透｜高海寧挑戰小學生智商角色｜無綫劇集2022
《童時愛上你》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，透過一段略帶荒謬的愛情故事，帶出童真的可貴。此劇曾因「劇本出事」一度停工重寫，幾經波折，今年8月終於切燒豬拜神正式重新開拍：
文：東方新地
《童時愛上你》劇情：
毒舌的KOL丁宥迎（張振朗飾）於網上發佈教授化妝技巧及新產品評測的影片。霸氣能幹的富家女雷紫彤（高海寧飾）創立自家化妝品品牌，卻得到了迎的劣評。二人糾纏間，彤遭遇意外而失憶，心智更有如小學生，彤父威逼利誘迎保守秘密及照顧彤，他設法助彤回復記憶，並助她解決各樣難題。
迎逐漸對這位充滿童心的「惡女」動情，更被她的童真感染，重拾初心，重新檢視自己的作為。同時，她的童心亦化解了家人之間的冰冷關係，重塑一個美好的自己。彤的病情出現變化，急需接受手術，然而手術過後，彤或會失去此段重拾童心的記憶。家族陷入事業危機，需要強悍的彤來支撐。彤會否再度失去童心？迎又如何保留赤子之心？
《東張》訪問《童時愛上你》一眾主演：
高海寧｜澄清煞停新劇傳聞
【無綫娛樂新聞台報導】高海寧原定會同張振朗合作拍攝新劇《童時愛上你》，但最近網傳高Ling對作品劇本有意見，從而要求高層停拍。高Ling最近作客兒童節目《Think Big天地》時亦有接受訪問回應傳聞；佢直指成件事都係笑話，事關就算停廠一日都會造成好大損失，笑稱自己冇咁大影響力去做呢件事，又認為新劇煞停係因為公司高層重視作品質素，或重視一眾製作人員嘅健康嘅緣故。